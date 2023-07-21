Более половины россиян признались, что добиваются всего тяжелым трудом

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Во всем успех, во всем удача – таким позитивным настроем в стране обладают всего 7% жителей. Сайт KP.RU повел опрос и узнал, сколько россиян считают себя везунчиками. И как оказалось, большая часть населения в удачу не верит, и привыкла во всем полагаться только на свои силы,

Так, абсолютным везунчиком себя могут назвать менее 10% россиян. Из них 7% рассказывают, что везение сопутствует им во всех начинаниях. Они верят в удачу, и она никогда не покидает их. А вот еще 2% говорят, что повезло им в жизни лишь однажды, но это был такой большой успех, что помнят и пожинают плоды они до сих пор. При этом кто-то большой удачей считает высокую должность, кто-то – спортивные победы, а кто-то – большую счастливую семью и любящего супруга (-у).

«Я выбрал вариант «однажды мне повезло по-крупному», имея в виду просто то, что я родился», - улыбается участник опроса.

При этом 39% россиян говорят, что не могут назвать себя везучими, но случается что удача улыбается им. И пусть таких моментов не много. Они умеют радоваться им и ценить.

Однако большинство участников опроса (52%) заявили, что им в жизни не все достается не так уж и легко. И ни о каком везении тут речь не идет, чтобы получить то, что хочешь, всегда приходится усердно трудиться и рассчитывать только на свои силы.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,5 тысячи человек.

Напомним, что накануне мы писали о случае небывалого везения. Участник лотереи Powerball в США выиграл более одного миллиарда долларов. Это третий по величине джек-пот, который когда-либо разыгрывался в стране. До этого в разные года счастливчики получили $2,04 млрд и $1,586 млрд.

Новоиспеченному же миллиардеру сейчас предстоит непростой выбор: забрать весь выигрыш сразу или получать ежегодные выплаты в ближайшие 30 лет.