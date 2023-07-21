Что будет с курсом рубля и как вырастут цены: Прогноз Центробанка до конца 2023 года

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Впервые с сентября прошлого года Центробанк поднял ключевую ставку — с 7,5 до 8,5% годовых. Это было вызвано ростом инфляции, который и должна сбить более высокая ставка. А рост инфляции, в свою очередь, был вызван падением курса рубля. Как вырастут цены до конца года? И что будет с курсом? Вот как на эти вопросы ответила Эльвира Набиуллина.

Какой будет инфляция до конца года?

Примечательно, что Центробанк не стал кардинально менять свой прогноз. Подвинули лишь нижнюю границу. По версии ЦБ, к концу года цены могут вырасти в диапазоне от 5 до 6,5%. Напомним, сейчас, по данным Росстата, с начала года цены выросли всего на 3%. Но в последние недели наблюдалось ускорение.

Как сильно на инфляцию влияет ослабление курса рубля?

Импортные товары занимают существенную долю в индексе цен. Но нельзя сказать, что, если курс доллара вырос в полтора раза, то цены тоже подскочат на 50%.

- При ослаблении курса на 10% годовая инфляция увеличивается на 0,5 - 0,6 процентного пункта, - привела расчеты глава ЦБ.

Тем не менее, по ее словам, большинство компаний в прошлом году понимали, что курс доллара не останется на уровне 50 — 60 рублей надолго. Поэтому не слишком опускали цены. А значит, сейчас не будет и резкого роста.

Что еще влияет на инфляцию?

Базовый фактор — это внутренний спрос. Он сейчас находится на высоком уровне, даже превысил докризисные значения. И именно это толкает вверх и цены, и курс доллара.

- Импорт — это функция от внутреннего спроса, - пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Другими словами, если мы хотим и можем покупать условные смартфоны и автомобили, то компании больше закупают их за рубежом и больше покупают для этого долларов и китайских юаней. Это отражается на биржевом курсе нашей валюты.

Как более высокая ключевая ставка повлияет на курс и спрос?

Кредиты в банках сейчас немного подорожают. В теории это должно снизить спрос на кредитные продукты. И снизить спрос на различные товары на внутреннем рынке. Все это повлияет и на цены (инфляция притормозит), и на курс рубля (импортеры будут меньше ввозить новых товаров и меньше покупать валюты на бирже).

Кроме того, более высокая ключевая ставка делает более выгодными инвестиции в рублевые инструменты (например, облигации). Это немного повысит спрос на них. Часть валютных инвесторов могут обменять доллары и юани на рубли, чтобы получать более высокий пассивный доход. Ну и зафиксировать полученную за последние пару месяцев сверхприбыль. Это должно немного сбалансировать валютный рынок.

Какой прогноз по курсу рубля?

Делать какие-то предсказания сейчас сложно. В последние две недели наша валюта закрепилась на уровне в 90 рублей за доллар. В ближайшие полгода на курс рубля будет влиять еще один фактор — ежедневная продажа части валютных резервов со стороны Минфина. Планируется, что, начиная с 1 августа, ЦБ будет каждый день продавать на рынке китайские юани (в эквиваленте 2,3 млрд рублей). Это окажет небольшую поддержку рублю.

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