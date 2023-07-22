Ростик очень гордился мамой, которая возит гуманитарку в зону СВО: Военкор Коц о погибшем под обстрелом ВСУ боевом товарище Ростиславе Журавлеве

Военкор Александр Коц рассказал о погибшем под обстрелом ВСУ боевом товарище Ростиславе Журавлеве Фото: Александр КОЦ

Попавшие в Запорожье под обстрел ВСУ журналисты не передвигались колонной, они впятером были в одной машине - четверо репортеров и сопровождающий от Минобороны.

Их вообще не на трассе накрыли, а в зоне ожидания. В которой колонн тоже не было...

- …А я тебе напомню, что в первый раз мы встретились в 14-м году в Луганске, - настаивал Ростик, размахивая кружкой.

Мы сидели в тесной комнатке мелитопольской общаги, где коллеги приютили меня на несколько дней после выхода из Херсона. На столе — нехитрая закуска и бутылка джина. За столом — матерые военкоры. Среди них — известинец Рома Польшаков, который был ранен в эту субботу, мои старые кореша из РИА Михаил Алаеддин и Ростислав Журавлев.

Глядя в ясные глаза последнего я действительно вспомнил скромного паренька, с которым познакомился на квартирнике Александра Ф. Скляра в Луганске — он пел для бойцов-нацболов из Интербригады. Ростик тоже был из лимоновцев. Он умудрялся сочетать в себе необычайную доброту, спортивную злость по отношению к противнику, лихое умение отдохнуть и запредельную работоспособность.

Военкор «РИА Новости» Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО. Фото: Телеграм-канал Старый Шахтер (Дмитрий Селезнев)

Мы вместе носились под ракетными обстрелами в Степанакерте, освещали митинги в Ереване, ездили одними фронтовыми дорогами Харьковщины и Луганщины, выезжали на передок Запорожья. Это был очень открытый и дружелюбный парень, с которым было легко и спокойно — будь то за столом или в окопе под обстрелом.

Любовь к военной журналистике у него была на первом месте. И за несколько лет он вырос в серьезного профессионала, который мог и снимать, и писать осмысленные репортажи , и «молнить» и помогать коллегам.

А еще Ростик очень гордился своей мамой, которая возит гуманитарную помощь в зону боевых действий. Всего несколько дней назад он ездил к ней в Донецк, чтобы отметить день рождения… Уважаемая Людмила, примите мои соболезнования. Вы вырастили отличного сына и можете по праву им гордиться.

"Комсомолка" выражает самые искренние соболезнования друзьям и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления раненым.

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