Как наказывают владельцев собак, которые убивают и калечат людей

«А ты на темной или светлой стороне, песик?» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто с таким не сталкивался: заходишь в подъезд, а тут пес угрожающего вида. Да, на поводке. Да, рядом хозяин. Но зверюга тебя напряженно обнюхивает. Становится некомфортно. Но владелец умилительно отвечает: «Не бойтесь, он не кусается!» Как показывает практика - домашние собаки и бросаются, и кусаются, и последствия бывают весьма трагичные.

Госдума приняла в третьем чтении закон о безнадзорных животных. Кроме всего прочего, там идет речь и о запрете на самовыгул. То есть без поводка - нигде и никогда. Но изменит ли он что-то?

БОРМАН ИЗ ЩУКИНА

Громкая история из московского района Щукино. В парке на пенсионерку напал питбуль по кличке Борман. Вроде как вырвал поводок из рук хозяйки и вцепился 74-летней Людмиле Петровне в ногу. Псина вырвала из бедра женщины целый кусок...

Бормана оттащили. Но потом выяснилось, что за год до этого он загрыз насмерть соседскую собаку, потом едва не убил другую. Дважды нападал на местного жителя, тихого учителя французского. В одном случае, как уверяет мужчина, пес просто бегал по парку - без поводка и намордника. Москвич дважды снимал повреждения в травмпункте, писал заявления в полицию, но участковый отмахнулся и не стал возбуждать уголовное дело.

После истории с пенсионеркой Борман попал в новости, вмешалась прокуратура, и было заведено дело. И что в итоге?

- Сотрудники полиции нас опросили, опросили жителей района, которые сами к ним пришли и свидетельствуют о прежних нападениях пса, - рассказала «КП» Дарья, дочь пострадавшей. - Людей попросили звонить, если Бормана будут снова выгуливать без намордника. Знаю, что пару раз выезжали. А потом бросили - питбуля все время выводят без поводка. Соседи возмущаются. На что хозяева отвечают: «Наш Борман не хочет надевать намордник».

Стало быть, даже полицейские на него управы найти не могут. Хотя каждый факт выгула собаки без намордника в Москве - это штраф до 2 тысяч рублей.

Пенсионерка все еще проходит лечение - рана никак не заживает.

4 ИЗ 10 НАПАДЕНИЙ - ДОМАШНИЕ ПСЫ

- 40% всех нападений животных на человека в России совершают именно домашние собаки, - заявил «КП» депутат Госдумы Владимир Бурматов, ставший одним из разработчиков закона.

При этом Бурматов уточняет, что официальный запрет на самовыгул собак и так существовал с 2018 года.

- Но было много обращений из регионов, губернаторы звонили - просили, чтобы в законе четко и однозначно было прописано, что самовыгул недопустим, а субъекты РФ имеют право назначать за нарушение свои, региональные штрафы.

- Закон приняли, но хорошо бы, чтоб за этот самый самовыгул хоть кого-то наказывали. Историю про Бормана слышали?

- Это из ряда вон выходящий случай, - соглашается Бурматов. - Это не только административка, но и уголовное дело - по статье «причинение вреда здоровью». Что касается наказаний - да, это проблема эффективности правоприменения законов «на земле».

По закону пострадавший от нападения собаки имеет право подать на ее владельца в суд. «КП» изучила около сотни судебных решений, вынесенных в Москве и Подмосковье за последние пять лет по искам об укусах собак. Часть просто отклонены. Но по многим выносятся решения в пользу истца. Рекорд по выплате был поставлен в подмосковном городе Озеры.

В 2019 году местная школьница каталась по частному сектору на велосипеде. Внезапно с одного из участков выскочила немецкая овчарка. Пес вцепился девочке в бедро - хорошо, быстро прибежали хозяева, оттащили. Сам укус медики оценили как легкий вред здоровью, но пострадавшей потом из-за стресса пришлось посещать психолога. Родители девочки подали в суд на владельцев собаки. Через год с лишним, в июле 2020-го, было вынесено решение по иску: собачники должны выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей.

Однако в среднем суммы выплат колеблются в районе 15 - 20 тысяч рублей. Правда, чтобы получить эту сумму, нужно потратить немало времени и сил. А еще потратиться на адвоката.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Взгляд со стороны участкового

В первую очередь контроль за самовыгулом будет возложен на участковых. А те, мягко говоря, от очередной повинности не в восторге. Действующий сотрудник полиции, работающий участковым в столичном регионе, согласился анонимно рассказать об этой проблеме.

- На самом деле нет никаких проблем с оформлением административных дел. Просто некоторые сотрудники ленятся. Другой вопрос, что контролировать все это лично, кружить по району, осматривая всех собачников, нереально. У меня был случай: мы с коллегами шли в отдел и увидели пьяного мужчину, который выгуливает бойцовую собаку без поводка. Сделали замечание, а тот нас послал. Попытались скрутить его, забрать в отдел, а он крикнул собаке «фас». Укусить никого не успела, потому что мы достали табельное оружие и сказали, что просто пристрелим собаку - мужик ее отозвал. В итоге, помимо административного штрафа за выгул без поводка, он получил два уголовных дела - «хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» (прокуратура согласилась, что в такой операции собака могла быть использована именно как оружие) и «оскорбление представителей власти».

Возвращаясь к наказаниям за самовыгул, даже запись на телефон может стать материалом для составления протокола. Так же как запись с камеры на двери подъезда или видеорегистратора на машине. В принципе при должном рвении участкового и личность владельца собаки установить не составит труда.

КОНКРЕТНО

Расплата за нападения

- 2021 год, Ивантеевка (Московская область). Заводчица алабаев пригласила друзей. Пока взрослые выпивали, 11-летний сын гостей вышел во двор. Сидевшие в вольерах собаки выскочили наружу и разорвали мальчика насмерть.

Приговор хозяйке: 2 года условно.

- 2019 год, Кирово-Чепецк (Кировская область). С участка местного жителя на улицу вырвались два алабая и бросились на прохожих. Одна из пострадавших скончалась в реанимации.

Приговор хозяину: 1,5 года ограничения свободы.

- 2019 год, Чувашия. Снова сбежавшие с участка алабаи. Погибла 76-летняя пенсионерка, двое мужчин получили тяжелые рваные раны.

Приговор хозяину: 11 месяцев ограничения свободы.

- 2017 год, Москва. Охранник Музея спорта выпустил на территории парка, где гуляют местные жители, четырех немецких овчарок. Собаки загрызли насмерть пожилую женщину.

Приговор хозяину: 1 год условно.

- 2017 год, Челябинская область. Лайка и южноафриканский бурбуль сбежали с участка и загрызли на улице 7-летнего мальчика.

Приговор хозяину: ограничение свободы на 10 месяцев.

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