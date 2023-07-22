Тайна расстрела «атомного маршала»: Вместо Лаврентия Берии могли судить его двойника

Официальная дата гибели «кровавого Лаврентия» - 23 декабря 1953 года. Но историки уверены: не все так однозначно… Фото: Григорий ВАЙЛЕ/Wikimedia Commons

70 лет назад не стало одного из самых могущественных людей Советского Союза - куратора атомного проекта, правой руки Иосифа Сталина Лаврентия Берии. По официальной версии, он был расстрелян по приговору суда 23 декабря 1953-го. Ряд историков полагают, что второй человек в стране мог быть убит при аресте, 26 июня. Но есть и третья версия.

Об этом мы говорили с известными историками и писателями Евгением Спицыным и Юрием Мухиным.

«Мягкий вариант» Маленкова

- Евгений Юрьевич, когда устранили Лаврентия Берию?

- Существует три версии. Официальная гласит, что Берия был арестован 26 июня 1953 года на заседании то ли Президиума ЦК, то ли Президиума Совмина.

- Почему такие разночтения?

- Есть разногласия между мемуаристами. На обоих заседаниях председателем был Георгий Маленков, тогдашний глава правительства СССР. Так что может быть и так, и так. По этой версии Берия был арестован и препровожден в штаб ПВО Московского округа. Где официально содержался до суда в декабре. И где с него снимали допросы.

- Кто инициировал арест Берии и кто его брал?

- Здесь тоже разночтения. Хрущев в своих мемуарах приписывал инициативу ареста Берии себе. Дескать, он первым завел разговор об этом с членами Президиума ЦК. Но в архиве Маленкова сохранились бумаги, где шла речь не об аресте Лаврентия Павловича, а о его перемещении на пост министра нефтяной промышленности. О его выводе из состава Президиума ЦК, но с сохранением его в составе ЦК. То есть в мягкой форме сохранение его во власти.

Инициатором смещения Берии стал Никита Хрущев. Фото: Валентин СОБОЛЕВ/ТАСС

Кто надавил?

- «Мягкий вариант» не прошел?

- Нет. И тут вопрос: кто надавил на Маленкова? Вероятно, два человека - Хрущев и Молотов. Тогда разгорался Берлинский кризис. И Берия противопоставил себя остальным членам Президиума ЦК. Молотову - как главе МИДа. И Хрущеву - потому, что он и Суслов, как секретари ЦК, активно поддержали Вальтера Ульбрихта, секретаря СЕПГ, в его противостоянии с Берией. Тот настаивал на устранении Ульбрихта, а он нашел поддержку в Москве в лице Хрущева и Суслова. Когда Берия пошел в клинч, было принято решение его убрать окончательно.

- Члены Президиума ЦК вместе решили судьбу Лаврентия Павловича?

- Да, коллективно. Ходили слухи, что Берия летал в Берлин, чтобы там утрясти вопросы, а в Москве, воспользовавшись его отсутствием, якобы совершили заговор. Но эта версия документами не подтверждается. Берия в Берлин не летал. Он туда послал замминистра МВД СССР Кабулова и начальника 3-го управления (контрразведка) Гоглидзе. И они там от его имени действовали. Берия все это время был в Москве.

- Кто арестовывал Берию?

- Вероятнее всего, было две группы захвата. Одну формировали Маленков и Булганин. А другую группу формировал Хрущев (и, может, Булганин). В первую группу, вероятнее всего, вошли маршал Жуков и генерал-полковник Митрофан Неделин. А во вторую группу вошли генерал-полковник Москаленко, командующий МО ПВО, и генерал-лейтенант Батицкий.

- И кто из них принимал участие в аресте Берии?

- Если судить по официальной версии, то пальму первенства надо отдать группе Москаленко - поскольку Берия препроводили под арест именно в Московский штаб ПВО, которым командовал Москаленко. С которым Хрущев плотно пересекался в период войны, когда тот командовал 40-й, а потом 38-й армиями в составе 1-го Украинского фронта, а Хрущев был членом военного совета этого фронта.

- А вторая версия?

- Что Берия был тогда арестован и сразу начались его допросы. Но допросы проводились только до середины августа 1953-го. А 17 августа Берия был убит. И все дальнейшие действия якобы проводились с двойником. И никаких протоколов допросов после 17 августа не существует. А до той даты они есть.

- И третья версия?

- Ее высказал Серго Берия, сын Лаврентия Павловича. И вслед за ним все наши конспирологи. Что Берия был с самого начала уничтожен при попытке ареста в его особняке. А затем был разыгран спектакль с его арестом и дальнейшим судом над ним.

Об аресте одного из самых могущественных людей Советского Союза жители страны узнали из короткой заметки в газете «Правда». Фото: Wikimedia Commons

Большие сомнения

- Что тут вызывает сомнения?

- Серго Берия не был участником этих событий. Он все это описал, ссылаясь на летчика, Героя Советского Союза Амет-Хан Султана. Якобы он позвонил Серго: срочно приезжай к отцу, тут перестрелка. И когда Серго приехал, из помещения якобы вынесли кого-то, завернутого в ковер. А кто это был - одному богу известно. Это было в особняке Берии на Малой Никитской.

- Но почему ряд авторов поддержали Серго Берию в его версии?

- Те протоколы допросов, которые сохранились, - они сохранились в машинописных копиях. Подлинников допросов нет. Но при том есть рукописные письма Берии. После ареста 26 июня. И получается, он был жив в июле - августе. Письма написаны его собственной рукой - это достоверный факт.

