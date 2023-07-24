Лучшие объекты и компании рынка недвижимости

Эксперты рассказали про лучшие объекты и компании 2023 года

Недвижимость остается перспективным инструментом для инвестиций, правда на сегодняшний день больше подходит для сбережения собственных средств от инфляции, а не для высокой доходности. Только в мае 2023 года рынок Москвы пополнился 22 корпусами в 7 проектах, а в июне вышли еще 9 новостроек. На стоимость квадратного метра влияет огромный поток предложений, покупатели становится более избирательным и срок принятия решения значительно увеличился. Ориентироваться в большом объеме новых проектов помогают профессиональные рейтинги, где проекты оценивают и сами покупатели, и эксперты рынка недвижимости.

ЖК «Русские Сезоны» (СЗ «Экран») получил Grand Prix, проект поставил настоящий рекорд и набрал наивысшее количество баллов голосования на сайте премии. Клубный комплекс резиденций в шаговой доступности от Кремля – это одиннадцать особняков, который создают великолепный архитектурный ансамбль. Спикер пресс-конференции, Светлана Грузд, директор по работе с VIP клиентами сказала: «ЖК «Русские Сезоны» благоустраивает целый квартал, расположенный в центре Москвы, между улицами Большая Ордынка, Климентовский переулок и Пятницкая. Мы любим наш проект, вкладываем в него душу».

Участники пресс-конференции рассказали о трендах рынка недвижимости и отметили интересные проекты из Москвы и Подмосковья, которых отличает не только удачная локация, но и оптимальная цена.

Новый жилой комплекс «мой адрес На Клинской» был назван лучшим в номинации «Премьера года комфорт-класса №1». Он стал одним из интересных проектов, представленных в Премии. Застройщиком ЖК является Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства». Комплекс расположен на севере Москвы на равном удалении от двух станций метро «Ховрино» и «Беломорская». Дом сдан, в продаже более 1 000 квартир: студии, квартиры классического и евро-формата. Стоимость квартир от 5,9 млн. руб. Жилой комплекс формирует комфортное пространство для жизни в мегаполисе: подземный паркинг, магазины на первых этажах, Грачёвский парк, школа, два детских сада и фитнес-клуб с бассейном всего в 400 метрах от дома.

«Проект ГК «Гранель» стал обладателем премии «Рекорды Рынка Недвижимости» в номинации «Премьера года бизнес-класса №1», потому что отвечает потребности горожан в качественном жилье, отражающем их индивидуальность, отметила Элина Ханнанова, заместитель директора по продажам ГК «Гранель». - Будущие жители MYPRIORITY Dubrovka смогут за 3 минуты дойти до метро или удобно выехать на ТТК, организовать встречу в лаундж-зоне лобби, полюбоваться видами города с верхних этажей, отдохнуть в цветущем саду или поиграть с детьми в плейхабе. Высокотехнологичные инженерные системы позволят чувствовать себя в полной безопасности и формируют высокое качество жизни».

Среди объектов премиального сегмента был отмечен клубный дом D’ORO MILLE от девелопера IQ Estate («Премьера года премиум-класса №1»). «Жюри по достоинству оценило его концепцию, основанную на принципах приватности и эстетической гармонии», - сказала Татьяна Калюжнова, директор по маркетингу и продукту D’ORO MILLE. «Комплекс рассчитан всего на 150 апартаментов и 6 пентхаусов. В проекте предусмотрен набор гостиничных сервисов 5*, закрытый двор-сад с пластичным ландшафтом от бюро Wowhaus, студия персонального тренинга, ресторан и гастрономический бутик от Александра Затуринского, салон красоты и роскошное лобби с камином и библиотекой».

Еще один клубный дом «Мюр & Мерилиз» был назван «Новостройкой премиум-класса №1». «Расположенный в тихом центре Москвы, всего в 15 минутах от Патриарших прудов, клубный дом представляет собой соединение лаконичной архитектуры, продуманных планировок и приватной инфраструктуры для резидентов. В проекте спроектировано всего 92 квартиры и 6 просторных пентхаусов, а каждое окно – это фактически французский балкон, с которого открываются живописные виды на центр столицы», - прокомментировал Николай Гладышев, руководитель отдела продаж жилой недвижимости KR Properties.

