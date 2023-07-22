Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в зоне СВО. Фото: Телеграм-канал Старый Шахтер (Дмитрий Селезнев)
В субботу, 22 июля, в зоне проведения Специальной военной операции (СВО) погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Он был в группе российских журналистов, которая попала под обстрел украинскими военными в районе населенного пункта Пятихатки. По предварительным данным, в результате также пострадали военкор "Известий" и фотокорреспондент Константин Михальчевский, они были ранены.
По данным Минобороны России, группу российских журналистов обстреляли кассетными боеприпасами.
"В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во время эвакуации журналист информационного агентства «РИА-новости» Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", - сообщили в Минобороны России.
Ростислав Журавлев родился в Екатеринбурге. Работал в региональных СМИ, в том числе как корреспондент издания в горячих точках. Последние годы был военкором РИА Новости.
Год назад Ростислав Журавлев получил премию «Золотое перо» с формулировкой «за смелость при выполнении журналистского долга». Премия присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
18 июля, всего несколько дней назад, журналист отпраздновал день рождения.
Ростислав будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.
"Молодой талантливый парень с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам. Сегодня он погиб от рук киевских нацистов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - написал о Журавлеве врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что Ростислав Журавлев был опытнейшим профессионалом.
"Он был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию", - сказал журналист.
Общественная палата ходатайствует о присвоении ордена Мужества Ростиславу Журавлеву. Как заявил член ОП Александр Малькевич, Журавлев входил в десятку ведущих военкоров страны
"Комсомолка" выражает самые искренние соболезнования друзьям и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления раненым.
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