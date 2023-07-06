Самый жаркий день в истории планеты: пекло на Юге России побило рекорды

Фото: Максим ПЕСКОВ

Самый жаркий день в истории планеты (за период спутниковых наблюдений с 1979 года) случился в понедельник 3 июля. Средняя температура по больнице на всем Земном шаре впервые превысила 17 градусов по Цельсию и составила 17,01. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило, что таким образом был побит рекорд среднесуточный температуры воздуха на поверхности планеты (16,92 ° C), установленный 24 июля прошлого года. Может быть, для вас самый жаркий день в истории мироздания прошел незамеченным, но синоптики констатируют, что в эти дни изнемогают от зноя жители Пекина (9 дней подряд столбик термометра не опускается ниже 35 градусов). Так же температурные рекорды побиты в Канаде, Перу и ряде городов США. А в Москве и Подмосковье в этот четверг из-за жары объявлен оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности. Является ли мировой рекорд жары на планете поводом делать серьезные выводы о темпах глобального потепления? Об этом мы решили поговорить с научным руководителем «Гидрометцентра России», доктором наук Романом Вильфандом.

- Я совершенно не удивлён этим фактом, - говорит Роман Вильфанд. - Не знаю по какой методике считали американцы - мы в Росгидромете получаем осредненные данные за месяц и за сезон, но ежедневную среднюю температуру не анализировали. Но могу предположить, как это делается. В рамках Всемирной метеорологической организации все национальные службы обмениваются информацией - в общей сложности там оцениваются данные примерно трех тысяч станций. Это первый вариант. А второй способ - это откалибровать спутниковую информацию и получить, пусть не такую точную, но показательную картину. Не скажу сходу, какой способ был выбран, но NOAA - это американская гидрометеослужба, там все делается профессионально.

Кто закрыл космическую форточку?

- Речь идет на самом деле о сотых долях градуса. Действительно ли на планете стало жарче или просто метеорологи стали более точно и качественно измерять?

- То, что глобальная температура на Земле повышается, в этом нет никаких сомнений - это медицинский факт. При ООН действует межправительственная группа экспертов по изменению климата, там работают действительно толковые учёные из стран с разным политическим и социальным устройством. И, несмотря на разные взгляды и разные научные школы, эта группа специалистов пришла к консенсусу, что изменение климата - это совершенно объективный процесс, связанный с тем, что человечество выбрасывает парниковые газы в атмосферу. Вы наверняка об этом слышали, эти газы действуют, как плёнка в парнике: пропускают коротковолновую солнечную радиацию, а отраженная от поверхности Земли солнечная энергия уже не проходит обратно через слой парниковых газов. И при этом получается накопление энергии в приземном слое воздуха. Скорость изменения климата такова, что средняя глобальная температура по Земному шару повышается со скоростью 0,17° За 10 лет. Эти данные нам хорошо знакомы и много раз проверены.

Без России, как без рук

- В нынешний мировой рекорд Россия, кажется, не внесла значительного вклада. Во всяком случае, в средней полосе адского пекла не наблюдается…

- Нет, здесь вы ошибаетесь. Россия - она большая. Сейчас значительная аномалия наблюдается в Южном федеральном округе. Например, в Краснодарском крае до конца рабочей недели - в четверг и пятницу - прогнозируется до 39°. Это на 7-8° выше нормы. А на юге Приволжского федерального округа - в Астраханской области и Калмыкии - столбик термометра и вовсе поднимается до 42 градусов! На севере Республики Саха (Якутия) температура на 9-11° выше нормы в диапазоне от +27 до 34°. Такая же картина будет на Дальнем Востоке и на Урале. Так что не надо судить по Москве. Кстати, в столице в четверг и пятницу температура прогнозируется, как минимум, на 4° выше нормы - до 30°. А в новой Москве - до 32. Кстати, я бы обратил внимание, что летняя жара определяется не только максимальными значениями, но и ночными температурами. Так вот, они сейчас в Москве очень высокие. До конца рабочей недели в центре Москвы ночью будет до 22 тепла. Такая ситуация на человека оказывает очень негативное влияние: днём зной, а ночью, если нет кондиционера, человек от этой жары не успевает отдохнуть. И должен сказать, что на нашу страну глобальное потепление окажет особенно сильное влияние.

