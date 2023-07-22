Геннадий Онищенко: Мат влияет на сердце и эндокринную систему

«Cниженная лексика» она поражает не только того, кому адресована Фото: Shutterstock

…- Геннадий Григорьевич, знаменитый кардиолог Лео Бокерия, раскрывая «секрет долголетия», продолжил тему, которую вы уже не раз поднимали на страницах нашей газеты…

- О чем конкретно речь?

- О том, что мат, ругательные слова вредят здоровью. Как нам, вообще, с этим быть? Потому что матерятся не только артисты, писатели, журналисты (в меньшей степени), но и врачи, и школьники, и даже дети в детсаду. Какие слова на какие, конкретно, человеческие органы влияют?

- Во-первых, идиоматические выражения - или более мягко назовем их, «сниженная лексика», - она поражает не только того, кому адресована. Но и - того, кто ею пользуется. Потому что это - обоюдоострое оружие.

Представьте себе юного Гамова… Он же, например, никогда не мог в отношении предмета своего вожделения, красивую девочку, использовать ненормативную лексику при объяснении в любви, да?

- Только нормативную!

- Почему?

Потому что, когда человек на подъеме, он не будет применять мат, даже на радость.

- Да по-разному…

- В основном, пускает его в ход, когда уже все «нормальные» выражения исчерпал.

Ему так досадил тот, кому он сейчас начнет изрыгать все эти идиомы…

Вот и выходит - и для того, кто «кроет матом», это - тоже стресс. Отрицательный стресс.

- А раньше считали, что, наоборот, человек, в этом случае, разряжается и мат помогает выплеснуть отрицательные эмоции …

- Не знаю, кто что считал, я же свою точку зрения высказываю.

Теперь - вот о чем…

Как бы человек ни пыжился, ни куражился, ни кочевряжился… Как бы ни отстаивал, при этом матерясь, конституционно закрепленное право выражать свои эмоции любыми доступными словами… Все равно это всегда обижает того, кому адресуются нелицеприятные выражения.

Крепко обиженный потом долго и глубоко переживает. И у него тоже - стресс.

- Короче, страдает и тот, кого матерят, и - кто материт?

- Да! Вред обоюдный.

Стресс от мата - это не только напряжение нервной системы, а еще и реакция со стороны эндокринной системы… Когда гормоны, в том числе, тестостерон, выплескиваются из своих естественных хранилищ. Это резко повышает кровяное давление, а если человек предрасположен к гипертонии, еще может возникнуть риск осложнений, связанных с кровоизлияниями и так далее.

Мат влияет на сердце, на эндокринную систему, потому что может спровоцировать у человека, предрасположенного к диабету, клиническое проявление этого недуга.

А потом - матерные выражения вредны и для окружающих. Особенно - если это происходит, допустим, в семье.

Взять мужчин… Они же - утонченные создания, да. Допустим, супруга высказывает в адрес своего возлюбленного свою оценку совершенного им в данный момент действия…

- Типа, почему дома не ночевал, гад?

-… с использованием вот этих неуважительных слов, которые очень больно ранят мужскую особь. (смеётся)

- А то! (тоже смеюсь) Ну, если это так опасно для здоровья людей, может, какой-то жёсткий антиматовский закон нужен, какое-то беспощадное постановление?

- У нас был даже целый государственный орган, который боролся с алкоголем.

Я, ты знаешь, убежденный и последовательный поборник трезвого существования человечества России. Но когда был вот этот сухой закон, когда специальные инспектора ходили и проверяли в ресторанах, а что я выливаю из чайника в кружку – чай это или что-то другое?

- Вы?

- Это - к примеру.

Вот я так же воспринимаю и возможность принятия на сей счёт глупого циркуляра.

Вот примем. Закон. Выдохнем радостно, облегченно – все, закон приняли, значит, он тут же начнет сам собой исполняться.

- А вот - ни хрена!

- Во-первых, в адрес этого закона будут использоваться те слова, против которых он нацелен бороться…

- Обматерят.

- Плюс - его извратят, переврут…

На него сочинят целые анекдоты и так далее.

Потому что все это нужно делать постепенно, но очень эффективно.

Во-первых, создать обстановку нетерпимости по отношению к мату в семье…Ведь откуда ребенок черпает матерный словарный запас? Из семьи, когда он слышит, что папа или мама этим пользуются, да?

Значит, он им задает вопрос – а почему вы это говорите? А родители: ладно, ты потерпи лет 10, когда повзрослеешь, можешь использовать, а пока учись, да. Так примерно наша логика построена, да.

Я вспоминаю одного знакомого журналиста. Его зовут Александр Гамов, по-моему, который когда-то курил.

- И выпивал.

- Но он же не благодаря закону бросил курить, да?

- Благодаря Онищенко.

- Хотя закон о курении принят, и очень разумный закон, он всесторонний…

- Спасибо вам Огромадное!