На Украине началась междоусобица: жадные власти страны готовятся к сокращению помощи Запада

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото: Кадр видео

Жестокая и бескомпромиссная битва развернулась в эти дни на Украине. Нет, не на Запорожском направлении и не на Херсонском, и даже не на Донецком. Там бои идут постоянно и не утихают. Но сейчас в Незалежной идет битва за бабло между разными органами украинской власти. И в этих сражениях нет пощады проигравшим. Тут, сами понимаете, не до ВСУ, не до пенсионеров, детишек, больных, раненых, калек и прочего обременения.

Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, - "в обществе назревает очень серьезное недовольство многочисленными закупками местных властей, не связанными с конфликтом".

- Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество. Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи, - разволновался Арахамия, сообщив, что в Верховной раде серьезно обсуждают идею ограничить права местных властей в проведении закупок. - Считайте это последним предупреждением. Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения.

Акцентировав внимание на барабанах и овощерезках, на которые районные администрации Киева щедро отсыпали денег для оборудования ими бомбоубежищ, Арахамия попытался отвлечь внимание от собственных делишек Верховной рады, которая на днях отсыпала 574 миллиона гривен на достройку "музея Голодомора". Лицом которого уверенно стала Леся Гасиджак, чей вес позволяет на групповых снимках фотографам запечатлевать лишь саму Лесю, от вида которой Рубенс наверняка лишился бы дара речи. А кому еще заведовать музеем Голодомора, как не ей?

Впрочем, мы отвлеклись. В общем, если хорошо Украину поскрести, то выяснится, что деньги у нее имеются. Пусть и не столько, сколько хочется. Но некоторым хватит. Вот, например, на реконструкцию транспортной развязки в Оболонском районе Киева решили потратить 1,3 млрд. гривен из бюджета. А мэр небольшого городка Киверцы (далеко не каждый украинец знает, где такой имеется) на Волыни решил потратить 150 млн гривен на ремонт беговых дорожек и местного стадиона. Украинские власти пилят на всем, вплоть до телевизионных сериалов. Государственный канал "Дом" выделил 14 миллионов гривен на комедийные сериалы, объявлен тендер на сериал "История сестер" еще на 17 миллионов гривен. А там еще и мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко начал ныть, что, мол, удары по Крымскому мосту – это хорошо, но не мешало бы и на мосты в Киеве внимание обратить, а не то они не сегодня-завтра сами отправятся на тот свет. И Виталий совершенно прав – лучше всего пилить на строительстве, в частности, дорог, перекрестков, переходов и т.д.

Деньги в масштабах страны вроде бы и небольшие, но ведь такой "мелочевки" по стране – вагон и маленькая тележка. А курочка, от которой весь двор в дерьме, как известно, по зернышку клюет. А потому не секрет, что в Офисе президента Украины сейчас уже разложили весь процесс перехода финансовых потоков от местных органов власти к ним.

И ограничение права одной категории органов власти тратить казенные деньги на свои и прикормленные компании сыграет на органы власти из другой категории. Вот за право украсть и освоить это бабло и развернулась эпическая битва. Конечно, по сравнению с многомиллиардными контрактами и миллиардными откатами и распилами самого Зеленского, его министра обороны Резникова, главы Офиса президента Ермака и прочей высокопоставленной камарильи это все кошкины слезы. Но, как свидетельствуют украинские источники, администрация Байдена уже уведомила, что в следующем году финансовая помощь Киеву сократится в 5 раз, а военная – в 7 раз по сравнению. С нынешними объемами.

И получается, что на Банковой, где сейчас сидит вся команда Зеленского, просто предусмотрительно стелют себе соломку. А как же, порося осунулся и похудел, стал малЕнький-малЕнький – на всех не хватит. И кум с Банковой, может, и мае гроши, но мало і тільки для себе.

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