Главный инженер был простым электриком: что известно о задержанном после гибели людей из-за прорыва кипятка в ТЦ «Времена года»

Инженеру ТЦ "Времена года" 39-летнему Евгению Боткину грозит до 17 лет колонии. Фото: социальные сети

Утром в понедельник Следственный комитет сообщил о задержании первого фигуранта уголовного дела о гибели 4 человек в торговом центре «Времена года». Напомним, в субботу на минус первом этаже прорвало трубу с горячей водой, кипяток хлынул в помещения в цеха и пекарни «Глобус-Гурмэ», где около 70 человек готовили еду… По словам очевидцев, вода очень быстро заполнила все помещения (глубина - до 20-25 сантиметров над уровнем пола). Самые расторопные успели выскочить к лестнице и покинуть подвал. Часть сотрудников успели заскочить на столы и стулья - но среди них десть человек, которые все равно получили серьезные ожоги, обварив и руки, и ноги. Четыре женщины погибли. Тело одной из них вошедшие на уровень спасатели нашли неподалеку от входа. Трех остальных - в дальних помещениях…

АБСУРД РЫНКА ТРУДА

В СК уточняют, что задержан главный инженер ТЦ, который работал в подрядной организации, обслуживающей «Времена года». Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» (максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы) и «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (до 7 лет). Следствие будет просить суд о его аресте.

Как стало известно «КП», задержанному мужчине 39 лет. Евгений Боткин родом из Чувашии. В Москву перебрался несколько лет назад. С женой в разводе (женщина работает терапевтом в одной из больниц в Черемушках), есть 12-летняя дочь и 18-летний сын.

Удивительно, но в отрытых источниках можно найти информацию, что еще нынешней весной Евгений Боткин работал… обычным электриком. Его анкета есть в сервисах по вызову мастеров на дом. Крайние отзывы (все положительные, кстати) датированы мартом и апрелем текущего года.

«В сфере электроэнергетики работаю более 9 лет, - сообщил о себе мужчина. - Имею высшее профессиональное образование в данной сфере. Берусь за работы от мелких ремонтов до крупных проектов в электроснабжении».

Там же указано, что Боткин закончил Чувашский госуниверситет по специализации «Электроэнергетика и электротехника». И это было всего 6 лет назад, в 2017-м. На тот момент мужчине было 32 года.

По нашим данным, главным инженером ТЦ Боткин стал всего несколько месяцев назад. И максимально странно, что на этот пост на объект площадью в 82 тысяч «квадратов» ставят человека, который еще недавно разъезжал по квартирам как обычный шабашник и имеет узкопрофильное образование по электрике.

- Звучит как абсурд, но, к сожалению, это реалии рынка, - заявила «КП» инженер промышленного и гражданского строительства Эльвира Ярыгина. - Тут много факторов. И дефицит кадров. И практика руководителей подрядных организаций назначать главными инженерами своих друзей, родственников, знакомых и так далее. К сожалению, такие кадровую политику практикуют и крупные подрядчики, обслуживающие десятки разных объектов.

Евгений Боткин родом из Чувашии. В Москву перебрался несколько лет назад. Фото: социальные сети

ШВЫ И ПРОВЕРКИ

Эксперты объясняют, что зачастую это продиктовано исключительно желанием сэкономить. Владелец здания заключает договор с подрядчиком, который готов предложить самую низкую цену. Тот в свою очередь, нахватав объектов, расписывает главными инженерами тех, кто есть под рукой.

- Бывает, что такой инженер ведет не один, а несколько разных объектов и перемещается между ними. Но, конечно, никакие работы по инженерным системам на объектах без его контроля невозможны. Он везде должен следить за процессом лично.

Специалисты по сантехнике, изучив фотографии СК и Прокуратуры Москвы с места трагедии во «Временах года», высказывают версию: к трагедии привело разрыв трубы по шву. И тут либо - некачественная сварка, либо банальный износ.

На данный момент достоверно неизвестно, стояли ли эти трубы с момента постройки торгового центра (2007 год) или их меняли позже.

- Сварочные швы - это очень важная часть работ, абы кого их делать не поставят, - продолжает Ярыгина. - Раньше по таким работам давали гарантию на два года, теперь - на пять. После истечения гарантированного срока трубы становятся зоной ответственности главного инженера.

Ранее представители МОЭК (Московская объединенная энергетическая компания) уточнили, что все внутренние коммуникации в ТЦ принадлежат самому торговому центру.

- Есть какие-но регламенты по проверкам?

- Обычно на всех объектах это происходит в летнее время, когда во время ежегодного планового ремонта сетей. Сначала проверяют при отключении воды, затем - при включении. Если требуется замена участков сетей или какие-то ремонтные работы, в эти нормативные десять дней нужно уложиться. При этом ремонт оплачивает владелец здания. Главный инженер подает ему докладную: нужно сделать то-то. Речь может идти о суммах в сотни тысяч рублей. Выбор исполнителей - история непрозрачная. Здесь тоже могут экономить, брать самую дешевую компанию. Или вовсе отказать: денег пока нет! Надо проверить,

Источники в правоохранительных органах сообщают, что по трагедии во «Временах года»уже назначены несколько технических проверок. Параллельно следователи изучают документы, изъятые у администрации ТЦ.

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