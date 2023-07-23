Потери ВСУ и планы Польши по разделу Украины: Главное из заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко

Политики провели официальную встречу в Константиновском дворце. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным они вышли на площадь в Санкт-Петербурге, где пообщались и сфотографировались с обычными людьми.

ВСУ ПОТЕРЯЛИ БОЛЬШЕ 26 ТЫСЯЧ

А до экскурсии по окрестностям Петербурга политики провели официальную встречу в Константиновском дворце. Владимир Владимирович начал с экономики.

- Мы рассчитываем на более чем 2% роста (ВВП – Ред.). У вас дефицит минимальный – 0,4%. Это тоже очень хорошо. Международные резервы на достойном, очень хорошем уровне находятся, - перечислил Путин.

Белорусская АЭС уже вовсю работает. В этом году будет сдан второй блок.

- Так что всё у нас движется как минимум, скромно скажем, удовлетворительно, - резюмировал российский лидер.

Александр Лукашенко в ответ начал говорить о ходе спецоперации.

- Вчера непростой был день. К счастью, он прилично закончился. По нашим данным, более 15 «Леопардов» уничтожено и более 20 «Брэдли» за один бой. Такого, по-моему, никогда не было, - похвалил успехи наших военных лидер Белоруссии.

- Просто там, с той стороны, действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой, - заметил Путин.

Лукашенко добавил, что по подсчетам США, с начала спецоперации погибло 26 тысяч украинских военных.

- Больше, - коротко парировал Владимир Владимирович.

- Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наёмников в пекло ни к чему не приведёт. Но контрнаступления нет. Что дальше? - добавил Александр Григорьевич.

- Нет, оно есть, просто оно проваливается, - сказал глава страны.

ВСТУПЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ В НАТО НЕПРИЕМЛЕМО

Потом Лукашенко открыл, что привез карту с маршрутами переброски польских наемников. Варшава на своей территории начала ремонт подбитых "Леопардов". Политик заключил, что Украину собираются принять в НАТО "по частям".

- Западная Украина, - сказал Путин.

- Нам это неприемлемо. Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать, - пообещал Лукашенко.

В конце встречи Владимир Владимирович заявил, что мы и дальше будем сообщать о потерях наемников.

- Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери, - сказал российский лидер.

- Большие из-за своей тактики, - добавил Лукашенко.

- Да, - кивнул Путин, - из-за своей глупости.