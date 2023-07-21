Главное направление удара ВСУ, смена тактики и «посылки» в гробах: Итоги первого этапа наступления Украины

Снайпер с позывным "Москва" поделился мыслями о нынешней ситуации на фронте.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Это была лучшая фронтовая дорога на моей памяти, а видел я их достаточно. На неприметной развязке я свернул с трассы «Приазовского коридора» (по которой сейчас мчат российские курортники в Крым — репортаж об этом читайте на KP.RU) и погнал туда, где пару недель назад так позорно закончилась первая попытка широко разрекламированного «контрнаступа» ВСУ. Мои друзья, стоящие под Работино и Ореховым, неприметными населенными пунктами, месяц не вылезавшими из мировых СМИ, сделали больно не только бандеровцам – были унижены и «доброжелатели» Украины. Больше нет в западной прессе хвастливых статей с такими июньскими заголовками: «Немецкие кошки выходят охотиться на русских мышей». Тональность сменилась. Теперь там подсчитывают денежки европейских и американских налогоплательщиков, сгоревшие в приазовских степях, и осторожно поговаривают о «возникшем военном тупике» и «эхе Первой Мировой».
Парням, сражающимся на Запорожском фронте, я прилежно пересылал ссылки на эти статьи в «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон пост» с обязательным комментарием: «Пацаны! Про вас пишут». Пацанам было приятно, чувствовалось.
Несмотря на отличный асфальт, особо на этой дороге не разгонишься – блоки через каждые несколько километров. И я успешно рвал шаблоны в стандартных диалогах:
- Здравствуйте, куда направляетесь?
- В …., везу друзьям-снайперам детское питание и сигареты.
- Зачем детское питание???
- Лежит снайпер в засаде, пососал "Фрутоняню", яблочное пюре, выкурил сигаретку, бац! Одного врага, как не бывало! Будете пюрешку? Угощайтесь!
- Нет, спасибо, я ж не снайпер. А вы поезжайте (задумчиво). Снайперам привет!
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Когда я подъехал, снайпер с позывным «Москва» уже был с ног до головы в воинской справе. Судя по скромной тюнингованной СВД (снайперская винтовка Драгунова. - Ред.), он собирался не на охоту. Для охоты у него другое устройство калибра 12,7 и длиною метра в три, если мерить с дульным тормозом-компенсатором. Я угадал:
- Еду «секреты» проверять, там, где ни будь в лесополке (так называют на СВО лесопосадки. - Авт.) заляжем и поговорим. Едем?
Доехали быстро, но парковались и заходили в «лесополку» долго. «Москва» бродил по обочине цепко вглядываясь в густые травы великой Дикой степи. Попутно растолковывал мне:
- Лепестки ладно, они на этой траве сверху лежат. Самое неприятное – немецкие магнитные мины. Ставятся дистанционно. Во время «контрнаступа» они минировали наши пути подвоза и ротации. Товарищ говорит, что была ситуация, когда 12 часов не могли вывезти наших раненых.
- Саперы эти магнитные мины могут снимать?
- Теоретически – да. Но это опасно и сложно, плюс они ставятся на самоликвидацию, обычно через четыре часа. Да и смысла их снимать нет. Противник просто заминирует еще раз. Ту же самую тропу или дорогу.
- А что же делать?
«Москва» смеется:
- Секрет! Не для газеты. Даже если это «Комсомольская правда».
Мы загнали машину под деревья, замаскировали сеткой и нашли едва приметную тропку. Залегли. «Москва» выставил СВД в тоннель, пробитый в «зеленке». Все тихо. Прошли наши вертолеты. Пару раз бахнуло вдалеке. С этого и начал:
- Тихо же сейчас?
«Москва» подтвердил:
- Да, затишье. До этого они целый месяц пытались через наши позиции выйти на Крым и к Азовскому морю. Не получилось, потери у них были большие. Даже сильно тактику свою поменяли.
- Как?
- Сначала пускали в ход бронетехнику, думая, что это им поможет. Наши ПТУРисты (ПТУР-противотанковая управляемая ракета. - Авт.), артиллерия и авиация нанесли им очень серьезный урон. Сейчас они используют броню, только как средство доставки пехоты. И пытаются нас «мясом» завалить.
- А у нас что-то изменилось в тактике?
