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В мире22 июля 2023 17:31

Палящая жара сменилась гигантским градом в Италии

Поcле адского зноя по улицам итальянских городов потекли ледяные реки
Людмила ПЛОТНИКОВА
Глава итальянской области Венето Лука Дзайа показал, какой град обрушился на регион

Глава итальянской области Венето Лука Дзайа показал, какой град обрушился на регион

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Италия продолжает находиться во власти погодных аномалий: север страны несколько недель изнывал от высоких температур, но как только палящая жара немного спала, на землю обрушился град невероятной силы.

В итальянских провинциях Ломбардия и Венето объемы ледяной влаги, падавшей с неба, были так высоки, что на улицах ряда городков образовались ледяные реки и даже заторы.

Потоки воды, перемешанной с ледяными градинами, пронеслись по Сереньо. Горожанам пришлось укрываться от градин, диаметр которых достигал 10 см, под крышами домов. Градом повреждены автомобили, автобусы, выбиты стекла и витрины.

Осадков было так много, что вода, перемешанная со льдом, медленно двигавшаяся по улицам и переулкам, напоминала реку.

И вновь улицы Сереньо опустели: вчера на них тоже почти не было людей, но причиной тому была рекордная жара – столбики термометров в этом городке и соседнем Милане неделями не опускались днем ниже +40 градусов по Цельсию, а на Сицилии – ниже +44 градусов.

Ученые уверены, что такие мощные волны тепла, на смену которым приходят сильные осадки, становятся все сильнее и шире, и причиной тому являются изменения климата, происходящие на нашей планете.

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