- Протоколы допросов могли подменить?

- Не исключено. Чтобы на пленуме ЦК сделать таким образом, что Берия вел аморальный образ жизни и сотрудничал с зарубежными разведками. Прокурор Руденко мог по заданию Хрущева или кого-то еще просто сляпать эти протоколы. Чтобы у Хрущева был козырь для дела против Берии и его соратников. Руденко ранее был прокурором Украины. И когда генпрокурор Сафронов отказался подписывать ордер на арест Берии, он тут же был снят. Ведь Берия, помимо всех своих должностей, был еще и депутатом Верховного Совета СССР. А арест депутата не мог проходить без санкции этого Совета. Надо было сначала снять депутатские полномочия. Сафронов отказался - и тут же был снят со своего поста. И Хрущев назначил своего старого подельника Руденко.

Публикация без фото

- 23 декабря 1953-го газета «Правда» сообщила о суде над Берией и о его расстреле...

- В публикации не могло быть никаких фотографий, никаких подробностей. Откуда взялась еще одна версия, что Берия вовсе не был расстрелян. Акт медицинский о смерти его подельников вроде Деканозова и Кабулова был. Акт об их смерти был подписан врачом и свидетелями расстрела. А аналогичного акта по поводу смерти Берии не было.

- Но по официальной версии, Берию расстреляли именно 23 декабря?

- Официально да. Но акта нет. Во времена Хрущева чистили архивы партийные и государственные. Не исключено, что такой документ был изъят и уничтожен.

- Какой версии придерживаетесь вы?

- Ни одной из них. Нет достаточно документов и свидетельств для полного подтверждения какой-либо из них. Это одна из загадок истории, которая требует подробного изучения. Озвучивать надо все основные три. И искать доказательства правоты какой-либо из них.

По одной из версий, Берию убили при аресте в его особняке на Малой Никитской улице. Сейчас это здание занимает посольство Туниса. Фото: NVO/Wikimedia Commons

А В ЭТО ВРЕМЯ

Писатель Юрий Мухин: Он был убит в собственном доме

Автор книги «Убийство Сталина и Берии» придерживается версии о летнем убийстве Берии.

- 26 июня маршал Жуков распахнул двери кабинета премьера Маленкова, где проходило заседание Президиума ЦК КПСС, и подошел к сидевшему в центре стола Лаврентию Берии. За спиной маршала стояли генералы с пистолетами наизготовку - из воспоминаний современников.

- Это абсолютная ерунда. Воспоминания о том дне написал не только маршал Жуков, но и генерал Москаленко, и Суханов, помощник Маленкова, и много кто еще. Считаю, не было никакого ареста Жуковым Берии на заседании Президиума. Скорее всего, Берию убили при его аресте в доме на Малой Никитской. Там на первом этаже был узел связи. Фактически это был кабинет Берии. Полагаю, там его и застрелил генерал Батицкий вкупе с тогда еще генералом Москаленко. Оба потом сразу были повышены в звании.

- Первым именно такую версию выдвинул сын Лаврентия Павловича Серго. Но кого же тогда судили в декабре 1953-го?

- Если бы был настоящий, реальный суд, то не нужно было бы записывать в члены того трибунала тех персонажей, которые там были названы. Никто из них потом ничего о суде не написал. Но в газете «Правда» было краткое сообщение о суде и не было никакой фотографии Берии. Есть акт о расстреле приговоренных к высшей мере его подельников. Но нет акта о расстреле Берии, подписанного палачами. Тогдашнему палачу, чтобы убить, необходимо было, чтобы прокурор, наблюдающий за исполнением приговора, предъявил приговор суда со всеми нужными подписями. И заключение Верховного Совета, что приговоренным отказано в помиловании. Только при наличии двух таких документов палач возьмется исполнять приговор. Даже были случаи, что в инициалах ошибка, - и палачи отказывались расстреливать.

- Заявления от Берии на имя председателя Верховного Совета о помиловании нет?

- Его никто не видел. Якобы пригласили ряд генералов на проведение расстрела - те, естественно, отказались. Но Берии в расстрельном списке 23 декабря не было.

- Если не тело Берии сжигали в печи 1-го московского крематория 23 декабря, то чье?

- Неизвестно, кого именно там сжигали. Серго Берия, с которым я общался, говорит, что летчики видели, как из особняка 26 июня выносили накрытое тело. Никто не знает, чье.

- Заявлениям охранника Берии Малиновского о том, что того уже 26 июня не было в живых, можно верить?

- Там сразу же все охранники Берии, около 30, как и охранники Сталина - в день его смерти, были арестованы. Как они давали показания - можно предположить.

- Полковник Алексей Холопов, стоявший на посту у кабинета Маленкова, говорил, что Берия пришел на то роковое для него заседания Президиума, войдя в кабинет последним.

- Есть и обратные свидетельства. Байбаков, начальник Госплана, мне прямо сказал, что Берию расстреляли 26 июня 1953-го. Есть и другие свидетели, кроме Серго Берии, подтверждающие этот факт.

- А свидетельства Жукова и других военачальников, имевших отношение к аресту Берии, - не в счет?

- Считаю, этим свидетельствам в данном случае нельзя полностью доверять.

- А как же письма Берии в архивах, датированные после 26 июня, подтверждающие, что он еще был жив, - они сфальсифицированы, по-вашему?

- После 1989 - 1990 годов была проведена большая работа по фальсификации документов того времени. Курировали ее член Политбюро Яковлев и генерал Волкогонов.