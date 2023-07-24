Путин подписал серию законов: запрет на смену пола, приватизация жилья взяточников, штрафы иноагентам

Президент России Владимир Путин.
Фото: REUTERS
Мы уже писали о важных законах, подписанных Владимиром Путиным 24 июля: цифровом рубле, повышении возраста запаса, кредитных каникулах и так далее. Но публикация принятых документов продолжалась весь день, поэтому подоспела новая партия законов. Вот самые значимые.
Резонансный документ, принятие которого громко обсуждалось в обществе. Коротко напомним его суть: теперь в России нельзя официально менять пол и переоформлять документы с мужчины на женщину (и обратно).
Несмотря на то, что создатели документа говорили о защите детей, исключение из правил сделано как раз для всех несовершеннолетних. До 18 лет поменять пол можно при медицинских показателях.
Существует несколько десятков отклонений в формировании тела, когда поделить человека на мужчину или женщину однозначно нельзя. Половые признаки могут быть одни, а вырабатывание гормонов совершенно другое. Или у человека может быть оба комплекта половых органов. Депутаты оставили возможность таким людям окончательно определиться со своим полом при помощи медицины.
Правительство получило право на аукционе продавать элитное жилье взяточников. Точнее речь идет о "помещениях, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений". Средняя стоимость квадрата в хоромах должна быть минимум в два раза больше средней стоимости в регионе.
В пояснительной записке к закону авторы жаловались, что на балансе у государства сейчас зависло 140 конфискованных "объектов большой площади и повышенной комфортности". Сделать с ними ничего нельзя. Сдать в соцнайм элитный коттедж у властей рука не понимается. А продавать до принятия закона было не положено.
А так казну получится пополнить за счет открытых аукционов. Купить коррупционное жилье сможет любой желающий, лишь бы деньги нашлись.
Иноагентам подняли штрафы за «невыполнение предписаний госорганов».
Гражданам-иноагентам - от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам-иноагентам – от 70 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет, юрлицам-иноагентам – от 200 до 300 тысяч рублей.
Теперь регионы сами смогут решать, как с ними бороться. Но в строго в пределах законодательства – то есть, никакого жестокого обращения все равно быть не должно.
Ранее безнадзорных животных полагалось отлавливать, размещать в приютах, стерилизовать, вакцинировать и возвращать обратно в места обитания. Сейчас регионы смогут вводить нормы обращения с бездомными животными без учета этих требований.
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