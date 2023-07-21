Главное направление удара ВСУ, смена тактики и «посылки» в гробах: Итоги первого этапа наступления Украины

Снайпер с позывным "Москва" поделился мыслями о нынешней ситуации на фронте. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ПАЦАНЫ! ПРО ВАС НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС ПИШЕТ»

Это была лучшая фронтовая дорога на моей памяти, а видел я их достаточно. На неприметной развязке я свернул с трассы «Приазовского коридора» (по которой сейчас мчат российские курортники в Крым — репортаж об этом читайте на KP.RU) и погнал туда, где пару недель назад так позорно закончилась первая попытка широко разрекламированного «контрнаступа» ВСУ. Мои друзья, стоящие под Работино и Ореховым, неприметными населенными пунктами, месяц не вылезавшими из мировых СМИ, сделали больно не только бандеровцам – были унижены и «доброжелатели» Украины. Больше нет в западной прессе хвастливых статей с такими июньскими заголовками: «Немецкие кошки выходят охотиться на русских мышей». Тональность сменилась. Теперь там подсчитывают денежки европейских и американских налогоплательщиков, сгоревшие в приазовских степях, и осторожно поговаривают о «возникшем военном тупике» и «эхе Первой Мировой».

Парням, сражающимся на Запорожском фронте, я прилежно пересылал ссылки на эти статьи в «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон пост» с обязательным комментарием: «Пацаны! Про вас пишут». Пацанам было приятно, чувствовалось.

ЗАЧЕМ СНАЙПЕРУ ДЕТСКАЯ ПЮРЕШКА

Несмотря на отличный асфальт, особо на этой дороге не разгонишься – блоки через каждые несколько километров. И я успешно рвал шаблоны в стандартных диалогах:

- Здравствуйте, куда направляетесь?

- В …., везу друзьям-снайперам детское питание и сигареты.

- Зачем детское питание???

- Лежит снайпер в засаде, пососал "Фрутоняню", яблочное пюре, выкурил сигаретку, бац! Одного врага, как не бывало! Будете пюрешку? Угощайтесь!

- Нет, спасибо, я ж не снайпер. А вы поезжайте (задумчиво). Снайперам привет!

Фото: Дмитрий СТЕШИН

МИНЫ ДИКОЙ СТЕПИ

Когда я подъехал, снайпер с позывным «Москва» уже был с ног до головы в воинской справе. Судя по скромной тюнингованной СВД (снайперская винтовка Драгунова. - Ред.), он собирался не на охоту. Для охоты у него другое устройство калибра 12,7 и длиною метра в три, если мерить с дульным тормозом-компенсатором. Я угадал:

- Еду «секреты» проверять, там, где ни будь в лесополке (так называют на СВО лесопосадки. - Авт.) заляжем и поговорим. Едем?

Доехали быстро, но парковались и заходили в «лесополку» долго. «Москва» бродил по обочине цепко вглядываясь в густые травы великой Дикой степи. Попутно растолковывал мне:

- Лепестки ладно, они на этой траве сверху лежат. Самое неприятное – немецкие магнитные мины. Ставятся дистанционно. Во время «контрнаступа» они минировали наши пути подвоза и ротации. Товарищ говорит, что была ситуация, когда 12 часов не могли вывезти наших раненых.

- Саперы эти магнитные мины могут снимать?

- Теоретически – да. Но это опасно и сложно, плюс они ставятся на самоликвидацию, обычно через четыре часа. Да и смысла их снимать нет. Противник просто заминирует еще раз. Ту же самую тропу или дорогу.

- А что же делать?

«Москва» смеется:

- Секрет! Не для газеты. Даже если это «Комсомольская правда».

ПОТЕРИ У НИХ БОЛЬШИЕ

Мы загнали машину под деревья, замаскировали сеткой и нашли едва приметную тропку. Залегли. «Москва» выставил СВД в тоннель, пробитый в «зеленке». Все тихо. Прошли наши вертолеты. Пару раз бахнуло вдалеке. С этого и начал:

- Тихо же сейчас?

«Москва» подтвердил:

- Да, затишье. До этого они целый месяц пытались через наши позиции выйти на Крым и к Азовскому морю. Не получилось, потери у них были большие. Даже сильно тактику свою поменяли.

- Как?

- Сначала пускали в ход бронетехнику, думая, что это им поможет. Наши ПТУРисты (ПТУР-противотанковая управляемая ракета. - Авт.), артиллерия и авиация нанесли им очень серьезный урон. Сейчас они используют броню, только как средство доставки пехоты. И пытаются нас «мясом» завалить.

- А у нас что-то изменилось в тактике?

- У противника по-прежнему превосходство в живой силе. Наши по приказу отходят с позиций, начинает работать артиллерия. У нас превосходство в артиллерии. И не только. Потом мы заходим обратно...

