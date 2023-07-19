Названа сумма ущерба от финансовой пирамиды Life is good

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Подсчитали. Организаторы финансовой пирамиды Life is Good причинили своим вкладчикам ущерб в размере 15 млрд рублей. Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк. По данным ведомства, жертвами в разных регионах страны стали более 18 тысяч человек.

Суть развода заключалась в том, что компания якобы предоставляла беспроцентную ипотеку для покупки квартиры на вторичном рынке. Но для этого надо было внести первоначальный взнос и ждать как минимум полгода-год. Тем не менее сроки постоянно сдвигались. А чтобы вкладчики не переживали, им предлагали заработать на якобы выгодных инвестициях и на приводе других клиентов. За каждого из них обещали солидный процент.

В итоге обещанные квартиры большинство вкладчиков так и не получили. Как и вложенные в пирамиду деньги.

На организатора компании Романа Василенко завели уголовное дело ещё в марте прошлого года. Но ему удалось скрыться от правосудия.