"Он может эту ситуацию не пережить": Александр Домогаров откровенно рассказал о реакции семьи на болезнь его бывшей жены

Александр Домогаров рассказал о горе в семье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Домогаров был вынужден рассказать в Телеграм-канале то, о чем долго молчал. Два с половиной года назад тяжело заболела его бывшая жена Ирина Гуненкова, мать его сына – Александра Домогарова-младшего. «Не дай бог испытать ту боль, которую испытывает он», - написал Домогаров о сыне.

У Ирины обнаружили «очень гадкую болезнь». Онкологию. Все эти два с половиной года шла борьба за жизнь. Близким было тяжело и страшно. Но весь ужас обрушился сейчас, как раз когда режиссер Домогаров-младший приступил к съемкам сериала «Она такая классная». К этому проекту он готовился. Ждал его. Параллельно они с отцом искали варианты лечения матери: «Надежда таяла. Но мы боролись изо всех сил».

«К сожалению лечение перестало помогать, - написал Домогаров-младший в соцсети. - За день до начала съемок, РОВНО ЗА ДЕНЬ, пришел очень плохой анализ. Поэтому я сделал выбор в пользу родственника, а не проекта. Я бы себе не простил! Да, останавливать проект в разгаре съемок хуже, чем его не начать.

О своей ситуации я предупреждал заранее. Просил усилить меня доп. режиссером. Спрашивал про замену. Самое главное, я предупредил, что если что-то случится, я сорвусь и уеду из Питера домой…

Теперь я живу в кошмаре. Все грехи повесили на меня и на мою ближайшую подругу продюсера, с которой мы работаем вместе… И очень много «не очень хороших» людей, которым приятно пинать лежачего. Добивать. Злорадствовать! Бьют мою подругу, якобы она виновата, что не смогла донести до всех, что я не буду снимать. Но у меня есть выписка из больницы, за 12 часов до мотора, где написано, что возможности организма исчерпаны и они прекращают лечение. Теперь мы дома! Пытаемся как-то жить...

Я прошу прощения у талантливой, прекрасной группы, которая была со мной до конца и до сих пор поддерживает. У продюсеров, которые понесли риски и убытки. Спасибо, что когда-то верили в меня. Но очень трудно подниматься наверх, зато скидывают тебя очень быстро. В одно мгновение. Подло! Погано!

Теперь я один со своим горем. Нет не один, с настоящими друзьями и со своим любимым Папой, который всегда рядом. И мы должны с ним сделать все возможное! Ради Мамы! Моей любимой Мамы! Все ради нее! И я буду с ней до конца! Мама, я очень тебя люблю! ОЧЕНЬ!».

Этот пронзительный, искренний пост появился после того, как недоброжелатели пустили слух, что режиссер срывает проект. Конечно, Домогаров-старший вступился за сына: «Я порву за сына любого».

Да, съемки – это тяжелое, дорогостоящее производство. Их остановка – прямые убытки. Но в жизни не всё измеряется деньгами…

KP.RU позвонила Александру Домогарову, чтобы разобраться в ситуации.

- Саша не срывал проект… Но поймите его состояние: в больнице, где лечилась его мама, нам сказали, что возможности врачей не безграничны, что врачи сделали все, что могли. Отдали нам её историю болезни и отправили Ирину домой. Это случилось как раз накануне съемок. Морально, психологически ситуация крайне сложная, - сказал KP.RU Александр Домогаров. – Через что Саша проходит 24 на 7, это очень тяжело. Сколько это продлится, никто не знает. Кто-то воспринял ситуацию правильно, нас поддержал Игорь Мишин, генеральный директор онлайн-кинотеатра «KION». Но есть люди, которые стали говорить гадости в спину…

Саша - очень хороший сын. Мать для него самый дорогой человек на свете. Он может эту ситуацию не пережить. А то, что люди редко проявляют понимание к чужой беде, я знаю очень хорошо…

Когда заболела Ирина, мы вместе с сыном за ней ухаживали. Конечно, это отнимало силы. И в это же время Кончаловский снял меня со спектаклей. Когда в его семье случилась беда, все, и я в том числе, отнеслись с пониманием к его беде. А он - нет.

Я не нуждаюсь в сочувствии. Мне это категорически не нужно. Но будьте просто людьми. Отнеситесь к чужому горю с пониманием…

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