США, Францию и Германию отчитали, как школьников: Венгрия внезапно задала самые неудобные вопросы странам Запада

Менцер опубликовал десять своих вопросов на своей странице в соцсети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Венгрии вступил в силу закон, защищающий детей от педофилов и запрещающий пропаганду ЛГБТК+ среди несовершеннолетних. Его инициатором выступила партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» премьер-министра страны Виктора Орбана.

Десятки зарубежных послов, аккредитованные в Будапеште и представляющие страны Запада, выразили свой протест в связи с принятием Венгрией этого закона, считая, что он направлен против сексуальных меньшинств. Они приурочили этот протест к ежегодному будапештскому гей-парад и публично поддержали венгерских геев и лесбиянок, заявив, что «венгерское законодательство и политическая риторика, способствующие стигматизации ЛГБТК+, вызывают тревогу.

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии, член «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Тамаш Менцер обратился к 38-и главам иностранных дипмиссий с просьбой ответить на несколько вопросов, которые, по его словам, он задавал им и ранее, но ответа так и не получил.

Десять своих вопросов Менцер опубликовал на своей странице в соцсети:

Нужно ли защищать венгерских детей от пропаганды ЛГТБК+, если пропагандисты нападают на наших детей?

Вопрос послу Франции: 12 тыс. автомобилей, подожженных во время бунта мигрантов, все еще горят?

Вопрос шведскому послу: сколько подростков было расстреляно на этой неделе во время бандитских разборок в Швеции?

Вопрос послу Нидерландов: ваша страна – все еще страна наркотиков? Ведь именно так назвал ее президент профсоюза голландских полицейских…

Для посла Словакии: вы помните хоть один день, когда в вашей стране было правительственного кризиса?

И послу ФРГ: вас не беспокоит состояние немецкой демократии из-за того, что в ФРГ закон о выборах был принят всего лишь половиной парламентского большинства?

Вопрос послу США: как вы считаете, может ли хваленая американская демократия честно провести выборы в следующем году? Ведь над тем, что было в прошлый раз, весь мира плакал и смеялся.

Я бы мог продолжать и продолжать…

Обращаю внимание всех послов: дамы и господа, Венгрия – не колония, и вы здесь – не губернаторы.

Я поражен тем, что несмотря на упомянутые выше серьезные испытания демократий в ваших странах, вы занимаетесь внутренними делами другой страны.

И напоследок: такое поведение дипломатов совершенно чуждо венгерской внешней политике. Согласно указаниями нашего министра иностранных дел Петера Сийярто, руководители венгерских дипмиссий за рубежом всегда относятся к стране пребывания с уважением и никогда не комментируют внутренние дела. Страны принадлежат не заезжим дипломатам, а живущим там людям. Еще не поздно встать на путь взаимного уважения. – написал Менцер.