Оригинальная концепция и авторская архитектура

Одним из важных факторов при покупке недвижимости по-прежнему является локация объекта, но концепция проекта и оригинальные архитектурные решения также акцентируют внимание покупателей. Победителем в номинации «Архитектура объекта №1» стал ЖК Voxhall. «Жилой комплекс отличает оригинальная концепция, авторы которой вдохновлялись архитектурой центральных районов ведущих мировых столиц, а также набор архитектурных фишек. Это, в частности, кирпичный фасад и каскадная архитектура с просторными видовыми террасами, которые венчают ступенчатый силуэт корпусов, а также панорамное остекление, - сказала Белла Жердева, коммерческий директор Группы «Эталон» в Москве. «Дополнительным преимуществом являются яркие акценты придомовой территории и продуманный функционал двора как общественного пространства».

«Космо 4/22» был отмечен как «Клубный дом Москвы №1». «Космо 4/22» с его камерностью и эстетикой — это по-настоящему эксклюзивная недвижимость. Архитектурная преемственность, воплощенная в сохраненном облике исторического фасада рубежа веков и изящном неоклассическом декоре от ведущих бюро DYER и MARKS, добавляет клубному дому неповторимый шарм. Уникальность объекта также обусловлена его расположением на первой линии Москвы-реки и высоким уровнем инженерных решений. Мы гордимся, что наш проект вновь подтвердил свой лидерский статус на рынке премиальной городской недвижимости», — отметила Екатерина Батынкова, директор департамента продаж ГК «Галс-Девелопмент».

Новый жилой комплекс компании «РГ-Девелопмент» – «Петровский парк II» стал победителем в номинации «Гармония Эклектики». Архитектурное решение бюро Syntaxis построено на контрастах: высот, отделочных материалов, цветовых сочетаний. Переменная этажность секций, нестандартные фасадные решения с витражными окнами и асимметричными формами, многообразие отделочных материалов и цветовых решений формируют узнаваемый и свежий силуэт здания. Проектом предусмотрены два больших гранд-лобби, которые можно использовать как многофункциональные пространства. На первых этажах разместятся кафе, магазины и многофункциональная сервисная инфраструктура. Будет и свой детский сад, рассчитанный на 80 малышей.

Один из самых амбициозных проектов - ЖК «Настоящее», построенный в престижном районе Раменки, победил в номинации «Жилой квартал Москвы №1». Выверенная авторская архитектура подчеркивает высокий статус домов и соседство с интеллигентным окружением», - сказала Людмила Зайченко, руководитель по продажам ЖК «Настоящее». «Особой популярностью пользуются квартиры с террасами и камином. Из окон открываются потрясающие виды на природный заказник «Долина реки Раменки», Ботанический сад МГУ, Парк Победы. Квартал обладает собственным двором-парком площадью 2 га».

На рынке высотных проектов преобладает бизнес-класс, который занимает практически половину всего объема предложений. Доля комфорт-класс составляет около 40%, и только 10% приходится на высокобюджетный сегмент. Девелоперы выходят на рынок с новыми, нестандартными предложениями, стараясь предвосхитить пожелания покупателей. Например, культовый небоскреб AFI Tower («Концепция проекта №1») становится знаковым проектом для всего района. Застройщики стараются сделать жизнь в высотных домах удобной. «AFI Tower — архитектурная доминанта Свиблово и центр притяжения для молодой аудитории, которая оценит компактные функциональные квартиры и собственную community-инфраструктуру проекта», - сказала директор по маркетингу и рекламе AFI Development Альбина Ляушириянова. Все пространство дома продумано исходя из конкретных целей. Главный приоритет — экономия времени владельцев квартир. Все бытовые вопросы жители смогут решить, воспользовавшись расположенными в доме сервисами, а свободно время потратить на саморазвитие, творчество или обмен идеями с единомышленниками. Мы рады, что по итогам конкурса наш объект признан лучшим. Это стимул к дальнейшему развитию и новым победам».

Застройщики продолжают эксперименты с форматами недвижимости для того, чтобы в рамках одного проекта предложить покупателям максимальное количество разнообразных решений. «В жилом проекте "Stories на Мосфильмовской", который стал лучшим в номинации «Хит продаж №1», мы реализовали концепцию mixed-use: на одной территории объединены разные форматы. Так, в шаговой доступности будут офисно-деловой центр, магазины и объекты сервиса, а также собственный детский клуб, уютный двор-патио, продолжение которого расположено на эксплуатируемой кровле", - комментирует Юрий Коган, коммерческий директор October group.

