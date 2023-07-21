В семье Александра Домогарова случилось горе

Александр Домогаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Домогаров рассказал о горе в семье. Его бывшей жене Ирине Гуненковой и матери его сына Александра Домогарова-младшего диагностировали онкологию, лечение не помогает. Женщину отправили домой, она нуждается в постоянной заботе.

"Очень тяжело болеет самый близкий мне человек. Уже больше двух лет идет борьба с очень гадкой болезнью. Весь ужас наступил именно сейчас... Лечение перестало помогать. Надежда таяла, но мы боролись изо всех сил", - поделился сын Александра Домогарова.

Все заботы о тяжелобольной маме упал на плечи Александра Домогарова-младшего. "Я мечтал, я жил надеждой, что мы вырулим, и все будет как прежде. Но теперь живу в кошмаре... Возможности организма исчерпаны... Теперь мы дома! Пытаемся как-то жить", - цитирует Домогарова-младшего "СтарХит".

Молодой человек признался, что из-за горя в семье у него были нервные срывы. "Я вел себя некрасиво, и этому нет оправдания. Я один со своим горем. Нет, не один, с настоящими друзьями и со своим любимым папой, который всегда рядом. Мы должны с ним пережить этот кошмарный сон! Сделать все возможное ради мамы. Моей любимой мамы! Все ради нее! И я буду с ней до конца! Мама, я очень тебя люблю! Очень!" - сокрушается любящий наследник.

60-летний Домогаров убит сложившейся ситуацией. "Мой сын вынужден был сказать то, о чем мы молчали 2,5 года... Сейчас ему страшно, тяжело..." - не находит себе места артист.

По словам актера, врачи отказались от дальнейшего лечения. "Открыто сказали: «Наши возможности не безграничны». Это стало для нас последним ударом. Тяжело и страшно…» - заключил Александр Юрьевич.