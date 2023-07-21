Марина Неёлова вышла на сцену, превозмогая болезнь

Актриса Марина Неелова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Спектакль по пьесе американского драматурга Нила Саймона «Калифорнийская сюита» идет без антракта два часа. Главные герои - их играют Марина Неёлова и Леонид Ярмольник – всё это время почти не уходят со сцены. Что требует немалой самоотдачи от артиста. Сперва это немолодая семейная пара: она звезда Голливуда, номинированная на премию «Оскар». Он - её муж-антиквар, приехавший из Лондона поддержать жену и потусоваться среди селебов на приеме. Перед вручением «Оскара» остановились в фешенебельном отеле Лос-Анджелеса. «Оскар» - предел мечтаний любого артиста. Она – звезда театральной сцены, играла в великих пьесах великих авторов, а номинацию получила за какую-то фигню в кино, не стоящую внимания. Так часто бывает у артистов: всю жизнь работал на имя, а под конец – соглашаешься на рекламу клея для зубных протезов. Но, деньги не пахнут, и почему нужно отказываться от возможности немного подзаработать?

Звезда Голливуда напивается, чудит, выясняет отношение с мужем-Ярмольником… Делает это по-неёловски обаятельно. Тем временем в соседний номер заселяется пожилая еврейская пара. Супруги приехали по отдельности, поскольку решили лететь разными рейсами: если в небе случится ЧП, чтобы дети не остались сиротами. И пока жена еще - в полете, муж вызвал в номер темнокожую проститутку, которая напилась, заснула и потеряла свой лифчик, который обнаружила наконец прибывшая жена. Еврейскую пару тоже играют Неёлова и Ярмольник. И тоже смешно и обаятельно. Хотя непритязательный туалетный юмор, которым наполнена эта комедия положений: «я все проблевала», «облевала платье одной известной актрисы», «пусти меня пописать – нет сил терпеть», «застегни ширинку» и т.д. и т.п., вряд ли именно тот материал, о котором мечтает большая драматическая актриса. Например, такая как Марина Неёлова. Даже несмотря на заявленную аннотацию к спектаклю, что это «лирическая комедия о любви»... Объяснение многому – смотри выше. Впрочем, скепсис не имеет сколько-нибудь существенного значения. Зритель от ««203-205»» в восторге. Публика любит, когда посмешнее. Билеты, стоимостью до 20 тысяч за штуку, раскуплены. В зале нет свободных мест.

На сцену артистка выходила, превозмогая боль. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Многие пришли, чтобы увидеть на сцене Марину Неёлову. Даже в этой комедии-раскомедии она остается большой актрисой. Иногда не сразу узнаваемой, когда в роли пожилой гвэрэт семит за гостиничным портье. А иногда (звезда Голливуда снимает парик) в ней можно узнать Марину Неёлову в других её великих ролях– королевы английской Елизаветы или Акакия Башмачкина. Неделю назад по Сети пролетела грустная новость, что 76-летняя Неёлова серьезно заболела, что проходит обследование в больнице. Три спектакля с её участием пришлось отменить. Но 20 июля в последнем в этом сезоне ««203-205»» она всё-таки вышла на сцену. Получила заслуженные овации и букеты. Насколько ей было трудно, знает только она. Зритель ничего не заметил. На поклонах Марина Мстиславовна как всегда была безупречна. Мы желаем ей подлечиться за время отпуска. И до встречи в новом сезоне и в новых ролях.

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