В списке оригинальных форматов недвижимости по-прежнему остаются апартаменты, которые становятся все более интересными. Артем Ржавский, коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент», рассказал про победителя номинации «Апартаменты бизнес-класса №1». «Insider – это первый проект в Москве федеральной группы компаний с 16-летним опытом и 1,5 млн кв. метров в портфеле. Insider выделяет узнаваемая архитектура от “Цимайло Ляшенко и партнеры” с террасами и панорамными видами на воду, готовая дизайнерская отделка апартаментов и продуманность всех составляющих, необходимых для комфортной жизни современного человека – консьерж-сервис, умный дом, приватный двор с внутренней инфраструктурой и многое другое. Глубоко погружаясь в детали, Insider освобождает время для жизни».

Инновации и технологии в недвижимости

Число девелоперских компаний на рынке Москвы с начала прошлого года увеличилось с 260 до 300. Столичный рынок недвижимости был и остается самым развитым и привлекательным для инвесторов. В пресс-конференции приняли участие лауреаты премии – лидеры продаж, девелоперы, представившие лучшие объекты, а также ведущие компании отрасли – создатели инновационных форматов и технологий, которые повышают инвестиционную ценность проектов.

«Наш новый проект - высотный квартал Upside Towers стартовал в начале этого года. И тем ценнее для нас победа в одной из главных премий на рынке - в «Рекордах Рынка Недвижимости». Экспертное жюри присудило нашему комплексу первое место в номинации «Квартал небоскребов №1», оценив горную философию проекта и его технологическую начинку. Победа в премии и признание экспертного сообщества и профессионалов рынка для нас означает, что мы двигаемся в правильном направлении и следуем реализации философии нашей компании: создавать проекты выше ожиданий», – сказал основатель и владелец компании Upside Development Алексей Перлин.

Концерн «КРОСТ» удостоился двух наград в номинациях «Новостройка Москвы №1 бизнес-класса» за комплекс Трилогия Crystal и звания «Строительно-промышленная компания №1». Комплекс Трилогия Crystal, который после завершения строительства станет украшением района Хорошево-Мневники, спроектирован в формате вертикально-горизонтального города по принципу «Живи. Работай. Отдыхай». Здания комплекса отличает сложная геометрия и органическая архитектура природного кристалла. Развитие инновационных технологий и промышленное производство стройматериалов будущего – часть бизнес-стратегии Концерна «КРОСТ». Именно поэтому «КРОСТ» был удостоен звания «Строительно-промышленная компания №1», - отметил представитель концерна.

Лучшая среда и достойное окружение

Новый тренд столичной недвижимости – жилые комплексы около воды. «Северный порт. Береговые кварталы» - пилотный проект компании LEGENDA в Москве, расположенный на первой линии набережной Химкинского водохранилища был назван «Лучшим жилым комплексом у воды». Знаковая локация со сложившейся инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, обилием зеленых зон и захватывающими видами на большую воду. LEGENDA преобразует промышленную территорию в удобную среду для жизни. В рамках строительства, компания реализует комбинированную жилую и встроенную коммерческую недвижимость общей площадью 286 тыс. кв. метров, а также построит школу на 425 мест и детский сад на 350 мест. Проект представлен разновысотными зданиями с эксклюзивными планировками.

«Ривер Парк Коломенское» - единственный столичный проект, в котором от домов до воды всего 20 метров и это не проезжая часть, а живописная прогулочная набережная длиной 1,5 км. «Сегодня особое внимание застройщики уделяют вопросам благоустройства, в «Ривер Парк Коломенское» приватные дворы и общественные пространства благоустроены по авторским проектам, где продуман каждый квадратный метр территории. Такие проекты всегда отмечают клиенты и это позволило нам одержать победу в номинации “Выбор покупателя”, - сказала генеральный директор ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова. «Стоит отметить и удачную локацию проекта. Ведется строительство пешеходного моста через Нагатинский затон, ведущего к новой одноименной станции метро. Путь от дома до метро займет 3 минуты».

