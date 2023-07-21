Спасутся ли релоканты от налоговой дубины: Решено, какой НДС будут платить уехавшие за границу россияне

Госдума в окончательном чтении приняла закон о налогах для удаленщиках, работающих из-за границы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тот самый случай, когда здравый смысл восторжествовал над эмоциями.

- Ценные кадры теперь будут иметь меньше стимулов искать работу за рубежом и уходить в тень от налогов. Очень разумное решение, - прокомментировал решение депутатов Госдумы профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в своем телеграм-канале

Поясним, о каком решении речь. В пятницу, 21 июля Госдума в окончательном чтении приняла закон о налогах для удаленщиках, работающих из-за границы. Согласно новому закону, они будут платить стандартный НДФЛ в 13% (а с доходов, превышающих 5 млн рублей в год – 15%). В общем, все будет как у обычных российских трудящихся.

Копья вокруг налогообложения для релокантов ломались долго. Чего только не выкрикивали горячие головы - и признавать их иностранными агентами, и отбирать имущество, и лишать их права быть самозанятыми. А в апреле Минфин расчехлил налоговую дубину: внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые обязали бы работающих из-за рубежа россиян платить НДФЛ в 30%. Но не сразу, как только пересек границы, а после потери налогового резидентства. Оно «теряется», если человек провел за рубежом более 183 дней в течение 12 месяцев.

Иными словами, если ты уехал на три-четыре месяца на зимовку в Таиланд и работаешь оттуда - нет проблем, плати обычный налог. А если ты свалил - ой, простите, релоцировался - на полгода и больше, то выкладывай в казну треть дохода.

В Минфине почему-то были уверены, что такая мера заставит релокантов брать обратные билеты. Но авторов инициативы накрыла волна критики - эксперты в голос твердили, что при таких условиях многие релоканты скорее уволятся, чем вернутся. И наша экономика потеряет как самих специалистов, так и их налоги. И вообще, какая вам разница, где человек находится: в офисе в Москве, в деревне под Вологдой или на острове в Индийском океане, лишь бы работал и пользу приносил.

В Минфине подумали… И быстро отказались от идеи повышения НДФЛ для релокантов.

- Есть риск оттока кадров за рубеж и потери налогов, - объяснили в ведомстве.

Вскоре в Госдуму был внесен новый законопроект – об «обычной» ставке НДФЛ для релокантов. Который и был принят 21 июля. Работать он будет так:

1. С 1 января 2024 года по ставке в 13-15% будет облагаться доход удаленных штатных сотрудников российских компаний, независимо от их налогового резидентства.

2. С 1 января 2025 года по ставке в 13-15% будет облагаться доход и фрилансеров (внештатников) тоже. Но чтобы получить такую ставку, должно выполняться одно из трех условий:

- фрилансер - налоговый резидент России;

- фрилансер получает вознаграждение на счет в российском банке

- фрилансеру платят российские организации, индивидуальные предприниматели или обособленные подразделения иностранных компаний в России.