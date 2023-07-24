Грудь Славы со шрамами перессорила шоу-бизнес: за хирурга заступились звезды, за певицу – фанаты и адвокат

Певица Слава после операции носила специальное белье. Фото: социальные сети

43-летняя певица Слава оказалась в эпицентре скандала после того, как честно показала и рассказала про последствия неудачной пластики. Обычно звезды молчат о неудачных результатах таких операций – переделывают пока не устроит результат. Для тех, кто интересуется этим вопросом очевидно: любая пластическая операция даже у самого крутого специалиста в мире может – пройти с особенностями, а ее результаты могут зависеть от особенностей и состояния организма. Лишь иногда до нас доходят «пластиковые отголоски»: то Лера Кудрявцева и Анна Старшенбаум расскажут о том, как чуть не умерли из-за грудных имплантов и переделывали операции, то Вера Алентова отдаст целую главу книги рассказу, как ее лицо изуродовал распиаренный коллегами пластический хирург. Но это единицы – бесстрашных, большинство молчат. Так как понимают, что если признаются, то получат ушат оскорблений из серии «сама виновата». Так и вышло со Славой – она решилась на откровения из-за того, что сразу после операции советовала хирурга подписчикам соцсетей, до того, как узнала о последствиях. Поэтому решила быть честной с людьми.

Фигурой артистка осталась довольна, а грудью нет. Фото: социальные сети

Почти год ушел у Славы на устранение нежелательных последствий хирургического вмешательства: переделывала операцию у другого доктора. Певица Слава хотела фигуру как 15 лет назад и после операции рассказала KP.RU: «Если честно, то вплоть до дня операции и сразу после нее был безумный страх и сомнения: стоит ли? Сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянула».

Оперировал Славу пластический хирург Тимур Хайдаров – он сделал новое тело Филиппу Киркорову, среди его известных клиентов также Инстасамка, Яна Рудковская, Дава. Сейчас знаменитости в соцсетях восхваляют Хайдарова – поддерживают репутацию любимого доктора. Или может зарабатывают скидки на будущие операции?

Слава записала видео с признанием, что почти год мучилась: «Я выкладывала пост про Тимура Хайдарова, который сделал мне шикарную операцию по телу - замечательно убрал мне животик, ножки, ручки, ножки: все лишнее. Но очень большой вопрос был по поводу груди… Все остальное супер, но грудь - ужас!» Артистка продемонстрировала шрамы на груди: «У меня была очень красивая грудь. Я просто хотела ее подтянуть чуть-чуть. После операции все было нормально. Когда я через месяц сняла лифчик – просто… Во-первых: одна грудь выше, другая ниже, швы просто ужаснейшие. Сейчас я сделала операцию в европейском медицинском центре. Что было до и что сейчас - это небо и земля… Я за этот год пережила огромнейший стресс. Я вам хирурга посоветовала - но делать грудь у него не надо. Тимур, ты очень круто делаешь тело. Не делай грудь никому. Это уродство».

Хирург Хайдаров отвечая Славе, упомянул, что провел операцию качественно и профессионально, а она сама не выполняла все рекомендации, ссылаясь на занятость: «Но мы собирались хирургически исправить рубцы…. Мы от нее никогда не отказывались, всячески пытались содействовать в плане косметологических процедур, кремов, той же хирургической коррекции...» Певица Слава тут же сообщила, что она не нарушала рекомендаций.

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Спор мог бы прекратиться, но по Сети разошелся скрин ответа Хайдарова из соцсетей атакующим его людям с упреками, что он напортачил, делая новые тела звезд. Доктор написал: «Каких звезд? Слава и Люба? Которые вымогали сначала крупную сумму денег! Сначала разберитесь во всем, потом делайте выводы…»

Вымогали? За это слово зацепились сначала модные телеграм-каналы, а потом его заметила и адвокат певицы, так как такое обвинение может потянуть на клевету. Адвокат Елена Сенина представляет интересы Любовь Успенской и Славы, они обе остались недовольны результатами операции у пластического хирурга Хайдарова. Сенина сообщила, что слова хирурга в адрес Успенской и Славы попадают под состав уголовно наказуемого деяния — клеветы. Но пока звезды не решили, как будут действовать далее. Сейчас начались переговоры, которые со стороны клиники со звездами ведет жена хирурга Хайдарова.

Делаем ставки: пойдут в суд или просто помирятся, или договорятся на новые бесплатные операции? Кстати, как оказалось, звездный хирург делал Славе скидку в 30% - это 1,5 млн рублей. Но певица после операции пела бесплатно на дне рождении жены хирурга Хайдарова, а ее гонорар как раз 1,5 млн. Так что Слава считает: «Я свою скидочку отработала». А потом оплатила еще одну операцию по коррекции груди, уже без скидки и в другой клинике – осталась довольна.