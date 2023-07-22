Палящая жара сменилась гигантским градом в Италии

Глава итальянской области Венето Лука Дзайа показал, какой град обрушился на регион Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Италия продолжает находиться во власти погодных аномалий: север страны несколько недель изнывал от высоких температур, но как только палящая жара немного спала, на землю обрушился град невероятной силы.

В итальянских провинциях Ломбардия и Венето объемы ледяной влаги, падавшей с неба, были так высоки, что на улицах ряда городков образовались ледяные реки и даже заторы.

Потоки воды, перемешанной с ледяными градинами, пронеслись по Сереньо. Горожанам пришлось укрываться от градин, диаметр которых достигал 10 см, под крышами домов. Градом повреждены автомобили, автобусы, выбиты стекла и витрины.

Осадков было так много, что вода, перемешанная со льдом, медленно двигавшаяся по улицам и переулкам, напоминала реку.

И вновь улицы Сереньо опустели: вчера на них тоже почти не было людей, но причиной тому была рекордная жара – столбики термометров в этом городке и соседнем Милане неделями не опускались днем ниже +40 градусов по Цельсию, а на Сицилии – ниже +44 градусов.

Ученые уверены, что такие мощные волны тепла, на смену которым приходят сильные осадки, становятся все сильнее и шире, и причиной тому являются изменения климата, происходящие на нашей планете.