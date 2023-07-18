Аномальная жара обрушилась на Землю: Столбики термометров бьют рекорды в Европе, США и Китае

Туристка фотографирует табло с уличной температурой в Риме. Фото: REUTERS

Рекордно высокие температуры фиксируются по всему миру этим летом. Только в июле уже трижды были побиты исторические максимумы средней температуры на планете. В эпицентре аномальной жары оказались юг Европы, США и Китай. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 17 июля заявил: «Во многих частях мира сегодняшний день, по прогнозам, будет самым жарким за всю историю наблюдений».

По оценкам метеорологов, в Европе это лето уже стало самым жарким в истории. Столбики термометров бьют рекорды в Италии и Испании. Как отмечают местные СМИ, на 60% территории Италии температура уже превысила 40°C: красный уровень опасности объявлен в 23 городах. В переполненном туристами Риме термометры показывают 42-43°C. Пиковые значения ожидаются на Сардинии и на Сицилии, где жара может достигнуть 50°C. В Испании средняя температура на 10-15 градусов выше нормы: столбики термометров фиксируют до 44°C, а в южном городе Вильярробледо температура поднялась до 47°C.

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На Кипре температура выше 40° сохранится, как минимум, до четверга. На юге Франции также ожидается до 40°C, а местные СМИ пишут, что в Париже риск смерти из-за жары — самый высокий среди европейских столиц. Власти Германии также предупредили, что в восточных и южных регионах страны температура в ближайшие дни может подняться до 38°C.

В США от непрекращающейся жары изнывает столица штата Аризона — Финикс. В городе уже 19-й день подряд фиксируется температура выше 43°C. Даже ночью температура не опускается ниже 32°C. Во вторник Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей, чтобы они готовились к самой жаркой погоде в году, в некоторых районах ожидается до 48°C.

Китайские СМИ также сообщают о рекордной жаре на северо-западе страны. В воскресенье в регионе Синьцзян столбик термометра достиг отметки 52,2°C, перебив установленный 6 лет назад максимум. В соседней Японии метеорологии фиксируют до 40°C, а власти регионов объявляют режим повышенной опасности.

Известно о первых пострадавших из-за аномальной жары. В Италии и на Кипре от тепловых ударов уже скончались несколько человек. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, прошлогодняя летняя жара в Европе унесла жизни более 60 тысяч человек, в основном женщин и пожилых людей. Учитывая новые температурные рекорды, последствия этого лета могут быть еще хуже.

У итальянских медиков полно работы - далеко не все пенсионеры нормально переносят жару. Фото: REUTERS

Аномальная жара угрожает не только здоровью населения. Власти стран, находящихся в эпицентре катаклизма, предупреждают о возможных перебоях в подаче воды и электроэнергии. В ряде регионов США и Европы из-за высоких температур бушуют лесные пожары. Сельскохозяйственный сектор бьет тревогу из-за засухи и оказавшегося под угрозой уничтожения урожая. Более того, вслед за жарой ожидаются обильные ливни, чреватые подтоплениями.

Экоактивист на одной из площадок в Долине смерти, США. Фото: REUTERS

Объясняя причины рекордной жары, метеорологи единодушно называют несколько факторов. Первый — «тепловой взрыв» над Сахарой и антициклон Харон (по имени древнегреческого проводника в царство мертвых), который принес аномально перегретые воздушные массы из Африки в Европу. Второй фактор — колебание температуры верхнего слоя воды Тихого океана, которое называют Эль-Ниньо. Как считают эксперты, виной всему глобальное потепление, которое усугубляет последствия этих природных явлений. Судя по оценкам специалистов, ослабления жары в ближайшее время не предвидится, а катастрофические последствия нахлынувшей аномалии пока трудно оценить.