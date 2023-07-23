10 полезных свойств чая с мятой

Фото: здоровое-питание.рф

Польза мятного чая неоспорима. Люди использовали мятный чай еще в древности, что подтверждают находки археологов. Давайте разберемся, чем полезен этот напиток.

1. Помогает пищеварению

Исследования американских ученых показали, что чашка мятного напитка помогает при изжоге и расстройстве желудка, может уменьшить такие симптомы, как вздутие живота, боли в животе и метеоризм. Он также способен снимать спазмы кишечника, желчного пузыря и желчных протоков. Расслабляя пищеварительную систему, помогает поддерживать здоровые движения кишечника, что позволяет предотвратить возникновение геморроя. Мятный чай облегчает некоторые симптомы синдрома раздраженного кишечника.

2. Улучшает сон и снимает стресс

Ментол в листьях мяты перечной – миорелаксант и успокоительное средство, поэтому масло мяты популярно в ароматерапии. Чашка теплого мятного чая способствует общему расслаблению тела и ума.

3. Помогает облегчить головную боль

Часто головная боль вызвана стрессом, напряженными мышцами шеи и спины. Мята способствует расслаблению, поэтому употребление чая может улучшить состояние. Для большей эффективности пейте чай, лежа в теплой ванне.

4. Поддерживает желчный пузырь и печень

Мята стимулирует отток желчи из желчного пузыря в печень, что приводит к меньшему количеству проблем и приступов. Мятный чай может помочь облегчить боль и дискомфорт при коликах и спазмах желчного пузыря.

5. Устраняет неприятный запах изо рта

Вот почему мята так часто встречается в зубной пасте, жидкости для полоскания рта, жевательной резинке: сильный аромат и вкус хорошо маскируют неприятные запахи, например, запах изо рта. Кроме того, листья мяты перечной имеют антибактериальные свойства, поэтому они убивают некоторые бактерии, обеспечивая свежее дыхание.

6. Уменьшает менструальные боли

Чай с мятой и ромашкой помогает расслабить мышцы живота и уменьшить интенсивность менструальных болей.

7. Помогает при кашле

При добавлении в горячую воду ментол действует на слизь, которая образуется в легких при простуде, облегчая ее удаление. Это также отличная помощь при ангине и сухом кашле.

8. Способствует похудению

Обнаружено, что сильный аромат мятного чая снижает аппетит, а чашка напитка может подавить тягу к еде и помочь вам чувствовать себя сытым в течение более длительных периодов времени.

9. Помогает от морской болезни

Мятный чай оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и общее успокаивающее действие на желудок благодаря содержанию ментола. Он устраняет такие симптомы, как тошнота, рвота и головокружение, особенно у беременных женщин и тех, кто путешествует по суше, морю или воздуху.

10. Укрепляет иммунную систему

Мятный чай активизирует работу иммунной системы. Его антибактериальные свойства способны предотвратить появление патогенных микроорганизмов – возбудителей гриппа.

Когда лучше пить мятный чай

Мятный чай можно употреблять утром во время завтрака, за полчаса до обеда или перед сном. Днем напиток поможет снизить аппетит, а вечером – расслабиться и настроиться на спокойный отдых.

Чтобы приготовить напиток, возьмите одну столовую ложку нарезанных свежих листьев мяты, залейте стаканом кипятка. Дайте настояться около пяти минут, процедите листья мяты и наслаждайтесь.