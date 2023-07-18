Что последует за разрывом зерновой сделки: у России есть своя мягкая сила

18 июля прекратило свое действие «черноморское зерновое соглашение» - или «зерновая следка». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 июля прекратило свое действие «черноморское зерновое соглашение» - или «зерновая следка». По ней из трех портов Украины, с согласия Москвы, Киева, Анкары и ООН за год вывезли около 30 миллионов тонн пшеницы, кукурузы и других зерновых культур. Российское руководство не раз заявляло, что мы ждем, что будут выполняться условия, в которых учитывается российский интерес. Раз за разом этого не происходило. И вот терпение лопнуло.

KP.RU обратился за комментарием к политологу, бывшему главе правительства ЛНР, Марату Баширову.

- Что такая зерновая сделка — каковы ее условия?

- Никакой зерновой сделки не было. Была черноморская зерновая инициатива. Сделка — это когда какую-то выгоду получают все стороны, которые ее заключают. Мы год давали возможность для экспорта зерновых из трех украинских портов. Нам обещали подключение к системам SWIFT для проводки платежей за нашу агропродукцию, экспорт наших удобрений, в том числе через аммиакопровод в Одессу, и возможность вывозить российское зерно со страховками для судов.

- Кто и сколько на этой сделке за год заработал?

- Из последних данных мы видим, что из-за демпинга наши экспортеры зерна потеряли 1 млрд долларов. Украина могла заработать 9 с лишним млрд долларов. Но она не получила эти деньги на свои расчетные счета. Все пошло на оплату поставок западного оружия. Отсюда такое истеричное поведение. Этот канал компенсации затрат на переданное вооружения Украины — он перекрывается. Это была зачетная сделка. Заработали те зерновые трейдеры, которые были определены правительствами Европы. И, соответственно, с каким-то дисконтом они себе оставляли деньги. И также деньги уходили в бюджеты стран, которые поставляли Киеву оружие. Когда-нибудь будет проведено расследование, и эта грандиозная афера — она сильно возмутит тех в Европе, кто еще способен здраво мыслить. И также все, кроме Москвы, закрывали глаза на то, что из «зернового коридора» идут атаки на Севастополь.

- Почему Россия сделку не продлила?

- У нас есть сложные партнеры. Одним из них является Турция. У господина Эрдогана в складывающихся сложных условиях уже есть разрыв текущего баланса, то есть приходов-расходов — 39 млрд долларов. И эта сумма растет. Лира падает, уже дают 30 лир за один евро. И хлеб — тот товар, который сильно влияет на социальную стабильность в Турции. Там хлеба потребляют очень много. Потребление дешевого зерна с фактически отсроченным платежом стабилизировало ситуацию на хлебном рынке Турции. Которая забирала себе до 30 % от всех объемов, которые выходили из украинских портов. И обрабатывала их на своих мукомольных заводах на северном черноморском побережье. Поддержав и свою мукомольную, и хлебопекарную промышленность. Турки — вторые бенефициары этого соглашения, после европейцев. Там другой механизм экономический. Если европейцы брали и потом перепродавали украинское зерно, причем не возвращали Киеву деньги, то турки деньги возвращали. Но - с дисконтом. И с отложенным платежом. Для Эрдогана было важно продление сделки до окончания выборов. Он их выиграл - и у него немножко отлегло. Ему важно зерно — и неважно какое. Думаю, эти объемы будут компенсированы российскими поставками. И Анкара не пострадает.

- На что может пойти Киев, Турция, Большой Запад ради продления сделки?

- Вряд ли они на что-то способны пойти. Предложение Киева организовать военные конвои — это не реализуемая история. Конвои будут досматриваться нашими военными. Зерновые суда не смогут досматривать военные корабли других государств, ну или ими сопровождаться. Турция этого делать точно не будет. У Болгарии и Румынии нет кораблей, способных противостоять нашим военным кораблям ЧФ. Ценность Турции для нас — Турция не пропускает корабли НАТО через проливы в Черное море. И по договору Монтре, если ведутся боевые действия одним из государств черноморских — перекрывается пролив Босфор. И надежды на то, что появятся военные корабли сопровождения зерновых конвоев — нет, они не появятся. И НАТО жестко заявляло, что они не намерены входит в столкновение с российским флотом или войсками.

- Как Россия сможет пресечь продление сделки без нас?

- Морская блокада. Да, у Киева есть сухопутные варианты. Но там другая пропускная способность. Можно через румынскую Констанцу, где будет перегрузка. Если Россия захочет вообще лишить Украину возможности продавать зерно на Запад — будут разрушены портовые терминалы Одессы и Николаева.

- Россия ждет исполнения своих условий — по банкам, аммиакопроводу, собственным поставкам со страховкой?

- У России есть все технические возможности для блокады со стороны Черного моря. Аммиакопровод уже взорван - его экономическая целесообразность уже вызывает сомнения. По SWIFT ограничения мы, в общем, уже обошли. Разница в расчетах за двое суток или за два часа - она уже не принципиальна. Страховка для судов за зерно — это компенсируется снижением цены на российское зерно. Мы теряем около 10 процентов от общемировой цены на зерно. Это будет на руку всем покупателям в третьем мире. Тем, кому мы позволяем это зерно покупать. Африке мы его обещаем за бесплатно — только с погашением транспортных расходов. 49 стран Африки готовы к нам приехать на Форум Россия-Африка. Эта наша мягкая сила, которая удерживает их в нашей орбите по ряду важных вопросов.

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