Певица Слава пригрозила Филиппу Киркорову скандальным разоблачением

Артистка обвинила хирурга в том, что он ее изуродовал Фото: Даниил ОПАРИН

Скандал певицы Славы из-за пластической операции набирает обороты. Артистка обвинила хирурга Тимура Хайдарова в том, что врач ее изуродовал. Звезда явила народу страшные шрамы на груди, призвав не доверять эскулапу. На защиту медика встал Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров и певица Слава разругались из-за перекроенных грудей. Поп-король как близкий друг Тимура Хайдарова бросился защищать обвиненного в халтурке хирурга. Попенял Славе: мол, экономишь, рекомендации не соблюдаешь.

"Дорогая Слава, зачем бурлить воду там, где не права... Последи за своим поведением... Рекомендации врача нужно выполнять. Не бросать реабилитацию, если жалко потратить копеечку на наблюдении у профессионала..." - написал артист в блоге.

Слава молчать не стала и пригрозила Филиппу таким разоблачением, от которого у него запылают щечки. А заодно и остальных заезд предупредила, чтобы сидели тихо и не высовывались. "Если кто-то из популярных людей будет писать про меня неправду, я напишу правду про звезд... Не будите лихо, пока оно тихо!" - сказала, как отрезала знаменитость.

После этого певица в очередной раз заверила, что все рекомендации врачей после пластики она выполняла, но ей "неправильно порезали и сшили грудь". В итоге знаменитость год страдала из-за страшных шрамов и болей. "Почему у меня шрам отсюда до сюда, почему торчит собачье ухо... В итоге я сняла компрессионное белье, но мне сказали, что нужно проходить лазерные процедуры колоть уколы, потому что мне неправильно разрезали и сшили грудь.", - не скрывает Слава пережитое.

Помимо прочего за операцию звездная пациентка изначально должна была заплатила скидку в 30% - это 1,5 млн рублей. Но затем хирург Хайдаров пригласил ее спеть на дне рождения жены. И там вокалистка пела бесплатно. Свой стандартный гонорар в полтора миллиона артистка не получила. Так что скидка оказалась пустышкой. "Я свою скидочку отработала. Меня копеечкой не надо оскорблять", - резюмировала Слава.