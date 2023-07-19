Европа покажет истинное лицо: ЕС примет важное решение по поставкам оружия на Украину

После начала конфликта на Украине ЕС создал специальный фонд в 500 миллионов евро, предназначенный для возмещения странам ЕС за их поставки оружия Киеву Фото: EAST NEWS

Бремя лицемерия, который нес на себе Евросоюз, финансируя поставки оружия Украине через «Европейский фонд мира», вот-вот будет сброшено. Министры иностранных дел стран-членов ЕС в четверг в Брюсселе рассмотрят новое предложение о военном финансировании Киева в ближайшие 4 года на 20 миллиардов евро, сообщает американское издание Politico. Инициатива, исходит от известного своей военной целеустремленностью обер-дипломата Жозепа Борреля, который на саммите ЕС в прошлом месяце призвал лидеров объединенной Европы: «Вы должны сделать Украину способной защищаться, поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать новым украинским оборонным фондом».

Коротко и ясно. В популярной ныне оруэлловской стилистике: «Мир - это война». Тем более, что сказано самим Боррелем, знаменитым златоустом, раскрывшем тайны цветения «Европейского сада» за счет российских энергоресурсов, китайских товаров и американской военной защиты. Он-то знает, как мир устроен и как надо бороться с «джунглями», окружающими «сад». И теперь с его подачи, как отмечает Politico, будут закреплены «радикальные идеологические изменения для самого ЕС, который при создании самопровозглашался как мирный проект». Ну разве не по Оруэллу?

С этим самым «Европейским фондом мира» история случилась показательная. После начала конфликта на Украине ЕС создал специальный фонд в 500 миллионов евро, предназначенный для возмещения странам ЕС за их поставки оружия Киеву. Потом пришлось утроить эту сумму. Но все равно оказалось мало - к концу прошлого года только Польша поставила Зеленскому оружия на 2 миллиарда и громко требовала компенсации. Вот тогда-то и решили задействовать для этого «Европейский фонд мира» - специальный финансовый инструмент, не связанный с текущим бюджетом Евросоюза. Но и он теперь уже выручить не может, хотя за последние год с лишним через него были компенсированы расходы на вооружение Киева на 4 миллиарда евро. Вот теперь и решили увеличить эту сумму сразу в пять раз, подправив статус фонда с «мирного» на «оборонный».

Надо отметить, что новый фонд - это добавление к тем программам прямой военной и экономической помощи Украине, которые уже существуют в рамках ЕС. 20 миллиардов евро предназначены для возмещения странам-членам их собственных расходов на поставки Киеву ракет, танков, боеприпасов и обучение украинской армии. Как поясняет Politico, этот шаг «позволит лидерам ЕС послать Москве сигнал о том, что они готовы сделать все возможное, чтобы помочь Украине». Это как? Выходит, все, что каждый день твердят европейские лидеры о готовности давать Зеленскому «столько, сколько будет надо, и так долго, как потребуется» на их же взгляд выглядит для Москвы неубедительно?

Все-таки есть ощущение, что этот «сигнал» подается не только Москве. Его предназначение в том числе и для внутреннего употребления Евросоюза. Сколько бы не говорили о «непоколебимой солидарности» с Зеленским, усталость от затянувшегося конфликта в Европе очевидна. Запасы оружия у европейских спонсоров Киева тоже поубавились, так что стимулом дальнейших поставок может быть лишь обещание соответствующих денежных компенсаций, чтобы те самые запасы пополнять. Так что сигнал, скорее всего, следующий: «Мы держимся! Есть еще порох в пороховницах!» И прочитывается он так: раз не все страны Европы желают не только словом помогать Зеленскому, надо дать им гарантии, что их траты будут возмещены.

Про принципиальный и, как сейчас говорят, экзистенциальный характер нынешнего конфликта России и Запада на Украине понимают не только в Москве. В Брюсселе, как видим по его желанию сделать конфликт бессрочным, тоже в курсе. Потому что окончание конфликта будет означать, при нынешней логике противостояния, фатальный проигрыш одной из сторон. Вот в ЕС и решили создать новый инструмент военной поддержки Киева по крайней мере еще на четыре года. Живу, пока воюю?

И еще чуть-чуть про Борреля. Все-таки давно не давала природа-мать таких политиков миру. Проницательный, мудрый, афористичный… Помните, как он комментировал очевидный факт провала первого санкционного натиска Запада на Россию? Дескать, подождите, сильный яд может действовать не сразу, дайте время…

Но в эпоху глобализации, пусть она сейчас и рушится, если ты в общий экономический котел сыпанул заразы для бывшего партнера, то должен сам заранее принять противоядие. Что-то слишком много в последнее время сигналов о том, что уровень жизни в странах ЕС падает, экономика пробуксовывает, финансовые проблемы не решаются… Конечно, и России, хлебнувшей «санкционного яда», не сладко. Но еще посмотрим, чей «живот» скрутит сильнее. И как новые «сигналы» Москве скажутся на самом Брюсселе.