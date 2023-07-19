Громкий скандал Екатерины Климовой c Игорем Петренко вылез наружу

Актеры Игорь Петренко и Екатерина Климова перед началом церемонии закрытия XXIII фестиваля российского кино "Кинотавр". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Петренко и Екатерина Климова вновь на первых полосах скандальной хроники. А все потому, что бывший муж актрисы опять накопил пятимиллионый долг по алиментам перед сыновьями Корнеем и Матвеем. И снова многодетная мать была вынуждена обратиться в суд.

Не успел Игорь Петренко в 2022 году расплатиться с шестимиллионным долгом по алиментам перед Екатериной Климовой, как снова оказался в числе злостных неплательщиков. В январе 2023-го актер обратился в суд, чтобы уменьшить алименты в связи с изменениями в его доходах и рождением трех дочек в новом браке. Но заявление вернули в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

А теперь выяснилось, что артист опять накопил почти пять миллионов задолженности по алиментам. Как и в первый раз, с актера пытаются взыскать крупную сумму судебные приставы.

При этом с сыновьями он поддерживает связь. Старший решил пойти по стопам знаменитых родителей. Матвей поступил в Театральную школу Олега Табакова. Корней пока учится в школе.

Меж тем судебные приставы могут наложить арест на банковские счета Петренко, ограничить ему выезд за границу, что скажется на его гастрольном графике, лишить права управлять транспортным средством. «Петренко не злостный нарушитель. Но чем больше будет подобных ситуаций, тем больше появится проблем у актера", - цитирует адвоката Андрея Алешкина Woman.ru.

Что касается Екатерины Климовой, то она скандал со вторым мужем не комментирует. В одном из интервью звезда признавалась, что старается сохранять цивилизованные отношения с бывшим мужем и отцом своих сыновей. "Жизнь идет, что-то происходит. Этот период нормально проскочили, тут опять споткнулись, потом опять как-то восстановились. Мы все равно в пути находимся. Мы пытаемся слышать друг друга, потому что у нас общие цели", - откровенничала 45-летняя женщина.