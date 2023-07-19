Искусственный интеллект научился выявлять депрессию по голосу человека: вот как это работает

Исследование будет скоро опубликовано Фото: Shutterstock

Наш разговор мы начали, вспомним об очень необычном случае излечения от фобии (боязни микробов): еще в 80-х годах прошлого века молодой человек, которого страх микробов довел до последней точки, выстрелил себе в голову. И остался жив! Мало того, он навсегда излечится от своего страха - как тогда писали, пуля уничтожила в мозге те отделы, где коренился его недуг. Юноша поправился, окончил юридический факультет, стал хорошим юристом, примерным семьянином и без каких-либо отклонений.

Как это могло произойти, обсудили с к.м.н., врачом-психиатром, психотерпевтом Клиники психосоматической медицины Первого ММГУ им. Сеченова Дмитрием Петелиным.

- То, от чего страдал юноша, по вашему описанию, это не фобия, а проявление обсессивно-компульсивного расстройства или невроза навязчивых состояний, - объясняет Дмитрий Петелин. – ОКР у всех проявляется по-разному, но для этого состояния как раз очень характерны навязчивые страхи чего-либо, и определенные ритуалы, например, постоянное мытье рук или протирание пыли. Появление ОКР у каждого конкретного пациента связано также с разными причинами, например, называют генетическую предрасположенность, неройхимию (сниженную выработку серотонина в мозге). Есть и вполне реальная физиологическая причина: изменения в некоторых подкорковых структурах мозга, в лобной доле. Безусловно, описанный случай уникален – видимо выстрел задел те самые структуры, буквально «скорректировал» их, и пациент излечился. Но это, разумеется, не означает, что такое «лечение» стоит повторять. Это, возможно, вообще единственный и неповторимый случай. Но хочу отметить, что при тяжелых формах ОКР хирургические операции тоже используются и довольно успешно, конечно, не у всех, но у довольно большого числа пациентов они дают очень хороший результат.

- Еще в начале ХХ века пациентов с психическими отклонениями условно успешно «лечили» лоботомией. Не то же ли это самое?

- Совсем не то. Лоботомию и в те времена применяли крайне редко, только если пациент был особо буйным, угрожал не только своей жизни, но и окружающим. Да, такое воздействие на мозг было не только калечащей и травмирующей операцией, но и условно помогающей – пациент становился спокойней.

- А что касается электросудорожной терапии, проще говоря, электрошок?

- Это тоже, скажем так, из другой оперы. ЭСТ применяют и в наши дни, очень успешно, например, при лечении тяжелой формы депрессии, когда не помогает лечение антидепрессантами и психотерапия. И тогда электросудорожная терапия дает подчас очень эффективный долгосрочный результат. Увы, с депрессиями довольно сложно угадать, но считается, что ЭСТ – хороший вариант при тяжелых расстройствах.

- А можно ли увидеть расстройства в мозге, скажем, на функциональном МРТ (когда человека обследуют в процесс выполнения каких-либо заданий)?

- Да, это реально. Сейчас очень многие исследования различных проблем, в том числе болезни Альцгеймера, проходят с помощью ФМРТ. Мы и сами сейчас заканчиваем очень важное исследование, посвященное изменениям в мозге после инфаркта. И вот на функциональном МРТ можно достаточно четко увидеть первые признаки депрессии, о которых сам пациент даже не догадывается. Для этого мы даем задания, предлагаем разгадывать задачи и так далее, пока человек находится внутри аппарата МРТ. Исследование будет скоро опубликовано, и на мой взгляд, оно весьма показательно.

- Кстати, знаю, что вы с коллегами создали устройство, которое будет распознавать депрессию по голосу. Благодаря искусственному интеллекту, бот сможет определить начинающееся или уже развившееся расстройство. Человек должен будет всего лишь зачитать несколько отрывков текста.

- Да, речь человека с депрессией, как правило, более медленная, менее эмоционально окрашена. Мы использовали определенный алгоритм, синтез нескольких параметров. Конечно, точный диагноз сможет поставить только врач, но наша разработка сможет «уловить» первые признаки, поможет выявить людей, которые страдают депрессией и нуждаются в помощи. Боюсь, многие наши потенциальные пациенты даже не догадываются о своем состоянии. Надеюсь, наша разработка им поможет. В перспективе мы планируем выпустить приложение для телефона, по сути, тест для самодиагностики, которое станет доступно всем.