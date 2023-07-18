Анекдоты: 40 лет - прикольный возраст. Одна подруга стала бабушкой. Другая ушла в декрет

Еврейская семья в театре. На сцене «Евгений Онегин». Жена будит мужа:

- Изя, пока ты спал, Ленский послал Онегину вызов.

- И что, Онегин едет?

* * *

- Мам, завтра родительское собрание. Пойдешь?

- Нет, сынок, мы лучше на эти деньги с тобой в Турцию съездим!

* * *

Я долгое время работал лифтером, и в карьере у меня были и взлеты, и падения…

* * *

- Не понимаю, дорогая, чем ты недовольна. Каждое утро я подаю тебе кофе в постель, и... тебе остается только помолоть его…

* * *

Читая сказку «Колобок», все переживают за Колобка и ругают хитрую Лису. А если вдуматься, ведь на голодную смерть обрек стариков без пенсии этот негодяй.

* * *

- Почему в арабских странах сухой закон?

- Инстинкт самосохранения. Представь себе: ты напился и ползешь домой на рогах. И тут тебя встречают десять жен со скалками!

* * *

Министерство просвещения хочет приблизить школьные задачки к реальной жизни. Например, вместо яблок ученикам предложат считать выплаты по кредиту…

* * *

- А я записался на бокс после того, как меня избили на улице.

- То есть настолько тебе понравилось?..

* * *

Чтобы деградировать, сначала нужно развиться. Если вы сразу тупые - это не считается!

* * *

Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.

* * *

Учительница рассказывает:

- Клара Цеткин была замечательным борцом за равноправие женщин. Благодаря ей в нашей стране появились женщины-космонавты, летчицы, трактористки…

Вовочка добавляет:

- И шпалоукладчицы!

* * *

Если девушка нереальной красоты любит тебя до безумия, ласкает, целует, балует и холит, то, скорее всего, ты шпиц.

* * *

Будь этот мир хорошим, ты бы так не орал при рождении.

* * *

- Картой у вас в магазине можно расплатиться?

- Конечно.

- Вот вам карта необитаемого острова, тут крестиком отмечено место, где сокровище зарыто.

* * *

Накануне 1 Мая встречает Штирлиц Бормана и приглашает того попить пивка у Штирлица за городом.

- Да знаю я это ваше «попить пивка», штандартенфюрер! Опять будем, как в Новый год, бухать десять дней напролет?

- Ну и что? - удивляется Штирлиц.

- А то! Мне 8 мая надо быть на работе - вашим сдаваться!

* * *

Сейчас многие посещают церковь в свободное от грехов время.