Анекдоты: 40 лет - прикольный возраст. Одна подруга стала бабушкой. Другая ушла в декрет

Еврейская семья в театре. На сцене «Евгений Онегин». Жена будит мужа:
- Изя, пока ты спал, Ленский послал Онегину вызов.
- И что, Онегин едет?
* * *
- Мам, завтра родительское собрание. Пойдешь?
- Нет, сынок, мы лучше на эти деньги с тобой в Турцию съездим!
* * *
Я долгое время работал лифтером, и в карьере у меня были и взлеты, и падения…
* * *
- Не понимаю, дорогая, чем ты недовольна. Каждое утро я подаю тебе кофе в постель, и... тебе остается только помолоть его…
* * *
Читая сказку «Колобок», все переживают за Колобка и ругают хитрую Лису. А если вдуматься, ведь на голодную смерть обрек стариков без пенсии этот негодяй.
* * *
- Почему в арабских странах сухой закон?
- Инстинкт самосохранения. Представь себе: ты напился и ползешь домой на рогах. И тут тебя встречают десять жен со скалками!
* * *
Министерство просвещения хочет приблизить школьные задачки к реальной жизни. Например, вместо яблок ученикам предложат считать выплаты по кредиту…
* * *
- А я записался на бокс после того, как меня избили на улице.
- То есть настолько тебе понравилось?..
* * *
Чтобы деградировать, сначала нужно развиться. Если вы сразу тупые - это не считается!
* * *
Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.
* * *
Учительница рассказывает:
- Клара Цеткин была замечательным борцом за равноправие женщин. Благодаря ей в нашей стране появились женщины-космонавты, летчицы, трактористки…
Вовочка добавляет:
- И шпалоукладчицы!
* * *
Если девушка нереальной красоты любит тебя до безумия, ласкает, целует, балует и холит, то, скорее всего, ты шпиц.
* * *
Будь этот мир хорошим, ты бы так не орал при рождении.
* * *
- Картой у вас в магазине можно расплатиться?
- Конечно.
- Вот вам карта необитаемого острова, тут крестиком отмечено место, где сокровище зарыто.
* * *
Накануне 1 Мая встречает Штирлиц Бормана и приглашает того попить пивка у Штирлица за городом.
- Да знаю я это ваше «попить пивка», штандартенфюрер! Опять будем, как в Новый год, бухать десять дней напролет?
- Ну и что? - удивляется Штирлиц.
- А то! Мне 8 мая надо быть на работе - вашим сдаваться!
* * *
Сейчас многие посещают церковь в свободное от грехов время.