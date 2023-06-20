Госдума одобрила законопроект о ставке НДФЛ в 13-15% для работающих за границей россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о ставке НДФЛ для работающих за границей российских граждан, согласно которому с 1 января 2024 года заработок удаленных штатных сотрудников будут облагать налогом в 13-15%.

Согласно документу, с 1 января 2024 года российские организации обязаны будут взимать со своих удаленных штатных сотрудников НДФЛ по ставке 13% или 15% же при доходах свыше 5 млн рублей в год, не зависимо от статуса налогового резидентства.

Через год, в 2025 году, по такой же ставке будут облагаться и фрилансеры при выполнении хотя бы одного из трех условий: исполнитель - налоговый резидент России, получающий вознаграждение на счет в российском банке или же ему платят индивидуальные предприниматели, российские организации, а также обособленные подразделения зарубежных структур в России.

Напомним, изначально правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших российских гражданах, но позже в Министерстве финансов РФ сообщили, что ставка подоходного налога для работающих удаленно из-за рубежа должна сохраниться на уровне 13-15%.