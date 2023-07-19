Одна из крупнейших финансовых пирамид «Лайф из Гуд» разоблачена в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России разоблачили одну из крупнейших за последнее время финансовых пирамид под названием «Лайф из Гуд» (Жизнь хороша). Об этом в среду, 19 июля, сообщили в Министерстве внутренних дел РФ, где подсчитали, что злоумышленники обманули около 18 тысяч вкладчиков на 15 млрд рублей.

Людям предлагали либо новое жилье, либо доход около 25% годовых, однако в итоге никто ничего не так и инвестировал, а схема держалась исключительно на взносах клиентов.

Последний крупнейший официальный ущерб был от пирамиды Finiko. Он составил 5 млрд рублей, а пострадали от ее действий около 10 тысяч человек. Другие пирамиды постоянно раскрывают в разных российских регионах, однако их масштаб, как правило, на много меньший.

Ранее Центробанк РФ предупредил о новой маскировке финансовых пирамид. Как заявил регулятор, сейчас финансовые пирамиды стали часто маскироваться под образовательные платформы, несмотря на то, что раньше они часто прикрывались «инвестиционными фондами».