- У противника по-прежнему превосходство в живой силе. Наши по приказу отходят с позиций, начинает работать артиллерия. У нас превосходство в артиллерии. И не только. Потом мы заходим обратно...
«Москва» говорит о том, что хотели услышать многие:
- В начале СВО квадрокоптеры у нас были экзотикой, теперь – обыденность. Я сам, например, научился с ними работать. Радует, что стало больше «промышленных» беспилотников-камикадзе, тех же наших «Ланцетов».
- Я знаю, что ты пользуешься не российским коптером. Как и многие. А как наши «Ланцеты» оцениваешь?
- Ну, визуально оценить сложно, они работают глубоко за линией фронта – 10-15 километров, но то, что показывают ребята-операторы «Ланцетов», впечатляет! Думаю, это перспективно, надо развивать дальше.
- Много квадрокоптеров теряете? У меня тут был разговор с Александром Ходаковским (комбат «Востока», зам. главы Росгвардии ДНР, - Ред.), а он командир, очень глубоко погруженный в эту тему, вплоть до участия в разработке и испытаниях. Так вот, по его словам, десять потерянных «птичек» в неделю – норма.
«Москва» соглашается:
- Да, у нас так же – 10 дронов в неделю. Но на участке до четырех километров. У противника сейчас в приоритете борьба с нашими дронами и их расчетами. Они приравнивают уничтожение одного расчета беспилотника к уничтожению разведроты. Настолько серьезно оценивают их роль. Если видят, что расчет беспилотника выдвигается на позиции, по сумкам видят и кейсам – снарядов не жалеют, из всех стволов бьют. Чуют угрозу от этих бойцов.
Херсонская область. Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов во время контроля территорий в районе подъезда к Антоновскому мосту. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
«Москва» подтверждает – да, именно у них, под городом Орехов и поселком Работное, было направление главного удара ВСУ.
- Пытались наступать по всему фронту, но основные усилия приложили здесь. Не жалели ни людей, ни техники, ни боеприпасов.
- Сейчас как чувствует себя противник?
- Деморализован. Перегруппировывается. Прощупывает другие места. Пока формула битвы «до последнего украинца» все еще в действии.
- Можно сказать, что «западная техника облажалась»?
- Если сравнивать с тем пиаром, с которым они начинали свой «контрнаступ» – да. Ждали от нее невероятных достижений, а она так же горит. Угроза есть, но ничего серьезного нет.
- Ты как-то говорил, что у тех же «Леопардов» обнаружилось неприятное для нас свойство…
«Москва» не задумываясь перечисляет:
- Хорошие, точные орудия, системы стабилизации и наведения. И тепловизионные прицелы позволяют им работать ночью с высокой эффективностью. Поэтому сейчас они применяют «Леопарды» только стреляя с закрытых позиций.
- Ближе не подходят?
- Опасаются. Мы их жжем. ПТУРы, вертолеты с противотанковыми ракетами. Так что, даже их превосходство в ночном бою реализовать не получается.
- Много иностранцев было вовремя контрнаступа?
- Много. В рациях слышали польскую, английскую, французскую речь. Но они в гробах отсюда уехали, в основном.
- Как думаешь, иностранцы были для «запаха», типа «США и Европа с нами» или это дало противнику какой-то качественный перевес?
«Москва» не согласен, говорит, что пробивали по найденным документам биографии наемников:
- Большинство - отставники. Но какой у них был боевой опыт? Война против гражданского населения в Сирии и Афганистане?
«Москва» резюмирует с таким сарказмом:
- Ну, попробуйте повоевать против нашей обученной и обстрелянной армии… Понравилось? Получилось?
Я уезжал от снайперов с легким сердцем. Настроения понравились, уверенность людей, успокоивших посланцев ада.
«Москва» на прощание сказал: «отступать мы не имеем права, защищаем не только тех, кто едет сейчас в Крым по «коридору», но и всю страну. И мы это хорошо понимаем. Напиши, пусть люди не беспокоятся». Я написал, слово в слово.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
«Пытаются влезть в стык»
Поздно ночью, когда я уже подъезжал к Донецку, «Москва» прислал сообщение: «Вот и кончилась укропская перегруппировка, пытаются влезть в стык между нашими полками».
Впрочем, утром пришло еще одно, очень короткое сообщение от моего товарища: «В районе Работино подбили 2 ед. М113» (2 американских бронетранспортера).
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