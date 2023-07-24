Оплачивать поездки на такси теперь можно по системе быстрых платежей

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Банки используют ее для переводов между физлицами, также бизнес может подключить ее для оплаты товаров и услуг. Пользователю приложения не нужно вводить данные банковской карты: один раз привязать счет к Яндекс Go через банковское приложение, после чего оплата за поездки будет списываться автоматически.

Оплата по СБП доступна клиентам банков, которые поддерживают привязки счета через СБП. Пока функция работает только у пользователей iOS, позднее появится и в приложении для Android.

Управлять счетами, которые используются для оплаты через СБП, можно также в приложении своего банка. В настройках Яндекс Go можно по необходимости заменить счет или банк.

Владельцам подписки Яндекс при оплате через СБП также начислят баллы Плюса, как и при прочих способах онлайн-оплаты. Оплачивать таким образом можно не только в Такси, но Еде, Маркете, Заправках и ряде других сервисов Яндекса.