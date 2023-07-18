Отсрочка и точка: у россиян появится постоянное право на кредитные каникулы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мечта многих российских заемщиков исполнилась: 18 июля Госдума приняла важный закон, который заметно облегчит им жизнь. Этот закон даст россиянам постоянное право на каникулы по потребительским займам и автокредитам. Слово «постоянное» тут ключевое: сейчас у заемщиков тоже есть такое право, но это временная мера и она действовала до конца нынешнего года. Новый закон начнет работать с 1 января 2024-го.

Напомним, кредитные каникулы - это отсрочка по выплате займа. До этого она полагалась только ипотечникам. Важный момент: хотя во время каникул и не нужно платить, проценты продолжают начисляться. Так что итоговая сумма, которую заемщик отдаст банку, в итоге вырастет.

Отсрочка будет положена не всем. Условия такие:

- Заемщик оказался в трудной жизненной ситуации. То есть либо его доходы за последние два месяца упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячными заработками за предыдущий год, либо его жилье попало в зону ЧС.

- Есть ограничения по сумме займа. Для автокредитов - не более 1,6 млн рублей, для «обычных» потребкредитов - 450 тысяч рублей, для кредитных карт - 150 тысяч рублей.

- Срок каникул - до шести месяцев.

Чтобы получить каникулы, нужно прийти в свой банк с документами, подтверждающими тяжелую жизненную ситуацию (справка с работы, биржи труда и т. д.). И написать заявление.

- Такие каникулы будут давать любые кредитные учреждения — не только банки, но и микрофинансовые организации, - пояснила нам адвокат Мария Ярмуш.

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