"С этим можно только согласиться": Песков подтвердил, что считает террористическим киевский режим

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 18 июля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему…

… - Дмитрий Сергеевич, пока наши Вооруженные Силы готовят ответ на теракт на Крымском мосту… Хотел напомнить, что ещё в мае этого года на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, где присутствовало 20 зарубежных организаций и все лучшие юристы страны, в том числе и силовики, - председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин обратился к Госдуме и к спикеру Вячеславу Володину с предложением признать преступный киевский режим террористическим, по сути. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, заявлял Степашин, - для действий наших спецподразделений и Вооруженных Сил. Кстати, тогда же эту идею поддержал Александр Бастрыкин. Вчера, после теракта на Крымском мосту, через «Комсомолку» в интервью журналисту кремлевского пула Степашин вновь озвучил эту идею. Как к ней относятся в Кремле? И знает ли об этой инициативе президент?

- Ну, действительно, в прессе на этот счет проходила информация, она была всем доступна, - заметил Песков. - Мне неизвестно о том, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте, в нижней или верхней палате.

Поэтому, в настоящий момент я не могу вам сказать (обозначить) какую-то позицию на сей счет.

- А как официальный представитель Кремля, - поинтересовался я, - как вы можете ее, эту идею, оценить?

- Я не берусь давать какие-то оценки, это требует юридической проработки, с точки зрения международного права и так далее.

Она же (инициатива Степашина. - А.Г.) была изначально адресована все-таки нашим депутатам.

Пока она не была рассмотрена до сих пор.

- Наверное, - предположил я, - достаточно того, что в обществе считают преступный киевский режим террористическим, и он каждый раз (и сегодня это было снова) это подтверждает.

- Да, - заявил официальный представитель Администрации Президента России, - с этим можно только согласиться.

- Спасибо.