Новая концепция загородной жизни

За последние несколько лет произошло «размытие» классов – многие характеристики высокобюджетных проектов стали неотъемлемой чертой проектов классом ниже – например, дворы без машин, благоустройство. Существенно изменились не только столичные проекты, но и объекты Подмосковья. Формат загородного образа жизни стал привычным для покупателей. Сегодня на рынке недвижимости Московской области можно найти проекты самого разного уровня от комфорт-класса до клубных домов.

«Миниполис 8 Клёнов» («Новострой Подмосковья №1») - уникальная, продуманная до мелочей концепция пригородной жизни. Элегантная архитектура, дизайн, эргономичные планировочные решения, отличные видовые характеристики, благоустроенные дворы, современные детские площадки – далеко не полный перечень достоинств проекта, сказала директор по продукту «Сити21» Мария Могилевцева-Головина. «Безусловная ценность проекта в том, что рядом с ним на участке 4 га раскинется новый современный парк с прудами, прогулочными дорожками и детскими площадками. Наша команда вложила в проект самые смелые амбиции и лучший опыт, чтобы ожидания покупателей были оправданы».

Одним из победителей премии стал ЖК М_5, который по праву был назван «Клубным домом Московской области №1». Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Илья Колунов, рассказал на пресс-конференции, что проект является продолжением легендарного квартала «Молодежный», построенного Группой компаний «Садовое кольцо». «Данный проект обладает удивительной клубностью для Подмосковья», - отметил он. «Дом расположен на первой береговой линии Москвы-реки. Роскошные лобби, приватная территория с ландшафтным парком, подземный паркинг, собственная зона отдыха у воды – все это говорит о заслуженности награды ЖК М_5. Мы предоставляем клиентам возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой и программой trade-in».

Семейные объекты нового формата

Запросы покупателей ориентированы на семейные проекты, они стали более внимательно относиться к среде, где будут расти и развиваться их дети. Помимо полноценной инфраструктуры, они обращают внимание на новые возможности для жизни, спорта и отдыха каждого члена семьи. «Премия «Рекорды Рынка Недвижимости» – это знак качества и заслуженного лидерства проектов, отметила Марина Мальцева, заместитель генерального директора «АEON Девелопмент». «Для нашей команды было важно, что River Park Towers Кутузовский получил в этом году награду именно в номинации «Семейный объект №1». Концепция нашего проекта – Family Premium – предполагает создание в жилой среде всего лучшего как для каждого члена семьи в отдельности, так и качественного совместного досуга, создающего яркие воспоминания и семейные традиции. Особое внимание мы уделили моделированию сценариев жизни резидентов и обеспечению их всем необходимым для того, чтобы каждый из них получил возможность реализовать себя. Поэтому для нас большая гордость, что премия, выделяющая самые лучшие проекты на рынке, высоко оценила нашу концепцию не только с точки зрения ее богатой инфраструктуры и качественного продукта, но и поддерживаемых ею семейных ценностей».

Семейный премиальный жилой квартал PRIDE был признан «Жилым комплексом премиум-класса №1». «Победа в столь значимой номинации и среди представленных конкурентов – важное признание успеха и заслуг компании PIONEER на уровне отрасли», - отметил Евгений Межевикин, директор по аналитике и маркетинговым концепциям компании PIONEER. PRIDE отличают не только выдающаяся архитектура, но и тщательно продуманные детали. Все, от расположения корпусов на участке до дизайна интерьеров общественных зон здесь создается таким образом, чтобы сформировать лучшую среду для жизни всей семьи.

Проект «Цветочные Поляны» по праву стал лучшим в номинации «Жилой комплекс комфорт-класса №1». Это практически отдельный небольшой городок из трех очередей с удобной транспортной доступностью и идеальным расположение в окружении зелени», - сказал Павел Лепиш, коммерческий директор ГК МИЦ. «Его сердцем станет собственный благоустроенный лесопарк. На территории в 5 Га жители найдут место для прогулок, спорта, отдыха и развлечений круглый год. Продуманная инфраструктура: школы: сады, поликлиника, магазины и другие коммерческие объекты - все необходимое в шаговой доступности».

