Дешевые подделки или качественные вещи? Как россияне относятся к товарам из Китая

Вопрос дня: А вас перестали смущать этикетки «Сделано в Китае»? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Иван Варшавский, Герой Соцтруда, строитель БАМа:

- А я не пользуюсь китайскими товарами! Когда-то купил шаровые опоры для своего жигуленка, а они через неделю развалились. Оказалось, китайские. Правда, давно это было... Но с тех пор стараюсь выбирать только отечественное.

Нейросеть «Жириновский»:

- Да китайские товары выше всяких похвал! Вот у нас в ЛДПР вообще все перешли на китайский товар - и никаких проблем! Так что не надо гнать на Китай, лучше подумайте, а не вы ли из-за своей лени и желания сэкономить на качестве стали покупать «китайщину»? А еще, знаете, китайцы очень трудолюбивые и умелые!

Вадим Панов, писатель-фантаст:

- Все зависит от производителя - есть такие, что гонят халтуру, а есть качественные вещи. Надо изучать отзывы. Но вообще нормально, когда в стране появляются и хорошие, и плохие фирмы. Через это все прошли.

Ирина Полежаева, мать 6 детей и опекун еще 28 приемных:

- Для меня главное: сочетание качества и цены. Всякие красивые упаковки - уже вторично. Если товар для детей сделан в Китае, но он нормальный и стоит адекватно, я буду его брать, радоваться и советовать другим. Страна производства не так важна, хотя при прочих равных я выберу российское.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии «Ле-Ман»:

- Смотря что за товар. У Китая хорошие термосы, бытовая техника. А вот подделки именитых брендов выходят не очень. Китайские копии европейских лыжероллеров похуже оригинала. Но тут дело не в «Мэйд ин Чайна», подделки хуже всегда и у всех.

Артем Оганов, профессор РАН, российский кристаллограф-теоретик и химик:

- Меня этикетки перестали смущать 15 лет назад, когда я впервые попал в Китай. Страна делает огромное количество высокотехнологичных вещей! Австралийцы недавно провели исследование, кто лидирует в 44 самых горячих областях науки. В 37 на первом месте с подавляющим отрывом оказались китайцы.

Ира, читатель сайта KP.RU:

- Смущает только то, что китайских товаров все больше, а альтернативы им все меньше. И так во всем мире. Пора не смущаться, а брать пример. Китайское чудо состоялось. Хочется еще и русского.

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