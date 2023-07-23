О чем Путин и Лукашенко поговорили с народом на площади в Кронштадте

Лидеры двух стран пообщались и сфотографировались с людьми в Кронштадте. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В воскресенье Владимир Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко посетили музей военно-морской славы в Кронштадте. Экспозиция создана на базе отреставрированных артиллерийских арсеналов времён Первой Мировой войны. Она посвящена истории возникновения и развития российского флота. Открытие запланировано на День ВМФ, 30 июля.

Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было много. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Главная достопримечательность музея: первая в СССР и третья в мире атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Ее поставят прямо внутри помещения музея. А доступ будет открыт уже в конце года.

Как и несколькими неделями ранее в Дербенте, Владимир Владимирович поговорил с простыми людьми на площади.

- Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! – пожелали президенту.

- Это взаимно, - ответил он.

Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было много.

- А можно с вами сфотографироваться? У нас венчание, - попросила невеста из толпы.

- Я вместо жениха? - тут же пошутил Лукашенко, который стоял тут же.

Как и несколькими неделями ранее в Дербенте, Владимир Владимирович поговорил с простыми людьми на площади. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Журналисты спросили Путина про карантин. До сих пор все посетители Кремля сдают тесты ПЦР, а люди, которым предстоит близкий контакт с главой страны, отсиживают две недели на карантине в гостиничном номере.

- Люди важнее, чем карантин, - сказал российский лидер.

До экскурсии по окрестностям Петербурга политики провели официальную встречу в Константиновском дворце. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

А до экскурсии по окрестностям Петербурга политики провели официальную встречу в Константиновском дворце. Владимир Владимирович начал с экономики.