Развитая инфраструктура – плюс для покупателей

Это первое, на что обращают внимание покупатели, им важна доступность необходимых сервисов, наличие садика и школы, торговой и спортивной инфраструктуры. Среди победителей премии есть действительно уникальные проекты. ЖК «СОЮЗ» — спортивно-оздоровительный квартал юности и здоровья с рекордным количеством олимпийских видов спорта в рамках одного проекта – победитель номинации «Жилой комплекс с инфраструктурой для жизни и спорта №1» (Группа «Родина»). Под инфраструктуру отведено 2/3 территории, будет построен ФОК с ледовыми площадками для хоккея и фигурного катания, бассейном, центром единоборств, теннисными кортами, доступными 24/7. На территории квартала откроют ресторан, парк, а также первый в России центр биохакинга — одного из самых трендовых направлений превентивной медицины.

«Мы довольны результатом премии, став победителем в номинации «Инфраструктура объекта №1». Для этого у проекта «РУСИЧ-Кантемировский» есть все основания: индивидуальный архитектурный облик, благоустроенный двор площадью 1 Га, собственная социальная инфраструктура – сады, школа. «Рекорды Рынка Недвижимости» – знаковое и респектабельное деловое мероприятие с высоким авторитетом среди участников девелоперского сообщества. И благодаря широкомасштабной PR-кампании, несомненно, ориентируется на покупателей», - сказал коммерческий директор Концерна «РУСИЧ» Эдуард Гусар.

«Уникальность homecity в том, что это единственный малоэтажный квартал бизнес-класса, расположенный в экологически благоприятном районе юго-запада Москвы, в пешей доступности от метро и в непосредственном окружении двух парков», - отметила Юлия Беловицкая, директор по маркетингу и рекламе. «50% внутренней территории квартала также отдано под озеленение и ландшафтный дизайн. Homecity, победитель «Жилой комплекс бизнес-класса №1», органично входит в проект офисного парка класса А Comcity, поэтому жителям помимо собственной развитой инфраструктуры квартала уже доступны все современные сервисы бизнес-парка».

Столичные девелоперы продолжают экспансию в регионы, в том время как региональные компании представляют новые проекты в Москве. Компания «Брусника» стала «Самым ожидаемым девелопером в Москве». «В столице компания запускает сразу несколько проектов, - поделился новостями Константин Тюленев коммерческий директор московского филиала. «Первый — в Метрогородке, на Тагильской улице. Здесь мы построим два квартала — запоминающиеся, элегантные, светлые и очень зелёные. Разноуровневые дома с высокими прозрачными лобби, стильными меблированными холлами и большими бесшумными лифтами. Дворы закрыты и многофункциональны, подземный паркинг, детский сад и полезная инфраструктура в стилобате. И еще много террас — на крыше и первых этажах».

За 14 лет существенно расширилась география Премии: в ней приняли участие более 300 номинантов из 27 регионов России. Наградами отметили региональные проекты. ЖК «Режиссер» из Краснодара стал «Региональным объектом №1» и объединил все черты современного функционального жилья. Торговая и офисная инфраструктура даст максимум возможностей для жизни и работы. «Жилой комплекс воплощает в себе все базисы современного жилья – эргономичные планировки, социальную и транспортную доступность, близость общественных локаций, развитую сеть коммерческих предприятий. Застройщики, улучшая качество сервисов, дополняют классические процессы интерактивными, более удобными для клиента. Оформление документов, визуализация жилого комплекса на интерактивной панели в отделе продаж, запись на выдачу ключей, консультация клиентского сервиса, умный дом дополняют ключевые потребности клиентов» - подчеркнул генеральный директор московского филиала AVA Group Михаил Жумажанов.

AZIMUT Park Hotel Plus Residence Sochi 4 в центре Сочи признан «Объектом 5 звезд*****». «Ключевыми преимуществами проекта стали: уникальное местоположение с особенным микроклиматом, приватная территория с развитой инфраструктурой в центре Сочи, и эффектные панорамные виды из каждого номера», - сказала Елизавета Жукова коммерческий директор. «Plus Residence отличается богатой инфраструктурой, территория парк-отеля как маленький город: конгресс-холл, коворкинг, рестораны, тренажерный зал и спа-центр, бассейны, лесопарковая зона, спортивная площадка, летний кинотеатр, детская зона и детский клуб».

