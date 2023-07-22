Американские чиновники гонят Зеленского в наступление всеми силами: США доказали, что приказы отдают не на Украине

Американские чиновники гонят Зеленского в наступление всеми силами Фото: REUTERS

В ближайшее время стоит ожидать нового навала украинских подразделений и частей на оборонительную линию российских войск. Это следует не только из хвастливых выступлений высокопоставленных украинских военных и гражданских персон, но, в первую очередь, из заявлений высокопоставленных чиновников администрации США. Причем, что характерно, это гражданские американские чиновники, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к ВСУ, но тот факт, что заявляют об украинском наступлении американские штафирки, как их называли в начале прошлого века, нелишний раз доказывает, что на Украине даже местными военными руководят совсем не местные генералы.

- Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом наступлении, - подвел неутешительные для Киева предварительные итоги украинского наступления, отметив, что ВСУ несут большие потери, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, но тут же постарался утешить всех присутствовавших на Аспеновском форуме. - Украина располагает значительными объемами сил, которые она еще не направила в бой. Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, позабыв, что его профессиональная стезя - дипломатия, тоже бросился рассуждать про украинское наступление.

- Когда украинские войска развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям, - обнадежил Энтони сторонников и союзников Киева, начитавшихся западных газет, в которых в большинстве совсем не оптимистически оцениваются перспективы наступления и даются прогнозы того, что будет после краха ВСУ и Украины.

Кстати говоря, и экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес еще за пару дней до своей отставки утверждал, что Украина стала идеальным полигоном для применения новых видов вооружений, что должно, по идее, принести ей долгожданную победу. Правда, потом оценил перспективы Украины и итоги своей деятельности и ушел в отставку.

Примечательно, что своих штатских коллег в администрации Байдена и их оценки перспектив украинского "наступа" поддержал и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

- Наступление началось примерно пять-шесть недель назад, и разные военные игры, которые проводились раньше времени, предусматривали определенные уровни прогресса. Оно замедлилось, потому что это разница между сражением на бумаге и реальностью. Это реальные люди в реальных машинах, действительно разминирующих настоящие минные поля, и они действительно погибают. Поэтому, когда это случается, подразделения имеют тенденцию замедляться, и это правильно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля, - заявил он, обосновывая свой тезис о том, что украинское наступление "далеко от провала".

И президент Украины Зеленский не подвел, как и следовало ожидать. Выступая на все том же форуме в США, он признал невысокие и "замедленные темпы наступательных действий", но клятвенно пообещал, что вскоре украинские войска ускорятся, поскольку, по его словам, ВСУ постепенно преодолевают минные поля.

Особенно стоит отметить, что американские чиновники дружно отмечают, что "наступление будет долгим, сложным и кровавым", но не говорят ни слова о том, чтобы отказаться от него. Их украинский партнер Зеленский также менее всего озабочен вопросами сохранения жизней украинцев, а это означает, что поскольку на Западе от него продолжают настоятельно требовать военных успехов на поле боя, никакой передышки не предвидится, и Зеленский вскоре двинет самые подготовленные свои из имеющихся резервов, подготовленных на военных базах США в странах НАТО и на учебных полигонах армий европейских стран. Потому что будет решаться главный для него вопрос – вопрос о власти самого Зеленского. Американцам судьба Зеленского до одного места, но им тоже нужен результат. А мнение украинцев никого из этих участников процесса не интересует.