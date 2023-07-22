Ученые выяснили, за счет чего клещи охотятся на людей: это помогает им сверхъестественно прыгать

Клещ Ixodes ricinus способен «прыгать» или «подлетать» к своему потенциальному хозяину, используя электрические поля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Британские биологи узнали, каким образом клещу удается точно нападать на своих потенциальных хозяев, в том числе людей. Оказывается, совершить точный прыжок на свою жертву клещу помогает хитрое использование электростатического поля, создаваемого одеждой своего потенциального хозяина (или шерстью у животных).

Известно, что млекопитающие, птицы и даже рептилии, змеи, например, способны аккумулировать значительные электростатические заряды, равные потенциалу от сотен до десятков тысяч вольт.

Экспериментальным путем ученым удалось доказать, что клещ Ixodes ricinus способен, так сказать, «прыгать» или даже «подлетать» к своему потенциальному хозяину, используя электрические поля. Причем силища получается достаточная, чтобы легко преодолеть притяжение Земли и буквально подтянуть клеща с поверхности как вертикально вверх, так и по боковой траектории. Ну а сверху прикрепляться, так вообще для клещей сплошной аттракцион и развлечение, тут еще и небольшое ускорение получить можно.

Какое же практическое применение может быть у этого научного исследования? Например, теперь мы знаем, что перед тем, как отправиться в лес, можно специально надеть одежду из не электризующихся натуральных тканей, скажем, хлопка, или обработать штанины и куртку антистатиком.

Но и традиционные способы защиты от клещей игнорировать в сезон не стоит. Роспотребнадзор рекомендует применять отпугивающие спреи для обработки одежды, предназначенные специально для защиты от клещей. Только обратите внимание, есть ли на флаконе номер свидетельства о государственной регистрации и помните, что эти средства активны от 2-х до 4-х часов, а значит, их надо обновлять.

КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ПОДЦЕПИТЬ ЗАРАЗУ ОТ КЛЕЩА?

Например, с апреля по июнь этого года в Московской области было 80 случаев заражения через клещей болезнью Лайма. Капля в море? Но на самом деле в 3 раза больше, чем за весь прошлый год.

Болезнь Лайма – шутка неприятная и лечится только в «окне» в 30 дней с момента заражения, поскольку бьет по нервной системе, коже, сердцу, опорно-двигательной системе организма. А дальше грозит хроническая форма и инвалидность.

Первые симптомы (через несколько дней после укуса клеща):

Высокая температура, сыпь на коже, головные боли и боль в суставах, рвота, острая реакция на свет.