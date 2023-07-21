В странах ЕС дефицит рабочих рук, но украинцы им не подходят: Только один из пяти беженцев смог найти работу в Европе

Украинские беженки украшают пряники для Октоберфест. Фото: REUTERS

Многие европейские страны, принимая у себя миллионы украинских беженцев, глубоко в душе лелеяли надежду, что те - работящие и образованные украинцы - станут для них благом - восполнят пробелы в нехватке рабочей силы. Однако все пошло не так, как думали в Евросоюзе, пишет Reuters.

ЕС уже давно испытывает проблемы с дефицитом рабочих рук, что отражается на длительном торможении экономического роста и росте инфляции. И многие восприняли 6,3 млн украинских беженцев (это около 15% от всего населения) как спасательный круг для экономики ЕС. Но множественные трудности, начиная от отсутствия достаточного количества детских садов, школ, возможностей совмещать работу с уходом за детьми и заканчивая проблемами с трудоустройством, привели к тому, что свободные вакансии так и остались пустовать. А те, кто все-таки устроился, то выбрали для себя низкоквалифицированный труд или же не получили долгосрочного рабочего контракта.

В большей степени пострадали высококвалифицированные специалисты, например, врачи. У многих не оказалось с собой дипломов и сертификатов, подтверждающих их квалификацию. Любая стажировка на новом месте, которая могла бы хоть как-то облегчить им будущее трудоустройство (и то не по прямой специальности, а например, становясь сиделками или няньками), обходилась в крупную сумму денег (в Польше - более 350 долларов).

Еще одной проблемой стал языковой барьер. Многие работодатели требовали от своих потенциальных работников знание местного языка, ну или как минимум английского. Также эксперты отмечают, что большинство беженцев рассчитывают, что находятся в Европе временно, до окончания боевых действий, поэтому не нацелены на долгосрочное пребывание за границей. В Германии, где рынок труда просто кишит вакансиями и более половины немецких компаний ищут новых работников, менее 20% приехавших украинцев нашли работу. При том, что в стране в феврале этого года насчитывалось более миллиона украинцев. Но здесь на первом месте стоит именно языковая причина - его назвали основной проблемой 60% опрошенных украинцев.

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