Мелочь и жизнь: 90% россиян хранят монеты и не спешат от них отказываться

Две трети россиян регулярно расплачиваются монетами. Фото: Евгения ГУСЕВА

1 евро с «Витрувианским человеком» Леонардо да Винчи. 1 турецкая лира с гордым профилем Мустафы Кемаля Ататюрка. 20 грузинских тетри с лесным оленем. 20 сингапурских центов с диспетчерской вышкой аэропорта Чанги. 10 исландских крон с квартетом чудных зубастых рыбин. И, конечно, 1 рубль с двуглавым орлом.

Разворошить драгоценную мелочь, эмигрировавшую из разных стран в Россию в моем кармане и тихо уснувшую в копилке, заставила свежая новость с нотками экономической грусти. Похоже, Центробанк окончательно потерял веру в металлические деньги и готовится списать их на свалку финансовой истории: в России снова запустили в оборот пяти- и десятирублевые купюры.

Как мы писали вчера, металлы стали слишком дорогими, а бумажные деньги – более долговечными благодаря новым технологиям. Да и инфляция постепенно превратила даже десятирублевку – нашу самую «дорогую» монету – в сущие копейки. Ну что на нее купишь? Вот и запустил Центробанк производство банкнот, которые не печатались уже больше десятка лет. И разослал коробки с новыми хрустящими денежками по регионам. Еще весной их получили сибирские города, а в минувшие выходные партии старых-новых банкнот поступили в московские банки.

Неужто монеты и впрямь никому не нужны? Чтобы это выяснить, мы запустили опрос в соцсетях. И оказалось, зря Центробанк недооценивает наши монеты! Как показал опрос, они очень даже активно участвуют в обороте. Две трети россиян регулярно ими расплачиваются. Каждый четвертый – как я, хранит в копилке (и, наверное, тоже время от времени крутит-вертит с грустной ностальгической улыбкой).

И в завершение – небольшой совет: если вы относитесь к монетам без лишней нежности, лучше отнесите их в банк. Там их с символической комиссией или бесплатно (у всех банков разные условия) обменяют на бумажные деньги или просто зачислят на ваш счет. Мелочь, а приятно!

ОПРОС «КП»

А что вы делаете с монетами?

Расплачиваюсь в магазинах и транспорте 63%

Складываю в копилку 26%

Вечно теряю ее 6%

Стараюсь менять на бумажные деньги 4%

Отношу в банк 1%

Опрос проведен среди подписчиков KP.RU в соцсетях. Участие приняли 8,1 тысячи человек.

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