Еще один проект из Сочи был отмечен, как «Лучший объект для инвестиции». Гостиничный комплекс «Нескучный сад» находится в Адлерском районе. «Одним из отличий проекта является его расположение в окружении зеленого массива, в экологически чистом месте. Концепция комплекса, созданная одной из ведущих в России ландшафтных компаний SCAPE, предполагает грамотное зонирование территории и множество локаций для отдыха гостей. «Нескучный сад» походит людям, которые хотят приобрести курортную недвижимость высокого уровня или ищут способы выгодного инвестирования», - сказала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Среди проектов коммерческой недвижимости, представленный на премии в номинации «МФK №1» победителем стал Ледовый дворец «Кристалл», который отвечает потребностям москвичей и гостей столицы в занятиях спортом, проведении досуга и ведению бизнеса на самом высоком уровне. Невероятный микс из офисов класса А+, двух ледовых площадок мирового уровня, тренажерного зала, оборудованного последними новинками фитнесс индустрии, СПА центра с пятью видами бань, ресторана с авторской кухней, современной автомойкой - и всё это на территории Олимпийского комплекса «Лужники», делают Ледовый дворец «Кристалл» уникальным многофункциональным центром, в котором арендаторы могут совмещать успешный бизнес с занятиями спортом, оздоровительным отдыхом и приятным времяпрепровождением», сказала Наталия Агапова, руководитель проекта Ледовый дворец «Кристалл».

МФЗ «Эйлер» - победитель в номинации «Бизнес-центр №1», по мнению экспертов конкурса, проект представляет собой яркий пример mixed use development.

«Признание проекта на рынке и получение наград ведущих премий в сфере недвижимости важны в первую очередь как ориентир для покупателей, – прокомментировала Елена Маслова, коммерческий директор ГК «Сумма Элементов». «Помимо коммерческих помещений проект предусматривает создание просторной общественной террасы с лаунж-пространствами. В продажу за год выходят несколько качественных объектов и клиентам непросто сориентироваться и выбрать подходящий вариант. Признание профессиональными жюри конкурсов упрощает эту задачу, непредвзято выявляя самые достойные предложения на рынке офисной недвижимости».

Профессиональное жюри отметило не только проекты жилой и коммерческой недвижимости, но и ведущие компании отрасли. «Победа в номинации «Открытие года в недвижимости» - заслуга всей команды «Самолет Плюс» сказал Дмитрий Волков, управляющий партнёр компании. «Уверен, что мы движемся в правильном направлении на пути к изменению всего рынка, делая его прозрачным, понятным и удобным для клиента. За год существования новый сервис показал взрывной рост, обрёл более 700 партнёров и занял второе место в стране по количеству сделок. «Самолет Плюс» есть сегодня почти в каждом регионе России. В планах – дальнейшее развитие цифровых сервисов и увеличение числа офисов до 8000 в ближайшие годы».

«Особенностью работы ГК «КрашМаш» («Компания по демонтажу и реновации №1»). является то, что нам доверяют самые сложные, самые опасные и соответственно – самые знаковые объекты на территории Российской Федерации. Сегодня наша работа перешла на новый уровень сложности. Мы реализуем сложные инженерные проекты как в центре Москвы, всего в нескольких метрах от Кремля, так и в других регионах страны, включая новые территории», - отметил генеральный директор Группы компаний «КрашМаш» Виктор Казаков.

«Поскольку мы работаем и с массовым жильем, и с объектами высокой стоимости, у нас есть вся информация по рынку и реализации проектов для прогнозирования, что позволяет нам быть лидером среди агентств недвижимости– комментирует Яна Глазунова. VSN Realty, который входит в топ-5 компаний рынка новостроек Москвы и Московской области получил премию в номинации «Риэлтор №1». «Последние три года рынок очень чувствителен к внешним и внутренним факторам. Тренды продолжают дифференцироваться, а на интерес покупателей все больше влияют прямые коммуникации, особенности и условия реализации проектов». Эксперт отметила, что прогнозирование становится все более краткосрочным и учитывает квартальную динамику».

Каждый год премия «Рекорды Рынка Недвижимости» становится одним из самых знаковых, ярких и масштабным мероприятий отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнеров и гостей. Определяя лучшие объекты, компании и персоны, премия является ориентиром для большого количества покупателей недвижимости по всей стране.