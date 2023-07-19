Афины в огне: разбушевавшиеся лесные пожары подбираются к древней столице

Катастрофические лесные пожары в Греции ставят под угрозу жизни и природные богатства страны. Фото: REUTERS

В Северном полушарии Земли продолжают наблюдаться аномально высокие, местами рекордные, температуры.

Катастрофические лесные пожары в Греции не дают пожарным ни минуты покоя, ставя под угрозу жизни и природные богатства страны. Череда пожаров обрушилась на пригороды Афин, уничтожив вековые сосновые леса и дома мирных жителей. Тысячи людей оказались в зоне опасности и вынуждены спасаться бегством от бушующих огней.

– У меня остались только эти плавки и рубашка. Больше ничего, у меня даже нет другой обуви, – посетовал 89-летний Гиоргос Николау, увидев свой сгоревший дом в Лагонисси. – У меня больше ничего нет. Со мной покончено.

Фото: REUTERS

Ситуация в Восточной Аттике, Лутраки и Дервенохории настолько критическая, что греческие власти объявили чрезвычайное положение, а к борьбе с неконтролируемым пламенем призываются всевозможные отряды добровольцев. ЕС направил четыре водяных бомбардировщика Canadair для тушения юга Балканского полуострова.

Фото: REUTERS

Больницы Италии сообщили о резком росте числа обратившихся за неотложной помощью из-за проблем со здоровьем, спровоцированных высокими температурами по всей стране. Скорая помощь Кардарелли в Неаполе поделилась, что за последние сутки в нее обратился 231 пациент, т.е. один человек каждые шесть минут. Тем временем температура в Риме достигла рекордных 41,8°C, а на Сардинии столбик термометра превысил 45°C.

– В нашей стране большое количество пожилых людей. И когда возраст сочетается с проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца или затрудненное дыхание, аномальная жара создает смертельную ситуацию, – заявил вице-президент итальянской федерации врачей Джованни Леони.

Фото: REUTERS

Несколько пассажиров, вылетавших в Атланту рейсом Delta Airlines из Лас-Вегаса, потеряли сознание из-за удушающей жары в салоне авиалайнера. Они находились внутри самолета при 44-й градусной жаре без кондиционера, ожидая взлета, который, к слову, так и не произошел. Бортпроводники никого не выпускали из салона и лишь предлагали воспользоваться кислородным баллоном. Однако вскоре персонал также почувствовал себя плохо, и одну стюардессу вместе с пятью пассажирами вывезли из самолета на носилках в кислородных масках.

Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах выдвинул неординарное предложение – ввести сиесту в жаркие дни года как превентивную меру для защиты здоровья немцев. Он указал на опыт стран с суровым климатом, особенно южных регионов, где сиеста стала неотъемлемой частью культуры и образа жизни. Идея заключается в следующем: вставать рано утром, когда температуры более комфортны для активной деятельности. А в полдень, когда столбики термометров достигают своего пика, делать долгий перерыв в работе и тем самым сокращать риск проблем, связанных с перегревом и обезвоживанием.

Фото: REUTERS

Аномальная жара имеет разрушительное воздействие не только на здоровье и экологию, но также становится вызовом для экономической стабильности пострадавших стран. Обмелевшие реки ставят под угрозу судоходство и транспортную инфраструктуру, препятствуя торговле и перевозкам. Засуха и пожары беспощадно разоряют хозяйства фермеров. Рекордные температуры также оказывают отрицательное воздействие на туристическую индустрию, отпугивая отдыхающих, которые не желают рисковать своей жизнью в условиях крайней жары.

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