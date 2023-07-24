Путин подписал серию законов: запрет на смену пола, приватизация жилья взяточников, штрафы иноагентам

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Мы уже писали о важных законах, подписанных Владимиром Путиным 24 июля: цифровом рубле, повышении возраста запаса, кредитных каникулах и так далее. Но публикация принятых документов продолжалась весь день, поэтому подоспела новая партия законов. Вот самые значимые.

ЗАПРЕТ НА СМЕНУ ПОЛА

Резонансный документ, принятие которого громко обсуждалось в обществе. Коротко напомним его суть: теперь в России нельзя официально менять пол и переоформлять документы с мужчины на женщину (и обратно).

Несмотря на то, что создатели документа говорили о защите детей, исключение из правил сделано как раз для всех несовершеннолетних. До 18 лет поменять пол можно при медицинских показателях.

Существует несколько десятков отклонений в формировании тела, когда поделить человека на мужчину или женщину однозначно нельзя. Половые признаки могут быть одни, а вырабатывание гормонов совершенно другое. Или у человека может быть оба комплекта половых органов. Депутаты оставили возможность таким людям окончательно определиться со своим полом при помощи медицины.

ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ ВЗЯТОЧНИКОВ ПУСТЯТ С МОЛОТКА

Правительство получило право на аукционе продавать элитное жилье взяточников. Точнее речь идет о "помещениях, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений". Средняя стоимость квадрата в хоромах должна быть минимум в два раза больше средней стоимости в регионе.

В пояснительной записке к закону авторы жаловались, что на балансе у государства сейчас зависло 140 конфискованных "объектов большой площади и повышенной комфортности". Сделать с ними ничего нельзя. Сдать в соцнайм элитный коттедж у властей рука не понимается. А продавать до принятия закона было не положено.

А так казну получится пополнить за счет открытых аукционов. Купить коррупционное жилье сможет любой желающий, лишь бы деньги нашлись.

ШТРАФ ИНОАГЕНТАМ

Иноагентам подняли штрафы за «невыполнение предписаний госорганов».

Гражданам-иноагентам - от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам-иноагентам – от 70 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет, юрлицам-иноагентам – от 200 до 300 тысяч рублей.

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Теперь регионы сами смогут решать, как с ними бороться. Но в строго в пределах законодательства – то есть, никакого жестокого обращения все равно быть не должно.

Ранее безнадзорных животных полагалось отлавливать, размещать в приютах, стерилизовать, вакцинировать и возвращать обратно в места обитания. Сейчас регионы смогут вводить нормы обращения с бездомными животными без учета этих требований.

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