Трамп заявил, что его могут арестовать по обвинению в штурме Капитолия Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 18 июля, сообщил, что он ожидает ареста и обвинения по делу о штурме Капитолия. Он уточнил, что Минюст страны дал ему четыре дня на дачу показаний.

«Джек Смит, прокурор министерства юстиции Джо Байдена, отправил письмо, утверждая, что я являюсь целью расследования высокого жюри по 6 января», - написал Трамп в соцсетях.

Бывший президент уточнил, что прокурор дал ему четыре дня на дачу показаний. Это, в свою очередь, по словам Трампа, почти всегда говорит об аресте и обвинении.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.

В тот день члены Сената и палаты представителей США собрались в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Но в здание ворвались сторонники Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией. Предполагается, что к этому их подстрекал в своих соцсетях сам Трамп.