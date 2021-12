Искусственный интеллект признал «снежного человека» реальным существом

Явление «снежного человека» народу 54 года назад не было костюмированным шоу.

Однажды в Америке

В эфире исторического канала британского телевидения (History Channel) вышел специальный выпуск программы The Proof is Out There, целиком посвященный «снежному человеку» - конкретно тому загадочному мохнатому существу, которое попало в объектив в 1967 году в Северной Калифорнии. К анализу тех удивительных кадров знаменитого на весь мир фильма Паттерсона-Гимлина (Patterson-Gimlin film) телеведущий Тони Харрис (Tony Harris) - привлек авторитетных экспертов. Компьютерщик Исаак Тиан (Isaac Tian), специалист в области искусственного интеллекта, Билл Маннс (Bill Munns), дизайнер костюмов и спецэффектов из Голливуда, и Джеффри Мелдрам (Jeffrey Meldrum) - профессор анатомии и антропологии из Университета Айдахо (Anthropology Department at Idaho State University) сообща пришли к выводу: существо из фильма не человек в костюме с шерстью. Оно настоящее. То есть, «снежный человек». Или йети, по другой терминологии. Или бигфут, как называют это существо в США. Или сасквач, выражаясь языком местных индейцев.

Для тех, кто до сих пор не в курсе: знаменитые кадры были сделаны 20 октября 1967 года в диких лесах долины Блафф Крик (Bluff Creek), расположенной в Северной Калифорнии Боб Гимлин (Bob Gimlin) и Роджер Паттерсон (Roger Patterson) – участники родео - ковбойских скачек, воодушевленные набирающими популярность историями о бигфутах, якобы обитающих в округе, вооружились кинокамерой и поскакали их искать.

Ковбоям несказанно повезло: в 15.30 по местному времени один из разыскиваемых, не торопясь, прошел мимо – был примерно в 7 метрах, по словам Паттерсона.

На карте указано место, в котором произошла историческая встреча с бигфутом.

Пока «оператор» доставал камеру, существо удалилось метров на 40. Паттерсон бросился следом, снимая на бегу. Почти догнал. До бигфута оставалось около 20 метров, когда тот обернулся и взглянул на преследователя. Как вспоминал Паттерсон, который от страха остановился, лицо существа выражало презрение и отвращение (contempt and disgust).

Кадр из фильма Паттерсона-Гимлина, улучшенный посредством «компьютерного зрения».

Бигфут пошел дальше и скрылся в зарослях. Паттерсон и Гимлин, опомнившись, поскакали за ним. Но не нашли. В итоге, историческая встреча заняла на пленке 59,5 секунды.

И вот уже более 50 лет серьезные ученые и просто обыватели спорят: поддельный фильм или нет. Время от времени объявляются даже исполнители «главной роли». Несколько человек уверяли, что это они переодевались в костюм и выдавали себя за бигфута, сговорившись с ковбоями-операторами.

Паттерсон умер от рака в 1972 году. Перед смертью, он клялся, что никакой мистификации не было. Отрицает обвинения и Гимлин, который до сих пор жив.

Паттерсон (слева) и Гимлин со слепком следа заснятого ими бигфута.

Ее голова и ноги

Нынешние исследователи воспользовались цифровыми копиями фильма Паттерсона-Гимлина, которому компьютер придал четкость, стабилизировав изображение, свели их воедино и «показали» искусственному интеллекту. Он-то и выявил, как минимум, три особенности, которые исключают обман.

Во-первых, ступня. Ее изгиб в средней части характерен для существ более похожих на обезьян, чем на людей. Равно как и приподнятые верх большие пальцы.

Важная деталь: пальцы ступни бигфута согнуты, как у обезьян. То есть, не по-человечески.

Во-вторых, череп. По форме и пропорциям он в точности соответствует тем, которые «носили» австралопитеки – наши обезьяноподобные предки, жившие около 3 миллионов лет назад.

В-третьих, мышцы, рельеф которых «разглядел» искусственный интеллект. Заметны даже небольшие их группы – например, икроножные мышцы. Не говоря уж о крупных, тянущихся от шеи к спине. Мышцы «играют». Чего нельзя увидеть в том случае, если бы они были скрыты костюмом.

Сравнение: череп бигфута своим строением похож на череп австралопитека – обезьяноподобного предка человека.

Из анализа походки следовало, что существо весило от 300 до 360 килограммов. Ориентиры на местности позволили определить, что ростом оно было не менее 222 сантиметров. Найти такого тяжелого и высокого мужика, пропорционально при этом сложенного, просто нереально. А женщину – тем более. Ведь как выяснилось еще несколько лет назад, существо из фильма было самкой. Предшественники, которыми руководил антрополог и анатом Ной Дэвид Хенсон (Noah David Henson) из Техасского государственного Университета (Texas State University), разглядели у существа «арбузы» грудей, которые не просто имеются, а еще и колышутся естественным образом. По мнению Хенсона, мистификаторам вряд ли бы пришло в голову дополнить «костюм» такими подробностями даже при самой изощренной их фантазии.

Анатом обращал внимание еще и на соотношение длины рук существа к его росту. Оно гораздо выше, чем у людей.

Как их теперь называть

Билл Маннс заверил: в Голливуде и сейчас нет столь реалистичных костюмов. И уж точно, что их не было в 1967 году. Равно, как и компьютерной графики, которая, конечно же, могла бы ввести в заблуждение.

Джефри Мелдрам давно не сомневается в том, что бигфуты реально существуют. Хотя живьем их никогда не видел – находил лишь следы. Некоторые достигали в длину почти 40 сантиметров.

Антрополог считает существ реликтовыми гоминоидами. То есть, дожившими до наших дней прямоходящими приматами ростом 2,5 -2,6 метра. Возможно, они представляют собой разновидность австралопитеков, которые не вымерли, а проникли сначала в Азию, потом пересекли Берингов пролив и добрались до Северной Америки.

Таким доктор Мелдрам представляет себе скелет «снежного человека». Он воссоздал его на основе фильма Паттерсона-Гимлина и распечатал на 3D-принтере.

КСТАТИ

Секретный «снежный человек»

В декабре 1971 года - еще при жизни Паттерсона - фильм про «снежного человека» попал в Москву - привез канадский исследователь Рене Дахинден. Под большим секретом пленку «крутили» в нескольких научных учреждениях.

Специалисты Центрального НИИ протезирования и протезостроения сразу же подметили: походка снятого в фильме существа отличается от походки современного человека. И вес у него огромный.

Профессор Дмитрий Донской, заведующий кафедрой биомеханики Государственного Центрального института физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма даже дал письменное заключение. И подчеркнул, что походка существа для человека «совершенно нетипична». Его «движение естественное, без заметных признаков искусственности, характерных для разного рода преднамеренных имитаций».

Потом к экспертизе подключились и известные российские гоминологи - Дмитрий Баянов и Игорь Бурцев. Они целую книгу написали, доказывая, что фильм неподдельный. Нашли десятки отличий снятого существа от человека. И тоже пришли к выводу, что «волосяной покров существа не может свидетельствовать о специальном костюме, поскольку, несмотря на этот покров, отчетливо видна мускулатура рук, спины и ног. Посадка головы, отсутствие видимой шеи, удлиненный бочкообразный торс и удлиненные верхние конечности отличают йети от человека».