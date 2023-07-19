Трампу шьют новое уголовное дело: теперь о попытке захвата Капитолия

Дональд Трамп проходит обвиняемым по стольким статьям Фото: REUTERS

Похоже, бывший президент США Дональд Трамп скоро сможет считаться самым «авторитетным» американским политиком. Еще бы, ведь он проходит обвиняемым по стольким статьям, что не каждый матерый уголовник осилит. Теперь американское правосудие грозит предъявить экс-хозяину Белого дома новое обвинение.

Как пишет «Гардиан», бывший президент США объявил, что получил письмо от специального прокурора Джека Смита, в котором он назван «целью» в расследовании министерства юстиции по делу о мятеже 6 января 2021 года.

- Невменяемый прокурор из Министерства юстиции Джек Смит прислал письмо, в котором говорится, что я являюсь ОБЪЕКТОМ расследования Большого жюри по поводу событий 6 января, и он дает мне очень короткий период в 4 дня, чтобы отчитаться перед Большим жюри, что почти всегда означает арест и обвинительный акт, - написал Трамп на своем сайте Truth Social.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. В тот день члены Сената и палаты представителей США собрались в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Но в здание ворвались сторонники Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией.

Примечательно, что Смит ведет сразу несколько дел против Трампа, включая дело о секретных документах, обнаруженных у экс-президента.

Людям, получившим целевые письма от федеральных властей, чаще всего предъявляются обвинения в совершении уголовного преступления, хотя это и не 100-процентная гарантия. При этом адвокаты обычно советуют не идти на встречу с присяжными, поскольку любые показания в ходе подобных слушаний могут быть использованы для выдвижения реальных обвинений.

По словам Трампа, это письмо стало для страны «ужасающей новостью». Он также назвал подобные действия властей попыткой Джо Байдена арестовать «своего политического оппонента номер один». Эти слова не далеки от истины, учитывая, что в настоящее время Трамп с большим отрывом лидирует в опросах относительно кандидата на от Республиканской партии на выборах главы государства 2024 года.

Ситуация усугубляет и без того опасное юридическое положение Трампа, ведь сейчас он еще обвиняется и в выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелис в обмен за молчание об их романе. Трамп также находится под следствием в связи с попытками отменить свое поражение в выборах. В ближайшее время ожидается решение прокурора Фани Уиллис о том, предъявлять ли ему обвинения по поводу телефонного разговора, в котором он пытался убедить госсекретаря штата Джорджия "найти" ему достаточно голосов для победы.

4 апреля этого года Трампу официально предъявлены уголовные обвинения по 34 пунктам. Прибывший в здание суда экс-президент, в соответствии с процедурой, на несколько часов был арестован; были сняты отпечатки его пальцев и сделаны фото в анфас и профиль. Таким образом, 45-ый лидер США стал первым в истории своей страны бывшим главой государства, обвиненным в совершении уголовных преступлений.