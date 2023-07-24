"Снежный человек" существует? Дрон заснял пугающие кадры в лесу

Сверху видно, что у йети непомерно широкие плечи.

Удивительно популярным в соцсетях стал ролик, снятый еще в конце прошлого года – пользователи вдруг стали его активно смотреть и обсуждать. Особенно после того, как видео привлекло внимание западной прессы. За короткое время число его просмотров приблизилось к миллиону.

Съемку выложил в YouTube сам автор - некто Кенс Карпентри (Kens Karpentry). Он американец, один из членов сообщества энтузиастов-любителей, которые объединились в организацию под названием Sasquatch Rocky Mountain и в свободное от работы время выслеживают «снежного человека» - сасквача, бигфута или йети, как в США называют таинственных неуловимых существ.

В декабре прошлого года энтузиасты отправились в Южную Дакоту в округ Лоэренс – туда, где начинается Национальный лес Блэк Хиллз и местность, которую называют Bigfoot hotspot (горячая точка бигфутов).

По слухам, там чаще всего видели йети.

Йети из Южной Дакоты бурый, как медведь. Но не медведь — это точно.

Видео, которое появилось по итогам визита, было снято с дрона, который летал над деревьями. Сначала оператор запечатлел себя с высоты, потом начал снимать окрестности. Насколько дрон, в итоге удалился, не известно. Но в какой-то момент в объектив попадает некая фигура, покрытая густой рыжеватой шерстью. Рост – непонятно какой, но не похоже, что гигантский. Руки - очень длинные. Плечи — широкие.

Существо передвигается на двух ногах. Походка – человеческая. Идет неторопливо – не озирается, вверх – на дрон – не смотрит.

Камера несколько раз теряет фигуру из виду, но потом снова находит.

Энтузиасты считают, что видео неоспоримо доказывает, что йети существуют. Называют кадры одними из лучших в мире – после «фильма Гимлина-Паттерсона», конечно, снятого в 1967 году в Северной Калифорнии.

Скептики не верят. Полагают, что съемка была инсценирована: роль йети исполнял человек, переодетый в мохнатый костюм. Самый убедительный довод скептиков состоит в том, что оператор, не направил дрон ниже и ближе, заметив «снежного человека», чтобы как следует его рассмотреть.

Действительно странно. Равно, как и то, что «общественники» не бросились искать следы йети, волоски и прочие признаки его жизнедеятельности, которые представляют огромную ценность для криптозоологов – профессиональных охотников за таинственными существами.

Где правда? Её ищут, но ясности нет.

Кадр из знаменитого любительского фильма 1967 года: йети тут более темный, чем дакотский. Кстати, это самка.

КСТАТИ

Нужна экспертиза

Экспертизу видео из Южной Дакоты не проходило. Поэтому неизвестно, насколько ему можно доверять – «со стороны», что называется, съемка выглядят убедительно. А пока — до выяснения всех обстоятельств — лучшим и самым убедительным свидетельством существования «снежного человека», остаются все-таки кадры любительской кинохроники 1967 года. Недавно мистификацию исключил даже искусственный интеллект. Подробности в нашем материале.