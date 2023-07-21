Михаил Задорнов обеспечивает любимых женщин и после смерти: Кому досталось наследство сатирика

Сейчас вдова Задорнова Елена живет в Риге, а дочь Лена - на Мальте. Фото: СОЦСЕТИ

Михаила Задорнова не стало пять лет назад: писатель скончался от опухоли головного мозга. Лечение в немецкой клинике не принесло положительных результатов, и после постановки диагноза он прожил всего год. Все это время рядом с ним оставались его близкие - две жены, дочь, сестра. 21 июля Михаилу Николаевичу исполнилось бы 75 лет. «Комсомолка» рассказывает о том, как сейчас живет семья писателя.

Внучки растут на Мальте

Первая жена Михаила Николаевича - профессор филфака МГУ Велта Задорнова прожила с ним в официальном браке 36 лет и даже после развода крепко дружила с мужем. Второй женой сатирика в 2009 году стала его бывший администратор Елена Бомбина, которая родила Задорнову дочь. 74-летняя Велта Задорнова живет и работает в Москве. 59-летняя Елена Бомбина обосновалась в Латвии, в своей родной Риге. 33-летняя дочь писателя Елена Задорнова - на Мальте, в квартире, которую еще при жизни ей подарил отец.

Так вышло, что в браке Михаила и Велты Задорновых не было детей. Когда в 1990 году у писателя родилась внебрачная дочь, он сразу же рассказал об этом жене. Та приняла новость спокойно. Так и жил Михаил Николаевич на две семьи, пока уже взрослая дочь-студентка не настояла на том, чтобы отец развелся и женился на ее маме. Девушке не нравилось, что пресса называла ее «внебрачной дочкой». Дочку Задорнов обожал, поэтому послушался.

Наследница писателя вышла замуж за ливанца Али Тартузи. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас наследница сатирика Лена гостит у матери в Латвии. Михаил Задорнов рассказывал о дочке: «Лена, как и я, выросла в Риге. Ходила в ту же школу, что и я. Признаться, я почти не ходил к ней на родительские собрания. Но если школе нужно было помочь финансово, всегда откликался. Например, в Латвии была тяжелая ситуация с русским образованием. И я платил преподавателям, чтобы они факультативно обучали детей русской литературе и истории… Надеюсь, у дочки сохранятся добрые воспоминания о детстве. Я приложил много сил, чтобы ее жизнь была полна впечатлений. Мы много путешествовали…»

Закончила учебу Елена Задорнова уже на Мальте, где у ее отца была недвижимость. Потом сдавала ЕГЭ в Москве, чтобы поступить в ГИТИС. Поступила, но бросила через год, так как поняла: актерская профессия не для нее. Лена вернулась на Мальту, получила там дипломы социолога и антрополога. Сейчас дочь сатирика занимается организацией праздников и других мероприятий. Иногда продает собственные картины.

Три года назад Елена Задорнова вышла замуж за жителя Мальты ливанского происхождения Али Тартузи. У супругов одна за другой родились две дочки. Так что сейчас у писателя подрастают маленькие внучки.

Недвижимость почти на 100 млн

Последний год жизни Задорнов провел в больницах. Любимые женщины писателя по очереди дежурили у его постели. Дочь Лена рассказывала, что незадолго до кончины отец озвучил просьбу - попросил выпить стакан водки и послушать «Очи черные».

Сатирик оставил завещание, в котором поделил все между женами и дочкой. Первая супруга Велта получила квартиру в Москве площадью 125 кв. м (стоимостью около 30 млн руб.) и дом в Юрмале (около 7 млн руб).

Вторая жена Елена стала хозяйкой квартиры в Москве (около 10 млн руб.), дома в Подмосковье (около 30 млн руб.) и квартиры в Риге (около 10 млн руб.) Дочь Лена получила двушку в Москве стоимостью около 7 млн руб. Денег на счетах наследницам не осталось - все ушло на оплату года лечения Задорнова в частных клиниках: сначала в Берлине, потом в Риге, затем в Москве.

Авторские права на свои монологи, пьесы, сценарии Задорнов разделил на три части между наследницами. Женщины ежемесячно получают примерно от 50 до 100 тысяч рублей. Авторские отчисления правообладателям платят, когда юмористы читают рассказы Михаила Николаевича (он писал не только себе), показывают его концерты, ставят спектакли по его пьесам. К примеру, в Московском губернском театре с 2017 года идет спектакль «Весна», поставленный по его рассказам. Получается, что Задорнов и после смерти обеспечивает своих женщин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Актриса Марина Орлова: Он собирался быстро подлечиться

Марина Орлова три года выступала вместе с сатириком, участвуя в его концертах. Марину называли последней музой Задорнова, хотя это не совсем так: между ними всегда были чисто рабочие отношения. Сейчас Орлова замужем, ее детям-близняшкам в июле исполнится год. Накануне юбилея писателя актриса рассказала «Комсомолке» о своей последней встрече с ним.

Марина Орлова. Фото: Кадр из фильма

- Это было в Москве в Екатерининском саду. Мы гуляли вокруг озера. И Михаил Николаевич мне сказал об этом своем недуге - так он его называл. Не мог поверить, что последствия будут настолько серьезными. Говорил: «Марин, ты остаешься за старшую по фильму (тогда только началась работа над комедией «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» по сценарию Задорнова, где Орлова была сопродюсером. - Ред.). А я быстренько поеду, подлечусь, потом уже продолжим съемки». И он уехал в Германию лечиться. Мы с Михаилом Николаевичем сначала созванивались, потом переписывались и по электронной почте, и по СМС. В какой-то момент связь уже оборвалась…

- Задорнов не хотел, чтобы его видели больным. Никто, кроме членов семьи. Даже прощание было закрытое.

- Да. Помню, как-то летом все стали обливаться холодной водой (речь о флешмобе 2014 года, который начали западные звезды в соцсетях. - Ред.). Михаил Николаевич говорил: для меня это вообще не вызов, я это и так делаю каждый день. Тут же придумал: давайте мы все будем отжиматься. Привлек звезд - Безрукова и Хабенского. Он старался идти в ногу со временем. Хотя и шутил над нашим поколением, но ему нравилось окружать себя молодежью, чтобы слышать свежие мысли, мнения, узнавать, что происходит, не только из интернета.

- Как он любил праздновать день рождения?

- Михаил Николаевич не особо любил устраивать праздники именно в свою честь. Однажды он на свой день рождения мне принес подарки: тетрадь для гениальных мыслей, мед, мог кружку с мишкой подарить. Но он любил часто и без повода собирать друзей, коллег, команду, приглашать всех в ресторан, устраивать душевные застолья, рассказывать истории, шутки. Мог и персонал (гостиницы, концертного зала) тоже пригласить, угостить. Он был очень открытый и запросто общался с незнакомыми людьми.

Задорнов все делал в радость. Не гонялся за деньгами, за прибылью. Однажды мы приехали в Пятигорск, где моя мама работала в санатории. Михаил Николаевич сразу предложил дать концерт бесплатно для сотрудников и отдыхающих. Выступил прямо в столовой.