Участь Украины и мировой кризис: Михаил Задорнов предсказал все главные события начала XXI века

Михаил Задорнов вел свой отсчет на часах истории, и он был не в пользу Запада. Фото: Сергей МИНАЕВ/Экспресс газета

Родившийся ровно 75 лет назад сын большого советского писателя Николая Задорнова, сатирик, актер, режиссер и сценарист, в своих выступлениях говорил о настоящем, но часто перебрасывал мостик в будущее.

Он фактически давал прогнозы тому, что может случиться завтра - с Украиной, с Америкой, да и с нами.

Большинство из его и остроумных, и горьких прогнозов уже сбылись (часто с междометием «увы») - и с очень высокой точностью. Не верите? Читайте.

О МАЙДАНЕ И ПАПЕ

Зимой-2013/2014 Михаил Задорнов, глядя на майдан в Киеве, писал:

- Украина - как Ватикан: если над майданом появляется черный дым - надо ждать смены папы.

В центре Киева тогда палили покрышки на баррикадах. Город был в черной копоти. И вскоре после слов Задорнова действующий президент Янукович действительно в дыму бежал с Украины.

ПРО ШАКАЛОВ-БАНДЕРОВЦЕВ

В марте 2014-го Задорнов говорил так:

- «Правый сектор»* - это бандеровцы. Бандеровцы никогда не были воинами. Это каратели. Украинские националисты всегда действуют под чьей-то крышей, предают славянский род. Стреляют исподтишка, нападают сзади, неожиданно. Они не воины! Это шакалы. Никогда бандеровцы не вступят с вами в открытый бой.

Вскоре правосеки совершили подлые нападения на автобусы с крымчанами, возвращавшимися из Киева на полуостров, и сожгли их. Через полтора месяца был майский кошмар сожженного ими же Дома профсоюзов в Одессе. И потом - карательные акции в Донбассе.

ЕВРОКЛИЧКО

В апреле 2014-го Задорнов припечатал:

- Эти Еврокличко нас обвиняют в том, что Россия делала Украину колонией. Ребята, какая может быть колония из страны, которая ничего не производит? И которая на этом пути плохо кончит.

Кличко с июня 2014-го стал мэром Киева. А Украина за годы правления Порошенко, Зеленского и прочих Кличко, потеряла остатки науки и производства. И если все же стала колонией - то, конечно, американской.

75 лет исполнилось бы сегодня Михаилу Задорнову. Фото: PHOTOXPRESS

«УКРАИНА СЕБЯ ЗАПАДУ ПОКАЖЕТ»

Еще до официального объявления Киевом силовой операции в Донбассе, обрушения экономики, бегства из страны трети населения и шантажа: «Европа, деньги есть? Тогда дай! Танки есть? Дай. Америка, дай!», Задорнов отмечал:

- Украина себя Западу покажет. Да так, что американцы сами не будут знать, что делать с этой страной. Украина войдет в историю как народ, который решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже.

Массированная военная помощь США, которая сопровождалась внутренними спорами в самих Штатах, началась спустя годы, а уровень жизни украинцев начал падать уже в «революционном» 2014 году.

НАВАЛЯТЬ АНГЛИЧАНАМ

В 2015-м, когда украинские войска уже побывали в котлах в Донбассе, а инструкторы США и Британии только начинали работать подо Львовом и Очаковом, Задорнов писал:

- В XIX веке, во времена Пушкина, русские студенты учили французский. Тогда наваляли Наполеону. В XX веке учили немецкий - наваляли Гитлеру. В XXI веке все учат английский...

Сатирик добавлял, имея в виду не столько украинцев, сколько американцев:

- Они как собираются воевать? А если у них наши разведчики вытащат туалетную бумагу из рюкзаков, они в овощи превратятся? Война - не Голливуд. Война - не кино.

В 2023-м про то, что наступление на русские окопы - не Голливуд и не кино, скажут президент Украины Зеленский, главком ВСУ Залужный и бывший советник Пентагона Макгрегор. А кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший предостережет от дальнейшей конфронтации Америки с Россией.

ПРО АФРОКВАДРАТ

За пять лет до возникновения движения BLM и всеобщего покаяния перед афроамериканцами Задорнов рассказывал им же сочиненный анекдот:

- Повезли картину Малевича «Черный квадрат» на выставку в Нью-Йорк. Американцы в шоке: как можно? Это же неполиткорректно! А наши говорят: «Да ради бога! Назовите это «Афроквадрат».

