Цифровой рубль, кредитные каникулы и повышение возраста запаса: Владимир Путин подписал важные законы

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 24 июля, Владимир Путин подписал 16 новых законов. Среди них есть важные, но совершенно непонятные простому человеку. Взять хотя бы новый цифровой рубль. Мы изучили принятые документы, чтобы простыми словами изложить суть читателям.

ТРЕТЬЕ СОСТОЯНИЕ РУБЛЯ

Закон о цифровом рублей заработает совсем скоро – с 1 августа. Но экономисты уверяют, что пользоваться им более-менее активно люди начнут дай бог к 2030 году.

Теперь объясним, о чем вообще речь. Цифровой рубль – это третья ипостась нашего обычного «деревянного». Рубль теперь бывает наличным, безналичным и цифровым. При этом, стоимость в каждом случае одинаковая.

Цифровой рубль чем-то похож на криптовалюту. Он существует только в виде цифрового кода на кошельке в электронной системе Казначейства России. Главное отличие от того же биткоина в том, что выпуск цифровых рублей контролирует только Центробанк и никто больше. Нет никаких майнеров, которые бы с помощью видеокарт зарабатывали бы деньги.

Зачем вообще нужен цифровой рубль? Конкретно здесь и сейчас незачем, но в будущем от него может быть польза. Цифровые рубли будут «храниться» не в каком-то конкретном банке, а в Казначействе. Соответственно, потерять деньги из-за разорения кредитной организации невозможно просто потому, что они обеспечены всеми резервами Центробанка.

Все переводы цифровых рублей будут свободными и беспроцентными, так как они не привязаны к какому-то отдельному банку.

Цифровые рубли свободно можно будет обменять на обычные безналичные в любом банке, а потом снять их в банкомате.

ПОВЫШЕН ВОЗРАСТ ЗАПАСА

В законе речь идет о солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках или мичманах. Для тех, кто относится к первому разряду, предельный возраст повышается с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве граждан, находящихся в запасе, также увеличивается. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, для имеющих иные звания — 55 лет.

«Запасниками» в России считаются уволенные с военной службы, окончившие военные учебные заведения, прошедшие обучение на «военных кафедрах» в гражданских вузах, а также прошедшие альтернативную гражданскую службу.

В запас зачисляются все не служившие по призыву «в связи с освобождением», имевшие отсрочку, и не подлежащие призыву на военную службу до достижения 27 лет (пока действует такой предельный призывной возраст, закон о его повышении до 30 лет еще не принят).

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО

Президент подписал закон о правовом регулировании общего имущества. Каждый собственник – например, квартиры в большом доме – имеет право пользоваться общим имуществом. А передавать общее имущество в пользование третьих лиц можно лишь с согласия 2/3 собственников.

У закона могут быть любопытные последствия. Например в отношении коммерческих подвалов. Муниципалитеты давным давно забрали себе право распоряжаться подвалами с коммерческими площадями, получая выгоду от сдачи или заработав на продаже. Но подписанный документ как раз говорит о том, что это незаконно. Ведь на сдаче подвалов должны зарабатывать собственники, а это владельцы квартир в доме, а не местные чиновники.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

С 1 января у всех россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию, будет право на заморозку потребительского кредита.

Для этого человек должен жить в зоне, где объявлена чрезвычайная ситуация; стихия уничтожила имущество; доходы в течение двух месяцев сократились более, чем на 30%.

Кредитные каникулы можно взять на срок до 6 месяцев и лишь один раз за время действия договора займа.