РАСЧЕТ ДРОНА ПРИРАВНЕН К РАЗВЕДРОТЕ

«Москва» говорит о том, что хотели услышать многие:

- В начале СВО квадрокоптеры у нас были экзотикой, теперь – обыденность. Я сам, например, научился с ними работать. Радует, что стало больше «промышленных» беспилотников-камикадзе, тех же наших «Ланцетов».

- Я знаю, что ты пользуешься не российским коптером. Как и многие. А как наши «Ланцеты» оцениваешь?

- Ну, визуально оценить сложно, они работают глубоко за линией фронта – 10-15 километров, но то, что показывают ребята-операторы «Ланцетов», впечатляет! Думаю, это перспективно, надо развивать дальше.

- Много квадрокоптеров теряете? У меня тут был разговор с Александром Ходаковским (комбат «Востока», зам. главы Росгвардии ДНР, - Ред.), а он командир, очень глубоко погруженный в эту тему, вплоть до участия в разработке и испытаниях. Так вот, по его словам, десять потерянных «птичек» в неделю – норма.

«Москва» соглашается:

- Да, у нас так же – 10 дронов в неделю. Но на участке до четырех километров. У противника сейчас в приоритете борьба с нашими дронами и их расчетами. Они приравнивают уничтожение одного расчета беспилотника к уничтожению разведроты. Настолько серьезно оценивают их роль. Если видят, что расчет беспилотника выдвигается на позиции, по сумкам видят и кейсам – снарядов не жалеют, из всех стволов бьют. Чуют угрозу от этих бойцов.

Херсонская область. Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов во время контроля территорий в районе подъезда к Антоновскому мосту. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

ОТ «ЛЕОПАРДОВ» ЖДАЛИ БОЛЬШЕГО

«Москва» подтверждает – да, именно у них, под городом Орехов и поселком Работное, было направление главного удара ВСУ.

- Пытались наступать по всему фронту, но основные усилия приложили здесь. Не жалели ни людей, ни техники, ни боеприпасов.

- Сейчас как чувствует себя противник?

- Деморализован. Перегруппировывается. Прощупывает другие места. Пока формула битвы «до последнего украинца» все еще в действии.

- Можно сказать, что «западная техника облажалась»?

- Если сравнивать с тем пиаром, с которым они начинали свой «контрнаступ» – да. Ждали от нее невероятных достижений, а она так же горит. Угроза есть, но ничего серьезного нет.

- Ты как-то говорил, что у тех же «Леопардов» обнаружилось неприятное для нас свойство…

«Москва» не задумываясь перечисляет:

- Хорошие, точные орудия, системы стабилизации и наведения. И тепловизионные прицелы позволяют им работать ночью с высокой эффективностью. Поэтому сейчас они применяют «Леопарды» только стреляя с закрытых позиций.

- Ближе не подходят?

- Опасаются. Мы их жжем. ПТУРы, вертолеты с противотанковыми ракетами. Так что, даже их превосходство в ночном бою реализовать не получается.

НАЕМНИКОВ МНОГО

- Много иностранцев было вовремя контрнаступа?

- Много. В рациях слышали польскую, английскую, французскую речь. Но они в гробах отсюда уехали, в основном.

- Как думаешь, иностранцы были для «запаха», типа «США и Европа с нами» или это дало противнику какой-то качественный перевес?

«Москва» не согласен, говорит, что пробивали по найденным документам биографии наемников:

- Большинство - отставники. Но какой у них был боевой опыт? Война против гражданского населения в Сирии и Афганистане?

«Москва» резюмирует с таким сарказмом:

- Ну, попробуйте повоевать против нашей обученной и обстрелянной армии… Понравилось? Получилось?

Я уезжал от снайперов с легким сердцем. Настроения понравились, уверенность людей, успокоивших посланцев ада.

«Москва» на прощание сказал: «отступать мы не имеем права, защищаем не только тех, кто едет сейчас в Крым по «коридору», но и всю страну. И мы это хорошо понимаем. Напиши, пусть люди не беспокоятся». Я написал, слово в слово.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Пытаются влезть в стык»

Поздно ночью, когда я уже подъезжал к Донецку, «Москва» прислал сообщение: «Вот и кончилась укропская перегруппировка, пытаются влезть в стык между нашими полками».

Впрочем, утром пришло еще одно, очень короткое сообщение от моего товарища: «В районе Работино подбили 2 ед. М113» (2 американских бронетранспортера).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина уже начала применять кассетные снаряды: "Бомбы сыпятся как горох на жесть"

Военкор Стешин: ВСУ уже применяют кассетные снаряды (подробнее)

Русские своих не бросают? Донбасскому воину, проливавшему кровь за страну и друзей, нужна помощь, его судят в Италии

Защитнику Донбасса, русскому солдату Берсолини грозит более 10 лет тюрьмы в Италии (подробнее)