В 2022-м переименования скульптур и картин происходило и в Америке, и в Европе.

Еще в середине 1990-х, рассуждая о нюансах взаимоотношений новой, «свободной» России и стран Запада, Задорнов отмечал:

- Если мы хотим развалить какое-нибудь государство, мы с этим государством должны начать дружить. Гонку вооружений они с нами кое-как перенесли, а вот тесной дружбы не перенесет никто.

БЕЛОРУССИЯ - КАРТОФЕЛЬНЫЙ ГЕГЕМОН

Российский сатирик в начале 2010-х предвидел мировой продовольственный кризис, не конкретизируя, что он может стать зерновым:

- На Нью-Йоркской бирже за ведро картошки будут давать ведро долларов. Поэтому Белоруссия станет мировым картофельным гегемоном. Но, главное, американцы наконец-то начнут учиться выживать у русских. Например, заваривать чай из одного пакетика до девяти раз.

И что мы видим спустя годы? Доллар действительно перестает быть главной мировой валютой, картофельного кризиса еще нет, но зерновой - уже на пороге, а «русские» способы выживания во время нехватки топлива или горячей воды минувшей зимой уже применяли и в Америке, и в Британии, Германии.

Ну и самой пророческой фразой Задорнова, произнесенной в 2016-м, стала, пожалуй, вот эта:

- Если убивают американцев - это терроризм, а если русских - борьба за независимость.

Ее воплощение мы увидели на полях сражений на Украине в 2022 и 2023 годах.

НАШЛИ КОГО САНКЦИЯМИ ПУГАТЬ!

Сатирик еще в 2015 году объяснил, почему русский народ санкциями не напугать - при том что тогда они, после воссоединения с Крымом, были, в сравнении с сегодняшними, почти «вегетарианскими»:

- Тупые америкосы и тупая Европа не понимают, что пугают санкциями народ, который ножом чешет спину, который ковыряет вилкой в зубах, в минус 40 идет на работу пешком, потому что автобус замерз. А плюс 120 градусов в бане: «Что-то холодновато, поддай еще». Который при отсутствии утюга может погладить одежду горячей сковородой и сварить пельмени в чайнике. Америка пытается поставить на колени страну, где женщина таскает из магазина пакеты, превышающие по тяжести снаряжение пехотинца. Где народ лепит снеговика из грязного снега и цепляет табличку «Обама».

ЗЕЛЕНСКИЙ - НАПОЛЕОНЧИК, КОТОРОГО ПОРА ГНАТЬ ДО ПАРИЖУ

А в 2016-м сатирик пророчествовал:

- Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. В США издали пятый том, кому нельзя приезжать в Америку. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине дрова воровали.

Примерно так и вышло. Вплоть до дров, которыми отапливали дома в той же Германии зимой-2022/2023 и их воровства.

В 2017-м, за полгода до своего ухода, Задорнов писал:

- Запад не устанет вводить антироссийские санкции. США без санкций - как Бекмамбетов без «Ёлок». Высочайший градус тупости - это верить в свои санкции. Наполеон не понимал, пришел «освобождать крестьян» и не въехал в тему, за что погнали его до самого Парижа.

Вера в действенность санкций на Западе удивительна. Пародию на Наполеона, сидящего в Киеве, до Парижа пока еще не погнали, но до этого, похоже, осталось не так уж долго…

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Поздравлял народ вместо президента

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 г. в советской Юрмале. Учился в Рижском политехе и в МАИ, где изучал космические двигатели, работал на кафедре авиакосмической теплотехники. Стал лауреатом премии Ленинского комсомола (третьей по значимости премии в СССР) за работу худруком театра МАИ «Россия» на всесоюзных стройках.

В 1980-е стал самым популярным сатириком в СССР, вел на ТВ программы «Аншлаг», «Смехопанорама». 31 декабря 1991-го вместо президента выступил с новогодним обращением к народу по Центральному телевидению.

Жил в знаменитом доме № 4 на улице Осенней в Крылатском, построенном для Ельцина и его окружения (министров и генералов Грачева, Ерина, Коржакова и других).

В 2002-м в прямом телеэфире перечеркнул свою визу в США, в 2014-м горячо приветствовал воссоединение с Крымом. Поддерживал русских в Прибалтике.

Его не стало 10 ноября 2017-го в одной из московских клиник. Причина - рак.

*«Правый сектор» - нацистская украинская организация, запрещенная в России.