- Почему?

- В странах тропических и экваториальным температура повышается слабее всего. Это связано с близостью океана, он является неким демпфером. Во-первых, океан поглощает основной парниковый газ - окись углерода СО2 . А во-вторых, вода очень инерционная субстанция. Зато в умеренных широтах и особенно в высоких, полярных скорость потепления существенно выше. Скажем в нашей стране в средней полосе скорость потепления составляет 0,45 градуса Цельсия за 10 лет. То есть почти в 2,5 раза выше в среднем по планете. А в Арктике рост температуры достигает 0,60 градусов за 10 лет. И главный фокус не в том, что стало “чуть-чуть теплее”. Как говорил академик Обухов, в условиях потепления климата погода начинает нервничать. То есть повторяемость экстремальных, невиданных раньше значений температуры существенно увеличивается. Мы фиксируем рекорды немыслимые раньше.

Верхоянск: полюс холода стал адским пеклом

- Что вы имеете в виду?

- Существует такая наука, как математическая статистика, она позволяет оценить вероятность каких-то событий. Допустим, может ли в Москве быть температура +40°? И статистика вам скажет: может, но это чрезвычайно редкое событие - 1 шанс из 5000. Так вот глобальное потепление такие расчеты перечеркивает, они уже не подчиняются математической логике. К примеру, 4 июля в Ханты-Мансийске был зарегистрирован абсолютный рекорд температуры за весь период наблюдения - 33,6°. А в 2019 году произошло совершенно немыслимое событие: максимальная температура в Верхоянске превысила 38°. На минуточку, Верхоянск - это полюс холода на Северном полушарии. Там зафиксирована самая низкая температура: минус 68,7, если мне память не изменяет. Такие немыслимые вещи стали регулярно происходить по всей планете: в Канаде жара превысила 50°, в Италии - держится 45. Вот когда повторяемость таких событий становится всё больше и больше, можно говорит о том, что климат меняется глобально.

Отпускникам загорать запрещено!

- По вашим оценкам, долго ли устоит этот рекорд?

- Я думаю, он будет побит в ближайшее время, учитывая тот факт, что предшествующие несколько лет преобладала холодная фаза такого явления, как Эль-Ниньо (это океанское течение, которое время от времени подогревает планету). Синоптики давно обсуждали, когда наступит перелом. Сейчас мы видим нейтральную фазу, а уже со второй половины лета прогнозируется “включение” Эль-Ниньо. Это даст значительный поток тепла от поверхности океана в атмосферу. В дополнение к тому парниковому эффекту, который создает человек. Это может привести к ускорению глобального потепления и, соответственно, к новым экстремальным температурным рекордам.

- В России этим летом нужно ожидать какой-то особенной жары? Ведь самый жаркий месяц - июль - только начался, а уже такое пекло!

- В целом прогнозируется, что лето будет около и выше нормы. Особой прохлады от июля и августа не ждите. Будут периоды супер жаркой погоды, так называемые волны тепла, когда температура выше нормы на 5-7 градусов. Если такой жаркий период длится больше 5 дней - это опаснейшее явление. Оно очень негативно влияет на людей не только пожилого и среднего возраста, но и на молодых.

Кстати, по решению Всемирной метеорологической организации национальные службы, и Росгидромет, в том числе, прогнозируют ультрафиолетовый индекс. Это очень важный показатель. По времени мы сейчас всего в двух неделях от летнего солнцестояния, солнечные лучи насыщены энергией, в том числе той частью спектра, что связана с ультрафиолетом, поэтому мы категорически не рекомендуем на юге загорать в полуденные часы. Например, в Краснодарском крае, куда устремились отпускники, ультрафиолетовый индекс составляет 8-9 пунктов - это очень вредно для кожи и в целом для здоровья человека. Да и в Москве сейчас ультрафиолетовый индекс около 6 - это значит нельзя около полудня находиться под прямыми солнечными лучами. В это время необходимо уйти в тень, а загорать будьте добры уже после 16 часов.

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