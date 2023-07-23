Иван Ургант внезапно объявился на «Мосфильме» и подает знаки

Актер, музыкант, конферансье и телеведущий Иван Ургант Фото: социальные сети

Актер, музыкант, конферансье и телеведущий Иван Ургант, программа которого с прошлого года стоит на паузе, не перестает напоминать о себе в соцсетях. То задумчиво сидит на фото в доме-музее Довлатова, то поет веселую песенку на лошади в Рейкьявике, то вдруг объявился на «Мосфильме», взволновав подписчиков.

Публика, которая требует возвращения Ивана в эфир, оказалась по-настоящему взбудораженной после фото в сториз ведущего. Заросший и седой Ургант широко и почти искренне улыбается на фоне вывески-указателя «Шоу Воли», приклеенной на стенке.

— Нашел! — подписал селфи Иван, снабдив радостный глагол тремя воскликами.

Плохо скрываемая ирония в данном случае очевидна. Программу Павла Воли с самого первого выпуска зачем-то начали сравнивать с «Вечерним Ургантом» (тот же формат late-night talk show, похожие декорации и рубрики), а пензяка — с петербуржцем. Разумеется, эти новости не могли пройти и мимо Урганта, который следит за повесткой, даже оставаясь вне мейнстримного федерального эфира. Однако никто и представить не мог, что сравнения программ так сильно заденут Ивана, что ведущий пойдет фотографироваться с табличкой «Шоу Воли». Обычно вне съемочных павильонов Ургант хмур и нелюдим: он молниеносно перемещается, глядя в телефон, чтобы никто не подошел фотографироваться или не снял его. А тут — остановился и сделал селфи. Зачем?

Ну, во-первых, в гости на съемки к Воле, как некоторые подумали, Ургант не приходил. Конкурент есть конкурент, кусочек хайпа — вещь дорогостоящая.

Во-вторых, Иван оказался на территории «Мосфильма» неслучайно. Еще недавно скакавший вдоль фьордов на лошади ведущий прилетел в Москву, чтобы работать над продолжением шоу «Фантастика», которое после первого сезона взялась оживлять команда «Вечернего Урганта». Вероятно, и сам ведущий за кадром помогает коллегам вытащить насыщенный компьютерной графикой проект с поющими аватарами.

Кто знает, вдруг голос Ивана мы и услышим во втором сезоне «Фантастики». А вдруг для него даже изготовят отдельного персонажа?

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