Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в зоне СВО. Фото: Телеграм-канал Старый Шахтер (Дмитрий Селезнев)

В субботу, 22 июля, в зоне проведения Специальной военной операции (СВО) погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Он был в группе российских журналистов, которая попала под обстрел украинскими военными в районе населенного пункта Пятихатки. По предварительным данным, в результате также пострадали военкор "Известий" и фотокорреспондент Константин Михальчевский, они были ранены.

Как погиб Ростислав Журавлев, погибший при обстреле ВСУ в зоне спецоперации

По данным Минобороны России, группу российских журналистов обстреляли кассетными боеприпасами.

"В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во время эвакуации журналист информационного агентства «РИА-новости» Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", - сообщили в Минобороны России.

Кто такой Ростислав Журавлев,

Ростислав Журавлев родился в Екатеринбурге. Работал в региональных СМИ, в том числе как корреспондент издания в горячих точках. Последние годы был военкором РИА Новости.

Год назад Ростислав Журавлев получил премию «Золотое перо» с формулировкой «за смелость при выполнении журналистского долга». Премия присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

18 июля, всего несколько дней назад, журналист отпраздновал день рождения.

Ростислав будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Что говорят коллеги о Ростиславе Журавлеве

"Молодой талантливый парень с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам. Сегодня он погиб от рук киевских нацистов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - написал о Журавлеве врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что Ростислав Журавлев был опытнейшим профессионалом.

"Он был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию", - сказал журналист.

Общественная палата ходатайствует о присвоении ордена Мужества Ростиславу Журавлеву. Как заявил член ОП Александр Малькевич, Журавлев входил в десятку ведущих военкоров страны

"Комсомолка" выражает самые искренние соболезнования друзьям и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления раненым.

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